حطم بيت كارول السبورة البيضاء لإطلاق النار قبل فوز الأسبوع الأول

رياضة
حطم بيت كارول السبورة البيضاء لإطلاق النار قبل فوز الأسبوع الأول

بيت كارول على وشك أن يبلغ من العمر 74 عامًا يوم الاثنين ، لكنه أظهر بالفعل فريقه الجديد شخصيته المتفجرة الأسطورية.

ركلت كارول بشكل قاطع من خلال لوحة بيضاء خلال اجتماع فريق تحفيزي ليلة السبت الماضي قبل فوز Raiders ‘Week 1 على الوطنيين ، وفقًا لـ NFL Network Ian Rapoport.

وفقًا للشهود المذكورة في التقرير ، “The Room Gade Crazy” بعد عرض Carroll ، الذي تم تشبيهه بأداء ترويجي WWE ، حيث أخبر أحد المصادر Rapoport ، “إنه يعرف فقط كيفية الوصول إلى اللاعبين. ولهذا السبب هو من هو”.

وأضاف شخص آخر في الغرفة ، “هذا مجرد بيت. هكذا يقلب الثقافة”.

https://www.youtube.com/watch؟v=0vqy1vovj8y

من المفترض أن كارول دخل الغرفة إلى موضوع الموسيقى لمصارع WWE Jey Uso وعمل طريقه عبر اللاعبين قبل أن يبدأ خطابه حول الحاجة إلى المنافسة هذا الموسم.

ركل السبورة أثناء حديثه عن الحاجة إلى “الركل في الباب”.

هزم كارول و Raiders New England في اليوم التالي ، 20-13 ، ومن المقرر أن يواجهوا Jim Harbaugh و The Chargers مساء الاثنين في لاس فيجاس.

وقالت كارول ، الفائزة في Super Bowl خلال 14 مواسم مع Seahawks ، خلال معسكر التدريب: “سنفوز بمجموعة من الألعاب”. “أعني ، ما هي توقعاتي؟ سنفوز بمجموعة ، ولا أهتم من يسمع ذلك.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية