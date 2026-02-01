حقق فيلم Queen’s Don’t Stop Me Now نجاحًا متواضعًا في عام 1979 – وبعد 25 عامًا، حقق فيلم زومبي نجاحًا ساحقًا

موسيقى الملكة لها استخدامات عديدة. إنها رائعة للقيادة، ورائعة أثناء الاستعداد للخروج في المساء، وخيار حل وسط يمكن الاعتماد عليه إذا لم يتمكن أحد من الاتفاق على الأجواء. ولكن قبل كل شيء، كوين هي موسيقى “إنجاز الأمور”. تم تشغيل مقطوعات مثل “We Will Rock You” و”We Are the Champions” وخاصة “Don’t Stop Me Know” بينما كان عدد لا يحصى من الأشخاص يطرقون أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو يرسلون أخيرًا رسالة نصية كانوا يخشونها، أو يأخذون بعض الأنفاس المنظفة قبل تنظيف المادة المروعة الموجودة في قاع الثلاجة.
“لا توقفني الآن”، الجوهرة في أي قائمة تشغيل إنتاجية، لم تكن ناجحة في البداية. كان موضع الرسم البياني الأولي، إن لم يكن فاشلاً حقًا، كان التلاعب بالبث الطاغوت الملكة في أواخر السبعينيات. لحسن الحظ بالنسبة لكل من كان في الموعد النهائي، فإن “Shaun of the Dead”، وهو فيلم رعب كوميدي مستقل شهير، بث حياة جديدة في الأغنية في منتصف العقد الأول من القرن العشرين.
لا توقفني الآن كان نجاحًا محدودًا وفقًا لمعايير الملكة
اليوم، الجميع يحب أغنية “لا توقفني الآن”، ولكن لم يكن هذا هو الحال عندما ظهرت الأغنية لأول مرة. لقد سجلت رقم 86 على Billboard Hot 100. (من أجل المقارنة، تصدرت أغنية “Fat Bottomed Girls” السابقة المركز 24.) لم تقم كوين بتشغيل الأغنية مباشرة في الولايات المتحدة خلال حياة فريدي ميركوري – ولا حتى أثناء الجولة للترويج للألبوم الذي كانت عليه. زملاء فرقة ميركوري، الذين أصبحوا قلقين بشأن مذهب المتعة الذي يتمتع به قائدهم الأمامي، امتنعوا قليلاً عن الشعور “افعل ما تريد طالما أنه ممتع وكبير وبصوت عالٍ” للأغنية، والتي رأى عازف الجيتار كوين بريان ماي أنها تشجع حب ميركوري للرذيلة.
لكن هذا الاستقبال الأولي الرائع لم يستطع إيقاف “لا توقفني الآن”. لقد عاد النشيد الوطني للتوسع بدلاً من العودة إلى المنزل من القبر بفضل إدراجه في فيلم “شون الموتى” الدموي الأبله عام 2004. منذ ذلك الحين، احتلت مكانًا كواحدة من أفضل أغاني كوين المحبوبة والأكثر تشغيلًا، مع الملايين والملايين من عمليات البث والتنزيل سنويًا، مستوحاة من الرسالة التي مفادها أنه إذا تمكنت مجموعة من goofballs الإنجليزية من قتل زومبي لهذه الأغنية، فيمكن أن تساعدك أيضًا.
لقد تألق كخلفية لسحق الزومبي في شون الموتى
حصلت أغنية “Don’t Stop Me Now” على حياتها الثانية، والمقصود بها التورية، كموسيقى تصويرية لمشهد قتال في فيلم الرعب الكوميدي “Shaun of the Dead” لـ Simon Pegg. يحاصر الموتى الأحياء مجموعة من الناجين في حانة محصنة عندما يشق الزومبي طريقه. يتم تشغيل صندوق الموسيقى في الحانة المجهزة بأسلاك، ويسلح أبطالنا أنفسهم بعصا البلياردو وطفايات الحريق والسهام وغيرها من أدوات الحانة لدرء التهديد. يستغرق الأمر حوالي أربعة منهم لتحييد زومبي بطيء ومسن، وهو أحد أفضل مشاهد الفيلم. لحسن الحظ بالنسبة للفيلم منخفض الميزانية، تقدم Queen تقليديًا رسوم ترخيص ميسورة التكلفة لعملها (ولهذا السبب تسمعها كثيرًا في الأفلام والتلفزيون والإعلانات)، لذا فإن الفيلم المستقل يمكن أن يوفر وسيلة للتحايل.
على الرغم من أن المنتج النهائي لذيذ، إلا أن عشاق الديسكو يمكن أن يحزنوا على فرصة ضائعة. كانت الموسيقى التصويرية الثانية للمشهد هي أغنية “راسبوتين” لبوني إم، وهي عبارة عن كنز صغير عن صوفي روسي من إنتاج مجموعة ديسكوبوب في ألمانيا الغربية. حتى أن الممثلين تدربوا على تصميم الرقصات لـ “Rasputin” في حال كانت أغنية Queen باهظة الثمن.