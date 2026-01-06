حقق أغاني السبعينيات بأسوأ الأصوات

يتذكر الكثيرون عقد السبعينيات عندما كانت فرق الروك الرائدة والموسيقيون الآخرون يقدمون بعضًا من أفضل أعمالهم، بما في ذلك كوين، وديفيد باوي، ومارفن جاي، وغلوريا جاينور، ولكن هناك تحيز حقيقي في الاختيار يحدث هنا. بالطبع نتذكر أفضل الأفضل مع مرور العقود، ولكن هل يمكننا حقًا القول بأن الألبوم التأسيسي مثل “Rumours” لـ Fleetwood Mac يمثل حقًا عقدًا كاملاً؟ لا. تبين أن المشهد الموسيقي الواسع النطاق في السبعينيات كان يحتوي على العديد من الأشياء الكريهة الحقيقية. حتى لو ركزنا على المسارات الصوتية وحدها، وحتى لو قمنا بتضييق نطاق هذا المجال ليقتصر على الأغاني المؤكدة، فهناك مجموعة متنوعة من الإخفاقات والأخطاء والأخطاء الفادحة التي يجب أن نرتكبها.
عندما يتعلق الأمر بـ “أسوأ الأغاني”، هناك فئتان هنا تحددان اختيارنا. أحدهما واضح إلى حد ما: الغناء السيئ. من المؤكد أن بعض هذه الأغاني يمكن أن تحظى بمكانتها المخجلة هنا، ولكن هناك مجموعة متنوعة أخرى تستحق المناقشة أيضًا. سيكون هذا هو مسار السبعينيات الذي يُظهر قدرة غنائية مقبولة أو حتى جيدة، ولكن مع اختيارات غنائية أو أسلوبية غريبة جدًا ومزعجة لدرجة أن الغناء يتدحرج إلى المنطقة “الأسوأ” بسهولة شديدة. في حين أن هناك مجالًا للنقاش، يُنظر إلى المسارات التالية على نطاق واسع على أنها تعرض بعضًا من أسوأ الأغاني في أغاني السبعينيات الناجحة.
الكابتن وتينيل – حب المسك
ربما يكون الأمر مفاجئًا للبعض، لكن قصة موسيقى الروك الناعمة التي تدور حول زوجين من فئران المسك الذين يتواصلون لم تظهر تمامًا كقصة كلاسيكية. دعونا نضع علامة على هذا باعتباره خطأً للفنانين المعاصرين البالغين Captain & Tennille. حسنًا، صوت توني تينيل جميل جدًا وإن كان مناسبًا تمامًا لموسيقى المصاعد، لكن المحتوى الغنائي لـ “Muskrat Love” غريب تمامًا ومثير للاشمئزاز تمامًا حتى أن قدرتها الغنائية لا يمكنها إنقاذه. أوه، وهناك أيضًا محاولة المُركِّب لإصدار أصوات ثرثارة – هل يجب أن نعتبرها غناءًا أيضًا؟ – وهذا يساهم أيضًا في هذه الفوضى المحرجة في اللحن.
تتمتع الأغنية بتاريخ طويل نسبيًا، حيث تمت كتابتها لأول مرة في عام 1972. ولم يحصل عليها Captain & Tennille إلا في عام 1976، ثم قاما بتحويلها إلى تاريخ أغنية البوب المخزية بعد فترة وجيزة. ومع ذلك، فقد حققت رؤيتهم نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100 عندما ظهرت لأول مرة. في الواقع، كان الأمر شائعًا بدرجة كافية لدرجة أن إدارة فورد دعت الكابتن وتينيل لتقديم عرض في البيت الأبيض… تكريماً للذكرى المئوية الثانية للأمة… أمام الملكة إليزابيث الثانية. “اعتقدت أنهم بدوا وكأنهم مجموعة ممتعة!” أخبر تينيل مجلة People في عام 2016، مبررًا كذلك قائمة الأحداث بالإشارة إلى أن “Muskrat Love” حقق نجاحًا كبيرًا بالفعل. وتذكرت أن هنري كيسنجر بدا منزعجًا جدًا من الأداء (ربما لأن حجم الصوت كان مرتفعًا أو لأنه كان يفكر في جائزة نوبل للسلام المثيرة للجدل التي حصل عليها) بينما أخذت إليزابيث نفسها قيلولة سريعة.
سي دبليو ماكول – قافلة
نعم، ربما تكون قد سمعت بالفعل عن أغنية “Convoy” واستخدمتها في أي عدد من المحاكاة الساخرة، ولكن اتضح أن الأغنية الأصلية هي في حد ذاتها محاكاة ساخرة للأغاني الجديدة، وسائقي الشاحنات، وأمريكا الوسطى، و… إعلانات الخبز التجارية؟ يتمتع هذا المزيج بشعبية غريبة لمدة دقيقة هناك، وهو مزيج غريب من نوع الحديث الغنائي الذي قام به جوني كاش بشكل جيد جدًا … لكن المغني سي دبليو ماكول بالتأكيد لا يفعل ذلك. هذا الأسلوب يجعل مداخلات الجوقة المفعمة بالحيوية غريبة تمامًا.
إلى جانب بيع صورة سائقي الشاحنات المتمردين الذين ألصقوها بالرجل، كانت “كونفوي” تبيع أيضًا صورة مغني غير موجود. كما ترى، كانت CW McCall شخصية تم إنشاؤها وغناها من قبل رجل التسويق في أوماها بيل فرايز؛ تم بالفعل استخدام نسخة سابقة من CW McCall لبيع الخبز. نحن على يقين من أن فرايز هو شخص لطيف بما فيه الكفاية، لكنه ليس مغنيًا، نظرًا لأنه يتحدث بشكل إيقاعي خلال هذه القضية.
ربما هذا هو السبب وراء اعتماد الأغنية بشكل كبير على أحاديث راديو CB ذات المصطلحات الثقيلة، مثل تلك العبارة الشائعة من 10 إلى 4، والجوقة المبهجة بقوة. على أي حال، كان الأمر شائعًا بدرجة كافية لدرجة أن سي دبليو ماكول عاد مرة أخرى بفيلم “جولة حول العالم بالبطة المطاطية” عام 1976، والذي يرى القافلة سيئة السمعة تشق طريقها بطريقة ما عبر المحيط الأطلسي، وتصطدم بجدار برلين، وتكون مهينة للغاية في اليابان. كما جادل أحد المراجعين في The Kingston Whig-Standard، فإن CW McCall “لديه الكثير من الأعصاب وألبوماته متسقة: هذا سيئ دائمًا.”
فرقة ستارلاند الصوتية – فرحة بعد الظهر
نظرًا للمحتوى، فمن الغريب كيف أن “Afternoon Delight” لا يزال قادرًا على أن يكون مسكنًا تمامًا. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أنه، على الرغم من كل كلماتها المحملة بالتلميحات، كانت مستوحاة في الواقع من طبق الروبيان المحشو الذي تناوله المغني والكاتب بيل دانوف. بعد مضغها، اعترض دانوف على حقيقة أن القائمة اعتبرتها “متعة بعد الظهر”، كما أوضحت زوجته آنذاك كاثي “تافي” دانوف للجمهور في ذلك اليوم، ونتجت الأغنية بطريقة ما.
أفاد آخرون أنهم اعتقدوا في البداية أن اللحن كان نوعًا من الأغنية حول الوجبات الخفيفة أو الحلوى، أو ربما منافسًا صاعدًا للمشروبات لـ Sunny Delight، ويتحدث بشكل أكبر عن الصوت المحايد الغريب للفرقة الرباعية Starland Vocal Band. في مناسبات أخرى، ادعى بيل دانوف أيضًا أنه يريد كتابة أغنية ممتعة ومبهجة ولم تكن بذيئة تمامًا. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التردد يدمر “بهجة الظهيرة”، التي يبدو أنها لا تستطيع تحديد ماهيتها تمامًا. لحن بذيء ومجاني مستوحى من الحب؟ نغمة تجارية؟ موسيقى المصعد؟
على الرغم من أنها حققت نجاحًا كبيرًا – كانت فرقة Starland Vocal Band أيضًا من بين المجموعات التي فازت بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد قبل أن تختفي على الفور – فقد سخر منها عدد قليل من النقاد منذ ذلك الحين باعتبارها جبنًا مطلقًا، مع كلمات متكررة وغناء جيد من الناحية الفنية ولكن في النهاية لطيف. لا يمكنك إلا أن تعتقد أنه، تحت إشراف شخص آخر، كان من الممكن أن تجعل هذه اللدغة الصوتية أكثر قليلاً هذا جانبًا مثيرًا للاهتمام من الثقافة الموسيقية في السبعينيات، بدلاً من مزحة عن “Arrested Development” و”Anchorman”.
ريك دي – ديسكو داك
حسنًا، نظرًا لأن “Disco Duck” تم تسجيله بواسطة Rick Dees وفريقه من البلهاء، فمن الواضح أنه لم يكن أحد يأخذ هذا المسار على محمل الجد. ولكن، حتى لو كان المقصود من اللحن هو أن تكون أغنية جديدة، فهذا لا يعني أنها بعيدة كل البعد عن الخطاف، خاصة إذا كانت تدفعك إلى الجنون وتقوض التاريخ الرائع أحيانًا والمفسد أحيانًا لنوع الديسكو.
من المؤكد أن هذا هو الحال بالنسبة لأغنية “Disco Duck” لعام 1976، والتي تعود أصولها إلى مؤلف الأغاني الواقعي وDJ Rick Dees، الذي كان مستوحى من رجل من صالة الألعاب الرياضية الخاصة به والذي قام بصوت البطة الأحمق. تم تسجيله لأول مرة لعلامة Memphis الصغيرة، لكن “Disco Duck” انطلق وبدأ في الحصول على مسرحية وطنية. حسنًا، باستثناء ممفيس، حيث كانت تعتبر منافسة، بل إنها تسببت في طرد ديس من محطة واحدة.
في حين يبدو أن قصة Dees الشخصية قد سارت على ما يرام – فهو لا يزال DJ نشطًا في الراديو اليوم، في الواقع، ويتضمن بفخر صفحة حول “Disco Duck” على موقعه على الإنترنت – فمن الصعب القول أن المسار ممتع. يذكرنا صوت البط بأكمله بذلك الرجل في المكتب الذي يعتقد أنه ممثل كوميدي، لكنه في الحقيقة لا يمكنه فعل سوى جزء واحد مرارًا وتكرارًا. الكلمات التي يصف فيها التحول إلى نوع من رجل ديسكو الطيور مثيرة للقلق (كما هو الحال مع العروض التي يتجول فيها شخص يرتدي قناع البط الورقي مع تعبير مخيف بجوار دي).
موريس ألبرت – مشاعر
بالتأكيد، ليس هناك من ينكر أن أغنية “مشاعر” لموريس ألبرت حققت نجاحًا حقيقيًا ووصلت إلى المرتبة الثانية على مخطط بيلبورد للبالغين المعاصر في أغسطس 1975. كما حصلت أيضًا على شهادة ذهبية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام. لكن الأغنية أيضًا مليئة بالسكريات المؤلمة لدرجة أنك قد تجد نفسك غاضبًا بشكل متزايد. إنه يغني عن نوع من الحب الضائع، حسنًا، ولكن سرعان ما قد تبدأ في التساؤل عما إذا كان موريس يقصد تعذيبك بدلاً من ذلك، على عكس ما إذا كنت عالقًا مع صديق ما بعد الانفصال في مكان مغلق يمكنه حقًا استخدام هواية جديدة للخروج من حالة الفوضى التي تشوبها.
قد تظن أن صوت ألبرت على ما يرام، لكن الطريقة التي يتم بها نشره هنا ضعيفة للغاية ومودلين لدرجة أن التصميم يخرب الأمر برمته (الأوتار المرتجفة ودعم البيانو الغليظ لا يساعدان تمامًا). ثم هناك الكلمات المتكررة والغامضة. في المرة المليون التي تسمع فيها ألبرت يغرد “يا لها من مشاعر”، قد ترغب في التنصل من مفهوم المشاعر الإنسانية تمامًا.
لقد ألهمت بعض المشاعر الأكثر سخونة، حيث كانت أغنية “Feelings” موضوعًا لقضية رفعها مؤلف الأغاني الفرنسي لويس غاستي، الذي جادل في المحكمة بأن ألبرت قام بشكل أساسي بتمزيق أغنيته “Pour Toi” عام 1956. كان Gasté ناجحًا وتم إدراجه ككاتب مشارك للأغنية بعد ذلك، على الرغم من المراجعات اللاذعة للأغنية – والتي استمرت حتى التسعينيات وما بعدها – ربما لم يكن من المفترض أن يكون فخورًا جدًا بهذا الإنجاز.