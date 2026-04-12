حقق المطاردون “عالي الجودة” تقدمًا قبل نهائيات الماجستير

أوغوستا، جورجيا – يظهر التاريخ أن المطاردة أسهل من المطاردة.

يواجه المطاردون ضغطًا أقل من المتسابق الأول.

كان هذا هو الموقف الذي واجهه أولئك الذين كانوا يطاردون روري ماكلروي في الجولة الثالثة يوم السبت.

كان هناك شعور ليلة الجمعة، بعد أن حقق ماكلروي تقدمًا قياسيًا بستة طلقات خلال الجولتين الأوليين، أنه سيضع الماجستير التسعين في النوم قبل الإفطار يوم السبت.

ومع ذلك، مع تقلب فريق أوغوستا ناشيونال بكامل قوته، إلى جانب وجود العديد من اللاعبين المتميزين في المطاردة، استغرق الأمر 28 دقيقة فقط من الوقت الذي بدأ فيه ماكلروي التقدم ليتقلص تقدمه من ست تسديدات إلى اثنتين فقط.

عندما انتهى اليوم، سمح معدل McIlroy الذي يبلغ 1 فوق المعدل 73 لعدد من الملاحقين بالعودة إلى البطولة.

الآن، كام يونغ، المتعادل في الصدارة، لديه فرصة كبيرة للفوز بأول تخصص له.

جاستن روز، الوصيف ثلاث مرات في بطولة الماسترز، بما في ذلك خسارة التصفيات العام الماضي أمام ماكلروي، على بعد ثلاث تسديدات فقط.

لقد عاد شين لوري إلى المركز الثاني وهو في وضع يسمح له بالفوز بثاني مهنة كبرى له.

بالنسبة لسام بيرنز، بعد تسديدة واحدة من الصدارة، هذه هي أفضل فرصة له للفوز بأول بطولة كبرى.

قاد سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميًا المطاردة، حيث سجل 65 مبكرًا.

كل ما سبق – ​​باستثناء ماكلروي – سجل درجات باللون الأحمر وحقق تقدمًا كبيرًا.

قال ماكلروي: “كان من الواضح أن الدورة كانت سهلة المنال. كان هناك الكثير من النتائج الجيدة هناك، وكانت جودة الملاحقين واضحة. كان هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا نتائج جيدة.

قال لوري إنه يعتقد “إذا تمكن روري من تسجيل 68 اليوم فقد يهرب بالبطولة.”

واستطرد قائلاً: “لكن الأمر هو أنه ليس من السهل الخروج وملاحقة الأمر عندما تكون في قمة قائمة المتصدرين. ولكن عندما تكون في الملعب وتحاول فقط القيام بذلك، فإن ذلك يجعل الأمر أسهل قليلاً ويمكنك اللعب بحرية أكبر قليلاً.

“عندما تكون في المقدمة، يجب أن تكون أكثر حماية لما تفعله. من الواضح أنه لن يكون يومًا سهلاً بالنسبة لروري لتسجيل هدف.”

وقال لوري إنه رأى شيفلر يركض “كما توقع الجميع على الأرجح”.

وقال لوري: “ستتاح له الفرصة غدًا أيضًا”.

وقال شيفلر: “لقد فعلت ما كان يتعين علي القيام به… خرجت ونفذت الأمر لأمنح نفسي بعض الفرص. المزيد من ذلك (الأحد) وأعتقد أنني سأكون في وضع جيد”.

وأضاف لوري: “عندما نصل إلى (الأحد)، سنرى ما يتكون منه الجميع”.