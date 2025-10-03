حفلات كايلا نيكول مع اتحاد كرة القدم الأميركي وين في الوقت الذي تظل فيه تايلور سويفت ألبومًا جديدًا

كانت كايلا نيكول ، صديقة ترافيس كيلس السابقة ، ترقص في جناح خاص في لعبة رامس-49ers قبل ساعات قليلة من بدء المشجعين في التكهن بأن خطيب نجم تشيفز ، ألقى تايلور سويفت ضربة في كايلا في ألبومها الجديد ، “حياةف لاعب عرض” ، الذي تم إصداره في منتصف الليل.

أخذت كايلا “كرة القدم ليلة الخميس” في ملعب صوفي مع مواجهة اتحاد كرة القدم الأميركي ، وكلير كيتل ، وزوجة 49ers الضيقة جورج كيتل ، وكريستين جوششيك زوجة زوجة 49ers ، كايل جوزيكزيك ، والمؤثر كيلسي أندرسون ، كما هو موضح في مقطع فيديو تم نشره على طراز سباحة رياضي كاتي أوستن.

رقصت المجموعة ونمذجة ملابسها أثناء قيامهم بتوجيه Tiktok. علق زميل Si Swimsuit Model ، كريستين جوف ، زوجة ديترويت ليونز قورتربك ، “Big Wag Energy”.

كانت كايلا ، التي كانت صديقة لكلير وكريستين لسنوات ، موضوعًا ساخنًا عبر الإنترنت بعد أن تكهن الكثيرون بأن أغنية سويفت “Opalite” قد تشير إلى كايلا.

الغنائي المعني هو ، “لا يمكنك فهم ذلك ، لماذا شعرت بالوحدة / كنت فيها بشكل حقيقي ، كانت في هاتفها / وكنت مجرد وضع”.

يعتقد المشجعون أن الخط مشفر ليشير إلى أن كايلا كانت مع بطل Super Bowl ثلاث مرات لـ Clout.

مؤرخة كايلا في النهاية الضيقة للسيد في الفترة من 2017-22 ، وأصبحت صديقة حميمة مع بريتاني ماهومز ، زوجة قورترب لاعب الوسط باتريك ماهومز.

كانت هي وكيلسي في حفل زفافهما ، الذي وقع في ماوي ، هاواي ، في مارس 2022.

بدأ Kelce و Swift في صيف عام 2023 ، وذهبوا على الملأ بعلاقتهما في ذلك العام في أكتوبر.

أعلن الزوجان مشاركتهما هذا الصيف في 26 أغسطس.

كشفت كايلا أنها تعرضت للسقوط مع Mahomes ، التي أصبحت صديقًا حميمًا مع Swift.

في وقت سابق من هذا العام ، قالت كايلا في بودكاستها العزيزة الإعلامية ، “The Pre-Game” ، وهي تعود إلى الرادار الآن بعد أن كانت تحت المجهر في علاقتها السابقة.

وقالت كايلا: “لا أعتقد أنني أرغب في توقيد رجل آخر علنًا حتى أكون متأكدًا تمامًا من أنهم شخصي على المدى الطويل”. “لمجرد أنني أريد حماية الأشياء التي تعنيني أكثر.

“وأحيانًا عندما تكون منفتحًا جدًا … وشفافًا ، فإنك تفتح نفسك أمام عالم من الرأي ، وعالم من الاستحقاق ، ويريد الناس إجابات.

“يعتقد الناس أنك مدين لهم بتفسير لكل شيء في علاقتك … أريد فقط أن أكون قادرًا على الحب دون ضغط.”

سبق أن فتحت كايلا عن التداعيات العاطفية على الاهتمام السلبي الذي تلقته عندما أصبحت علاقة كيلس وسويفت علنية.