حقق نتس هدفيه في الموسمين، ولم يتبق سوى مصير اليانصيب

دخل النيتس هذا الموسم بوظيفتين:

امنح الناشئين الكثير من وقت اللعب للتطوير. وخزان لاحتمالات اليانصيب لصياغة مبتدئ آخر في يونيو.

لقد فعلوا كلا الأمرين. كان لديهم أصغر فريق في الدوري الاميركي للمحترفين هذا الموسم، وقادوا الدوري في دقائق سجلها الناشئون. وفي عمر 20-62، احتلوا المركز الثالث في ترتيب اليانصيب، حيث كانت فرص الثلاثة الأوائل متساوية.

قال المدرب جوردي فرنانديز: “نعم، الدقائق التي لعبوها كانت ذات قيمة كبيرة”. “وكلهم، في الاتجاهين، لمدة 10 أيام، الشباب، كل من لعب هنا، كل تلك الدقائق مهمة.

“لا توجد مباراة واحدة ليست ذات قيمة. ودقائق الدوري الاميركي للمحترفين صعبة للغاية؛ هناك 30 فريقًا فقط، إنه أفضل دوري في العالم. ولكي يعرض هؤلاء الرجال ما يمكنهم فعله، فقد قام الجميع بأشياء إيجابية. لذلك أنا سعيد لأنهم استفادوا من هذه الدقائق.”

وأنهى نتس الموسم بخسارة 136-101 في تورونتو.

وقادهم تايسون إتيان في اتجاهين برصيد 20 نقطة وأربع تمريرات حاسمة وسرقتين، بينما أضاف الصاعد تشاني جونسون 16 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة. تم اختيار بن ساراف في الجولة الأولى بخطأ برصيد 15 نقطة وأربع تمريرات حاسمة وسرقتين.

“من الواضح أنني سعيد بتطور شبابنا،” قال المدير العام شون ماركس لشبكة YES Network.

“مع العلم أن هدفنا هذا العام كان أن يلعب الشباب ويلعبون دقائق حقيقية في الدوري الاميركي للمحترفين. كانت هذه هي الأولوية رقم 1 بين الدوري الممتاز والتطور هناك وأيضًا هنا. نحن الآن نتصدر الدوري في الدقائق الصاعدة طوال العام، لذلك هذا بالضبط ما أردنا القيام به.”

يعد فريق Nets واحدًا من ثلاثة فرق تتمتع باحتمالات قصوى تبلغ 14 بالمائة للفوز باليانصيب، وفرصة 40.1 بالمائة لاختيار أفضل ثلاثة مسودة.

فتحات المسودة الأكثر احتمالاً هي السادسة (26.0) أو الخامسة (14.8). لا يمكن أن ينخفضوا عن المركز السابع، ويعتبر المسودة متراجعة بعد المراكز السبعة الأولى.

فاز فريق Nets باليانصيب في عام 1990 (ديريك كولمان)، و2000 (كينيون مارتن)، و2017، لكنهم استبدلوا الاختيار الأخير ببوسطن (الذي استخدمه للتداول مقابل جيسون تاتوم).

وفي الوقت نفسه، كان المركز الثالث في اليانصيب محظوظًا مؤخرًا. فازت مينيسوتا باليانصيب عام 2020 (أنتوني إدواردز) وسان أنطونيو بعد ثلاث سنوات (فيكتور ويمبانياما). في العام الماضي، سقطت شارلوت فعليًا في المركز الرابع، لكن كون كنوبل كان لديه موسم تاريخي وهو المتسابق الصاعد لهذا العام.

ينبغي أن يكون الشباك محظوظًا جدًا.

بدأ تريفون سكوت بعد توقيعه صباح الأحد.

انتهى عقده لمدة 10 أيام، لكن نتس وقع عليه على ما قاله مصدر لصحيفة The Post، إنها صفقة صعبة تغطي فقط مباراة الأحد ضد تورونتو.