حقق نجاحا كبيرا لأغاني الروك الكلاسيكية التي يكرهها المعجبون بالفعل

يمكن للفنان الجيد أن يؤدي نسخة مختصة من أغنية الغلاف. يمكن للفنان العظيم أن يغطي أغنية ويجعلها خاصة به. على سبيل المثال، تعد نسخة جوني كاش من أغنية “Hurt” لـ Nine Inch Nails أحد الأمثلة على أغنية الغلاف التي لا تبدو مثل الأغنية الأصلية، حيث تعمل على تجريد القيثارات وإبطاء الإيقاع، مما يجعل الأغنية أكثر حزنًا. بدءًا من النسخة المكهربة لجيمي هندريكس من “All Along the Watchtower” ووصولاً إلى أغنية “R&B” لإيمي واينهاوس على “Valerie”، فإن بعض الأغاني المغلفة أفضل من النسخة الأصلية. ثم هناك الجانب الآخر: بعض الأغاني المغلفة سيئة للغاية.
عندما يقوم فنان بتغطية أغنية روك كلاسيكية مشهورة، فقد يتعرض لمزيد من التدقيق والانتقاد أكثر مما لو أصدر أغنية أصلية باهتة. على سبيل المثال، كانت المراجعات لألبوم بريتني سبيرز لعام 2001 “بريتني” تميل إلى إبراز أغنية “أنا أحب موسيقى الروك أند رول” لانتقادات قاسية بشكل خاص. على الرغم من أن الألبوم ككل تلقى أيضًا آراء متباينة بشكل عام، إلا أن أياً من الأغاني الأصلية لم تثير نفس النوع من الغضب. لتجميع هذه القائمة، اعتمدنا على المراجعات النقدية وتعليقات المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Reddit والمراجعات التي أرسلها المستخدمون إلى مواقع الموسيقى مثل RateYourMusic.com. لقد قمنا أيضًا بفحص الرسم البياني و/أو أداء الوسائط الاجتماعية لكل أغنية للتحقق من أنه يمكن أن يطلق عليها “نجاح” بشكل مبرر. دون مزيد من اللغط، إليك خمسة أغاني ناجحة يكرهها عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية.
هذه الأحذية مصنوعة للمشي – جيسيكا سيمبسون وويلي نيلسون
سجلت نجمة البوب جيسيكا سيمبسون غلافًا لأغنية نانسي سيناترا “هذه الأحذية مصنوعة للمشي” لفيلم “Dukes of Hazzard” لعام 2005، والذي ظهر فيه النجم المشارك ويلي نيلسون. تمت إعادة كتابة الكلمات واللحن بشكل جذري من أجل تعبئتها بإشارات إلى الفيلم، وإضافة سطور مثل “Tick-tock، all over the Clock، drop it/ Push ya tush، هكذا.” ببساطة لا يبدو سيمبسون مقنعًا، حيث يغني سطورًا مثل “Yee-haw” و”Come on, boots” في حين أن غناء Nelson الداعم يكون مكتومًا تقريبًا، والبانجو المضاف ليس مناسبًا.
ومع ذلك، بلغ الغلاف ذروته في المرتبة 14 على قائمة بيلبورد هوت 100، ليصبح واحدًا من أفضل أغاني سيمبسون أداءً. في عام 2006، فازت الأغنية بجائزة اختيار الجمهور عن “أفضل أغنية من فيلم”، وأيضًا جائزة Stinkers Bad Movie عن “أسوأ أغنية في فيلم”. كتب أحد المعلقين على موقع RateYourMusic.com، “هذه هي أسوأ أغنية غلاف على الإطلاق. هل تريد غلافًا حقيقيًا لأغنية “This Boots”؟ اذهب حرفيًا إلى أي مكان آخر وستحصل عليه.”
أنا أحب موسيقى الروك آند رول – بريتني سبيرز
غلاف بريتني سبيرز لنسخة جوان جيت من أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” (وهي في حد ذاتها غلاف لأغنية من تأليف Arrows) كانت الأغنية الرابعة من ألبومها “بريتني” عام 2001، كما ظهرت بشكل بارز في فيلمها “Crossroads” عام 2002. على الرغم من أنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة، إلا أن أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” وصلت إلى المراكز العشرة الأولى في ألمانيا والنمسا. على غرار نسخة سبيرز 2000 من الأغنية. “رضا” رولينج ستونز (الذي لم يكن منفردًا) ونقاد الموسيقى وعشاق موسيقى الروك الكلاسيكية على حد سواء كرهوا الغلاف على الفور.
من السهل معرفة السبب: تتميز الأغنية بمقدمة منطوقة تقول: “مرحبًا، هل هذا الشيء قيد التشغيل؟”؛ أصوات الخلفية (التي يُقصد منها أن تبدو وكأنها حشد من الناس في حانة كاريوكي) تبدو خارج السياق بشكل صارخ، كما أن غناء سبيرز المميز لا يتناسب تمامًا مع الكلمات أو الموضوع. كتب أحد المعلقين على موقع RateYourMusic.com في عام 2004: “مذكرة إلى بريتني: أنت لا تهز. كرر، أنت لا تهز. اترك الأمر لجوان جيت”. وبعد عقود، حتى معجبو بريتني صنفوها على أنها واحدة من أسوأ أغانيها الفردية.
عن فتاة – بركة الطين
كان عام 2020 وقتًا غريبًا للموسيقى. إلى جانب معارك Verzuz على Instagram Live وعشرات الحفلات الموسيقية التي تم بثها مباشرة، جلبت لنا جائحة كوفيد-19 الغلاف الصوتي سيئ السمعة لـ Puddle of Mudd لأغنية About A Girl لـ Nirvana. بعد تصويرها كجزء من جلسة SiriusXM في أواخر عام 2019، مرت الأغنية دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير حتى أبريل 2020، عندما تم نشر مقاطع من الأداء على Instagram وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الأصلي على YouTube، حيث حصد أكثر من مليون مشاهدة على الرغم من عدم إدراجه في القائمة. تتضمن التعليقات التي حصلت على أعلى الأصوات على YouTube “يبدو هذا حرفيًا وكأنه شيء ستفعله ساوث بارك لتقليد نيرفانا” و”عندما تعتقد أن عام 2020 لا يمكن أن يصبح أسوأ من ذلك… تجد أن هذا موجود”.
لا يزال من الممكن أن تؤدي الأغاني غير المتقنة والكلمات غير القابلة للفك إلى إحراج المستمع بشكل غير مباشر، وكان قرار Puddle of Mudd بإضافة البونجو إلى أغنية Nirvana موضع شك بالتأكيد. حتى أن بعض أعضاء الفرقة يبدون قلقين عندما يشاهدون المغني الرئيسي ويس سكانلين وهو يحاول (ويفشل) في عزف النغمات.
خلف العيون الزرقاء – ليمب بزكيت
ليس فريد دورست، قائد فريق Limp Bizkit، صاحب صوت قوي مثل روجر دالتري من فرقة The Who، وهذا واضح جدًا عندما تستمع إلى غلافه لأغنية The Who’s “Behind Blue Eyes” (أغنية ذات قصة درامية مثيرة للاهتمام). في حين أن غناء دورست لا يمكن مقارنته بنطاق دالتري أو قوته أو عاطفته، فإن الشيء الذي يبرز حقًا هو قرار Limp Bizkit بإضافة صوت Speak & Spell رقمي يقول، “Discover، LIMP، قلها” مرارًا وتكرارًا على الجسر، مما يؤدي على الفور إلى تأريخ الأغنية بطريقة سيئة للغاية.
في عام 2011، تم التصويت على الأغنية كثاني أسوأ غلاف على الإطلاق من قبل قراء رولينج ستون. كتب أحد مستخدمي موقع Redditor: “فيلم Limp Bizkit Behind Blue Eyes جعلني أكرههم عند رؤيتهم”. ومع ذلك، كان أداء الأغنية جيدًا إلى حد ما في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى رقم 71 على قائمة Billboard Hot 100 ورقم 11 على قائمة Billboard Hot Rock Songs. ومع ذلك، فقد حققت نجاحًا أكبر في معظم أنحاء أوروبا ووصلت إلى المرتبة الأولى في السويد.
صوت الصمت – منزعج
في عام 2015، أصدرت شركة Disturbed غلافًا بطيئًا ومُعد بواسطة الأوركسترا لأغنية Simon & Garfunkel الناجحة “Sound of Silence”. تعمل نسخة Disturbed على توسيع النطاق الصوتي للأغنية، وتنقل سطورًا معينة إلى مستوى أقل أو أعلى، بينما ينطق المغني الرئيسي David Draiman بوضوح كلمات الآيات ويصرخ الجوقة بشكل أساسي. إلى جانب البيانو والأوتار، يجعل هذا الغلاف يبدو دراماتيكيًا بشكل لا يصدق ويتم إنتاجه بشكل مفرط عند مقارنته بالطبيعة البسيطة والخالدة للأصل.
تصدرت أغنية Disturbed مخطط Billboard Mainstream Rock Songs وحصدت أكثر من مليار مشاهدة على YouTube، ولم تصبح واحدة من أكبر أغاني Disturbed فحسب، بل أصبحت أيضًا أغنية موسيقى الروك الأكثر شعبية في هذا العقد. ومع ذلك، لم يستمتع الجميع بدراما الأغنية، حيث كتب أحد مستخدمي Redditor: “يبدو الأمر كما لو أن بعض الأطفال يحاولون أن يكونوا منفعلين، ولكن كل ما يحدث هو أنه غير ناضج ومحرج بشكل لا يصدق.”