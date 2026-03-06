حصل نجم AEW داستن رودس على جائزته في أكبر عرض للكلاب في العالم

حصل أسطورة المصارعة المحترفة داستن رودس على حزام البطولة في كل منظمة تقريبًا، بما في ذلك كونه بطل فريق العلامة في Ring of Honor.

كان رودس من المشجعين المفضلين في WWE، عندما كان يُعرف باسم غولدست، وكان من أوائل المصارعين الذين انضموا إلى All Elite Wrestling عندما بدأت الشركة في عام 2019.

خارج الحلبة، أصبح شخص آخر سارقًا للعروض، وهو وحش.

برز كلب الدرواس رودس، المسمى Beast، كواحد من أفضل كلاب الاستعراض على الحلبة في السنوات الأخيرة، وقد أضاف إلى سيرته الذاتية يوم الخميس عندما حصل على المركز الثالث في فئة مجموعة العمل المفتوحة في Crufts في المملكة المتحدة – أكبر عرض للكلاب في العالم.

وقال رودس لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “إنه عرض مذهل ومذهل”. “أعتقد أن هذا هو أكبر عرض للكلاب في العالم، لذلك قررنا أن ننظم عرضًا كبيرًا أو نعود إلى المنزل. عرض مذهل ومذهل.”

تهدف الكلاب في مجموعة العمل إلى مساعدة أصحابها وحمايتهم.

وقال: “الوحش جيد حقًا في رؤية شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم، وسنذهب لفحصه. إنه كلب ذكي للغاية”.

“كلاب الدرواس حيوانات مذهلة، مذهلة يا رجل. لم أكن لأمتلك أبدًا سلالة أخرى إلى جانب كلب الدرواس، وقد امتلكت كل أنواع الكلاب طوال حياتي وكلاب الدرواس هي كل شيء – نقية، ومخلصة، ومحبة، تزحف على حضنك، وتؤذي عظامك.”

قال رودس إن بيست يزن أكثر منه حيث يصل وزنه إلى 250 رطلاً، ويأتي مع ذلك نظامًا غذائيًا ضخمًا.

كشف على X أنه ينفق حوالي 200 دولار شهريًا على الطعام، حيث يستمتع Beast بحوالي ثمانية أكواب يوميًا مع الطعام الجاف والدجاج والأرز وشرائح اللحم في نظامه الغذائي.

قال المصارع إنه “لم يعتقد أبدًا” أنه سيدخل في مجال عروض الكلاب ولكنه حقق نجاحًا هائلاً بعد حوالي عامين من هذا المسعى. الآن، لديه عيون في الجزء العلوي من المخططات.

وقال لشبكة فوكس نيوز ديجيتال عندما سئل عن الأهداف طويلة المدى: “ابحث عن الرقم القياسي (الأفضل في العرض).” “أعتقد أن عدد كلاب الدرواس تسعة وعشرون. لدينا 13 في الوقت الحالي. لذلك، سنبذل قصارى جهدنا في العام ونصف العام أو العامين المقبلين، وسنقوم بحملة للكلب والإعلان عن حماقته. ونأمل أن نصل إلى هناك.”

يضم فريق رودس زوجته، تا-ريل رونلز، والمدرب تيري سميث.