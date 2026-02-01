حقق فيلم Queen’s Don’t Stop Me Now نجاحًا متواضعًا في عام 1979 – وبعد 25 عامًا، حقق فيلم زومبي نجاحًا ساحقًا

موسيقى الملكة لها استخدامات عديدة. إنها رائعة للقيادة، ورائعة أثناء الاستعداد للخروج في المساء، وخيار حل وسط يمكن الاعتماد عليه إذا لم يتمكن أحد من الاتفاق على الأجواء. ولكن قبل كل شيء، كوين هي موسيقى “إنجاز الأمور”. تم تشغيل مقطوعات مثل “We Will Rock You” و”We Are the Champions” وخاصة “Don’t Stop Me Know” بينما كان عدد لا يحصى من الأشخاص يطرقون أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو يرسلون أخيرًا رسالة نصية كانوا يخشونها، أو يأخذون بعض الأنفاس المنظفة قبل تنظيف المادة المروعة الموجودة في قاع الثلاجة.

“لا توقفني الآن”، الجوهرة في أي قائمة تشغيل إنتاجية، لم تكن ناجحة في البداية. كان موضع الرسم البياني الأولي، إن لم يكن فاشلاً حقًا، كان التلاعب بالبث الطاغوت الملكة في أواخر السبعينيات. لحسن الحظ بالنسبة لكل من كان في الموعد النهائي، فإن “Shaun of the Dead”، وهو فيلم رعب كوميدي مستقل شهير، بث حياة جديدة في الأغنية في منتصف العقد الأول من القرن العشرين.