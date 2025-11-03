حصل نيكس أخيرًا على جوش هارت الذي “يعرفونه ويحبونه”

كان يجب أن يكون ذلك شعورًا جيدًا بالنسبة لجوش هارت. وبالنسبة لمقعد نيكس ككل.

ومنحت رمية الكرة نيكس التقدم بست نقاط في أواخر الربع الثالث. لقد أطلق صرخة وأثار غضب حشد ماديسون سكوير جاردن.

بعد رحلة برية ظهرت فيها إحباطات هارت، كان هذا هو الأداء المنشط الذي اشتهر به منذ فترة طويلة.

وأنهى هارت مسيرته بتسجيل 14 نقطة في تسديد 5 مقابل 10 بالإضافة إلى تسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة ليقود نيكس للفوز على بولز 128-116 مساء الأحد في ماديسون سكوير غاردن.

جنبا إلى جنب مع جوردان كلاركسون، كان جزءًا أساسيًا مما كان إلى حد بعيد أفضل عرض لمقعد نيكس هذا العام، حيث تفوق على مقاعد بدلاء بولز 46-30.

وقال هارت: “أنا أواجه بعض الشدائد بنفسي، جسديًا وعقليًا”. “أهم شيء بالنسبة لي اليوم هو الخروج واللعب بالطاقة واللعب بفرح. عدم الشعور بالإحباط أو الغضب. فقط أعود لأكون على طبيعتي.” قال جالين برونسون: “لقد رأيت جوش هارت”. “الشخص الذي نعرفه ونحبه.”

كان هارت يتعامل مع إصبع مصاب في يده التي تطلق النار. لقد عانى من الإصابة في الأصل خلال تصفيات العام الماضي وخضع لعملية جراحية لإصلاحها في غير موسمها لكنه أصيب مرة أخرى أثناء التدريب قبل افتتاح المعسكر التدريبي مباشرة. وقال يوم الجمعة إنه لا يريد إجراء عملية جراحية أخرى على الرغم من مشاكله في بداية الموسم.

وكشف يوم الأحد أنه يعاني من تلف في أعصاب إصبعه.

قال هارت: “لم تعد أعصابي بالكامل إلى ما كانت عليه من قبل”. “هناك القليل من الوخز، وقليل من الخدر في جزء من يدي. ونأمل أن يعود هذا العصب (إلى طبيعته) في مرحلة ما. ونأمل عاجلاً وليس آجلاً”.

<br />

لقد دخل يوم الأحد بمتوسط ​​2.8 نقطة فقط و 1.5 دوران لكل مباراة على تسديد وحشي بنسبة 21.2 بالمائة من الملعب. لقد كان فقط 1 مقابل 10 من نطاق 3 نقاط وكان أسوأ فريق – 36 هذا الموسم.

ربما ستكون هذه نقطة تحول مطلوبة.

كان ميتشل روبنسون (إدارة إصابة الكاحل الأيسر) في التشكيلة الأساسية ضد بولز ليلة الأحد. جاء ذلك بعد يومين فقط من ظهوره لأول مرة في الموسم يوم الجمعة. لم يسجل لكنه سجل خمس متابعات وكتلتين في 13 دقيقة.

لقد خرج لفترة وجيزة بسبب إصابة في القدم اليمنى / الكاحل في الربع الثالث، لكنه عاد بسرعة.

لكن مباراة الأحد مثلت مباراة الذهاب من أول مباراة متتالية لنيكس هذا الموسم. وسوف يستضيفون ويزاردز يوم الاثنين. يوفر توفر روبنسون يوم الاثنين اختبارًا لمدى القوة التي يريد نيكس دفعه بها.

كان المدرب مايك براون غير ملتزم.

وسجل جوش جيدي ثلاثية ثلاثية رابعة له على ملعب ماديسون سكوير جاردن، مسجلا 23 نقطة و12 كرة مرتدة و12 تمريرة حاسمة.