حفلات ليبرون في حفل Bad Bunny وسط دراما ليكرز

ليبرون جيمس لا يترك أي دراما تجارية يمنعه من الاستمتاع بموسم المرح.

شوهدت MVP من فئة الـ 21 مرة ونهائيات MVP بأربع مرات وهي ترقص في حفل BAD BUNNY في بورتوريكو ليلة الجمعة.

كان يرتدي قميصًا منقوشًا مظلمًا وقبعة دلو برتقالية ، ويمكن رؤيته وهو يقفز لأعلى ولأسفل إلى الموسيقى مع مشروب في متناول اليد.

إنه موسم كبير مع الكثير على المحك لمستقبل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا مع ليكرز ، الذي لعبه منذ موسم 2018-19 وجلب لهم بطولة في عام 2020.

لقد خضع ليكرز لتغيير في الملكية ، وأصبح من الواضح أن لوكا دونسيتش ، الذي تداولوا من أجله في فيلم صدمة كبير في فبراير ، هو اللاعب الذي يرغبون في بناء بقية الفريق في ظل سن مبكرة (26) والتسويق داخل الولايات المتحدة وما بعده.

في الآونة الأخيرة ، تم الكشف أيضًا عن أن Doncic كان نجم Lakers الوحيد الذي حضر عشاءًا أنشأه المدير العام Rob Pelinka والمدرب JJ Redick في مطعم Craig’s الشهير في ويست هوليوود بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الموسم.

وكيل دونسيتش ، لارا بيث سيجر كان هناك أيضًا لمناقشة استراتيجية الفريق في بناء الامتياز من حوله.

إذا كان من المقرر تداول جيمس ، فلن يكون خجولًا من خيارات المكان الذي يلعب فيه بعد ذلك وربما إنهاء حياته المهنية.

في الموسم الماضي ، أصبح جيمس أول ثنائي أب والابن في الدوري الاميركي للمحترفين مع ابنه ، بروني ، بعد أن تمت صياغة حارس السنة الثانية من قبل ليكرز مع اختيار رقم 55 العام في عام 2024.

بلغ متوسطه 24.4 نقطة لكل مباراة في إطلاق النار على 51 في المائة من الملعب في عامه الثاني والعشرين في الدوري ، لكن ليكرز خسر في الجولة الأولى من التصفيات في خمس مباريات إلى Timberwolves.