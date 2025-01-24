حفيد جون كنيدي يهاجم دونالد ترامب بسبب ملفات الاغتيال

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن الملفات المتعلقة بالاغتيالات الكبرى التي وقعت في القرن العشرين والتي غيرت مجرى التاريخ، واعدا بـ”الشفافية”. لكن أحد أفراد عائلة جون كينيدي على الأقل يعتقد أن الأمر كله مجرد مسرح. تم التوقيع على التوجيه في 23 كانون الثاني (يناير) وتناول الملفات المتعلقة باغتيال جون كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور. وجاء في نصه: “إن عائلاتهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة”.

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لكن أحد أحفاد جون كنيدي، جاك شلوسبرغ، يقول إنه غير مهتم بأن يكون جزءًا مما يعتبره حيلة دعائية، وكتب على موقع X أنه لا يوجد “شيء بطولي” في إصدار الوثائق. وأضاف: “رفع السرية يستخدم جون كينيدي كدعم سياسي، عندما لا يكون هنا للرد”. وقال شلوسبيرغ أيضًا إن حقيقة اغتيال جده هي، أقتبس، “أكثر حزنًا من الأسطورة”، مشيرًا إلى أنها لم تكن جزءًا من مؤامرة واسعة النطاق.

أصدرت عائلة كينغ أيضًا رد فعل على خطة رفع السرية عن السجلات. وكتب مركز كينج في بيان على موقع X: “بالنسبة لنا، يعد اغتيال والدنا خسارة عائلية شخصية للغاية تحملناها على مدار الـ 56 عامًا الماضية”. الأسرة قبل إصدارها للعامة.”

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