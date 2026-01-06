حقق أغاني السبعينيات بأسوأ الأصوات

نظرًا للمحتوى، فمن الغريب كيف أن “Afternoon Delight” لا يزال قادرًا على أن يكون مسكنًا تمامًا. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أنه، على الرغم من كل كلماتها المحملة بالتلميحات، كانت مستوحاة في الواقع من طبق الروبيان المحشو الذي تناوله المغني والكاتب بيل دانوف. بعد مضغها، اعترض دانوف على حقيقة أن القائمة اعتبرتها “متعة بعد الظهر”، كما أوضحت زوجته آنذاك كاثي “تافي” دانوف للجمهور في ذلك اليوم، ونتجت الأغنية بطريقة ما.

أفاد آخرون أنهم اعتقدوا في البداية أن اللحن كان نوعًا من الأغنية حول الوجبات الخفيفة أو الحلوى، أو ربما منافسًا صاعدًا للمشروبات لـ Sunny Delight، ويتحدث بشكل أكبر عن الصوت المحايد الغريب للفرقة الرباعية Starland Vocal Band. في مناسبات أخرى، ادعى بيل دانوف أيضًا أنه يريد كتابة أغنية ممتعة ومبهجة ولم تكن بذيئة تمامًا. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التردد يدمر “بهجة الظهيرة”، التي يبدو أنها لا تستطيع تحديد ماهيتها تمامًا. لحن بذيء ومجاني مستوحى من الحب؟ نغمة تجارية؟ موسيقى المصعد؟

على الرغم من أنها حققت نجاحًا كبيرًا – كانت فرقة Starland Vocal Band أيضًا من بين المجموعات التي فازت بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد قبل أن تختفي على الفور – فقد سخر منها عدد قليل من النقاد منذ ذلك الحين باعتبارها جبنًا مطلقًا، مع كلمات متكررة وغناء جيد من الناحية الفنية ولكن في النهاية لطيف. لا يمكنك إلا أن تعتقد أنه، تحت إشراف شخص آخر، كان من الممكن أن تجعل هذه اللدغة الصوتية أكثر قليلاً هذا جانبًا مثيرًا للاهتمام من الثقافة الموسيقية في السبعينيات، بدلاً من مزحة عن “Arrested Development” و”Anchorman”.