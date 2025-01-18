حصل مدرب ساوث كارولينا دون ستالي على تمديد بقيمة 25 مليون دولار

ظهر الإخطار على هاتف عالية بوسطن في وقت متأخر من صباح الجمعة، قبل لحظات من مغادرتها غرفة خلع الملابس وتوجهها إلى ملعب التدريب الذي لا مثيل له.

وقعت المدربة الأسطورية لكارولينا الجنوبية داون ستالي على تمديد بقيمة 25 مليون دولار أبقى عليها خلال موسم 2029-30 وجعلت Hall of Famer أغنى مدرب في تاريخ كرة السلة الجامعية للسيدات.

كادت بوسطن أن ترسل رسالة نصية إلى ستالي لتسأل أين كان مدرب كليتها يخطط لأخذها لتناول العشاء للاحتفال. لكن رسالة تهنئة بوسطن يجب أن تنتظر حتى ما بعد إطلاق النار.

قال بوسطن: “هذا مخدر جميل”. “ما فعلته المدربة ستالي من أجل كرة السلة للسيدات ومدى دعمها لنا، لا سيما كونها مستثمرة في Unrivaled، يمكنك رؤية مقدار ما تستثمره في هذه الرياضة، ولذا فأنا سعيد جدًا بعودتها. لها.”