حفيد جون كنيدي يهاجم دونالد ترامب بسبب ملفات الاغتيال

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لرفع السرية عن الملفات المتعلقة بالاغتيالات الكبرى التي وقعت في القرن العشرين والتي غيرت مجرى التاريخ، واعدا بـ”الشفافية”. لكن أحد أفراد عائلة جون كينيدي على الأقل يعتقد أن الأمر كله مجرد مسرح. تم التوقيع على التوجيه في 23 كانون الثاني (يناير) وتناول الملفات المتعلقة باغتيال جون كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينغ جونيور. وجاء في نصه: “إن عائلاتهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة”.
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لكن أحد أحفاد جون كنيدي، جاك شلوسبرغ، يقول إنه غير مهتم بأن يكون جزءًا مما يعتبره حيلة دعائية، وكتب على موقع X أنه لا يوجد “شيء بطولي” في إصدار الوثائق. وأضاف: “رفع السرية يستخدم جون كينيدي كدعم سياسي، عندما لا يكون هنا للرد”. وقال شلوسبيرغ أيضًا إن حقيقة اغتيال جده هي، أقتبس، “أكثر حزنًا من الأسطورة”، مشيرًا إلى أنها لم تكن جزءًا من مؤامرة واسعة النطاق.
أصدرت عائلة كينغ أيضًا رد فعل على خطة رفع السرية عن السجلات. وكتب مركز كينج في بيان على موقع X: “بالنسبة لنا، يعد اغتيال والدنا خسارة عائلية شخصية للغاية تحملناها على مدار الـ 56 عامًا الماضية”. الأسرة قبل إصدارها للعامة.”
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عقود من المؤامرات
كان اغتيال جون كنيدي عام 1963 في دالاس، بطبيعة الحال، موضوعا لنظريات المؤامرة لفترة طويلة. شكك الكثيرون في أن القاتل، لي هارفي أوزوالد، قتل الرئيس آنذاك بمفرده. وأصبحت هذه النظريات سائدة لدرجة أنه ظهر فيلم “JFK” الحائز على جائزة الأوسكار عام 1991 والذي افترض أن أوزوالد لم يكن من الممكن أن يتصرف بمفرده.
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أدى اغتيال روبرت ف. كينيدي عام 1968 على يد سرحان سرحان في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس إلى ظهور نظريات مؤامرة خاصة به. يفترض أحدهم أن هناك مسلحًا ثانيًا، بينما يعرض آخر سيناريو “المرشح المنشوري”. كان RFK يترشح للرئاسة وقت وفاته.
واغتيل كينغ أيضًا عام 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. وكان الجاني جيمس إيرل راي، وتشير نظريات المؤامرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة كانت متورطة بطريقة أو بأخرى. تجدر الإشارة إلى أنه من الصحيح بما لا يمكن إنكاره أن مكتب التحقيقات الفيدرالي شارك في ما أسمته تقارير APM “برنامج واسع النطاق للمراقبة والمضايقة” ضد كينغ لسنوات.
هناك نظريات حول تورط وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الاغتيالات الثلاثة، في الواقع، والتي قد تلعب دورًا ما في افتتان ترامب الواضح بنشر السجلات الفيدرالية المتعلقة بها. هذه ليست حتى المرة الأولى التي يفعل فيها هذا. في عام 2017، بعد وقت قصير من بداية ولايته الأولى، أمر ترامب بالإفراج عن عدد كبير من الوثائق المتعلقة باغتيال جون كنيدي، لكن بعضها ظل طي الكتمان بسبب مخاوف الوكالة بشأن الأمن القومي. وفي عام 2022، أصدر الرئيس آنذاك جو بايدن المزيد من الوثائق، على الرغم من أن بعضها لا يزال محجوبًا.
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كينيدي في إدارة ترامب
وبطبيعة الحال، تجدر الإشارة إلى أن أحد الأعضاء البارزين في عائلة كينيدي، روبرت إف كينيدي جونيور، من المقرر أن يكون جزءًا أساسيًا من إدارة ترامب. من المقرر عقد جلسة تأكيد مجلس الشيوخ لتعيين آر إف كيه جونيور لرئاسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في 29 يناير 2025. وفقًا لصحيفة ذا هيل، أشاد آر إف كيه جونيور بقرار رئيسه المنتظر الكشف عن ملفات خاصة بوالده وعمه. الاغتيالات. وقال للصحفيين “إنه يفي بوعده بأن تجعل الحكومة تقول الحقيقة للشعب الأمريكي بشأن كل شيء”.
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يمكنك أيضًا الاعتماد على آر إف كيه جونيور من بين أولئك الذين يعتقدون أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في وفاة جون كنيدي. وقال على قناة فوكس نيوز: “نعم. لقد كانت مؤامرة. لقد كانت مؤامرة. وكان هناك عدة أشخاص متورطين”. ومع ذلك، أوضحت عائلة كينيدي أن روبرت كينيدي جونيور لا يتحدث نيابة عنهم. في أكتوبر 2023، عندما كان آر إف كيه جونيور لا يزال يترشح للرئاسة كمرشح مستقل، أصدر أربعة من إخوته بيانًا جاء فيه، جزئيًا، “قد يشارك بوبي نفس اسم والدنا، لكنه لا يشارك نفس القيم”. أو الرؤية أو الحكم.”