حصل Cade Winquest على “معمودية يانكيز بالنار” مع اقتراب قرار القاعدة 5

تامبا – إذا كان لدى Cade Winquest المسار الداخلي إلى مكان في قائمة يوم الافتتاح، فإن مخلص يانكيز لا يترك لنفسه مجالًا كبيرًا للتنفس.

يجب أن يكون اختيار القاعدة 5 للفريق الأول منذ عام 2011 مدرجًا في قائمة الدوري الرئيسي طوال الموسم أو يتم وضعه على التنازلات وإعادته إلى الكاردينالز مقابل نصف رسوم اختياره البالغة 100000 دولار إذا قام بمسح التنازلات.

لقد أثار Winquest اهتمام المنظمة منذ أن كادت أن تختاره في مسودة 2022، لكن الرميات اليمنى القوية لم تكن مثيرة للإعجاب بشكل مفرط في العمل الربيعي المحدود، حيث ذهبت 0-1 مع 5.79 ERA و1.71 WHIP و.316 BAA في 4 ²/₃ أدوار.

عمل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في المقام الأول كمبتدئ في الموسم الماضي، حيث سجل 3.19 عصرًا في ثماني مشاركات في Double-A (سبرينغفيلد) بعد تسجيل 4.52 عصرًا في 17 مباراة في High-A (بيوريا).

قال المدير الفني آرون بون: “أود أن أقول إنه ضمن المزيج، لكن الأسابيع القليلة المقبلة أيضًا مهمة أيضًا بالنسبة لكثير من الناس”. “أعتقد أنه أظهر الأشياء التي نحبها فيه. نحن نحب الكرة السريعة. نحن نحب الكرة المنحنية… لأنه ليس لدينا بالضرورة تلك النافذة الطويلة معه، علينا أن نمنحه نوعًا من المعمودية بالنار قليلاً. لم أتردد في إحضاره، في منتصف الشوط أو أي شيء آخر. أعتقد أنه عمل بجد حقًا في تطوير هذا الروتين (كمخفف) والتعود عليه، وأعتقد بشكل عام، لقد سارت الأمور بشكل جيد.

لقد كان Winquest – وهو اختيار سابق في الجولة الثامنة من UT-Arlington – سعيدًا بتطور الغطاس الذي أضافه منذ انضمامه إلى فريق Yankees، لكنه يعترف بأنه لا يزال يبحث عن الاتساق مع الملعب الرابع (الكناس / المنزلق).

في خسارة المطر 15-0 يوم الثلاثاء أمام التوائم في Steinbrenner Field، لم يتعرض Winquest لضربة قوية في جولة واحدة من العمل، لكنه سمح بجريتين (أحدهما مكتسب)، وضربتين (في الملعب)، ومشي واحد، وملعب جامح واحد، مع ضربة واحدة في ظهوره التدريبي الرابع في الربيع.

قال وينكويست: “ما زلت أتأقلم مع دور المخلص، وأعود بشكل أسرع، لكنني أشعر أن روتيني بدأ في اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام وأنا معتاد على ذلك”. “إنه بالتأكيد أمر عقلي أكثر من أي شيء آخر. إذا أخبرت نفسك أنك تشعر بحالة جيدة، ستشعر بحالة جيدة. أعتقد أن لدي العقلية للوصول إلى هناك. الآن، أنا فقط بحاجة إلى تعديل الروتين على الجسم.

“بداية، مخفف، أيًا كان، إنها مجرد فرصة عظيمة بالنسبة لي. الفرصة موجودة هناك. علي فقط أن أمشي عبر هذا الباب وأستفيد من كل فرصة تتاح لي وأرى ما سيحدث.”

لم يسبق لـ Winquest أن نزل فوق Double-A، حيث ألقى 42 ¹/₃ فقط.

تقدم مسيرته المهنية في عصر القصر (4.19) القليل من الإثارة.

لكنه يتمتع بميزة فريدة في معركة القائمة.

قال وينكويست: “إنه بالتأكيد يمنحني الثقة لكوني أول اختيار للقاعدة الخامسة منذ 14 عامًا”. “أعلم أن هذه المنظمة تريدني. لقد كانوا ينظرون إلي منذ مسودة 2022. وهذا يساعد الجانب العقلي منها. إنهم يؤمنون بي. أنا أؤمن بنفسي. أعلم أن لدي الأشياء الموجودة هناك. الآن، علي فقط إجراء التعديل ومواجهة كبار الضاربين في الدوري. كلما حصلت على عدد أكبر من التكرارات، كلما حصلت على أفضل.”