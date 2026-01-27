حقق نجاحا كبيرا لأغاني الروك الكلاسيكية التي يكرهها المعجبون بالفعل

يمكن للفنان الجيد أن يؤدي نسخة مختصة من أغنية الغلاف. يمكن للفنان العظيم أن يغطي أغنية ويجعلها خاصة به. على سبيل المثال، تعد نسخة جوني كاش من أغنية “Hurt” لـ Nine Inch Nails أحد الأمثلة على أغنية الغلاف التي لا تبدو مثل الأغنية الأصلية، حيث تعمل على تجريد القيثارات وإبطاء الإيقاع، مما يجعل الأغنية أكثر حزنًا. بدءًا من النسخة المكهربة لجيمي هندريكس من “All Along the Watchtower” ووصولاً إلى أغنية “R&B” لإيمي واينهاوس على “Valerie”، فإن بعض الأغاني المغلفة أفضل من النسخة الأصلية. ثم هناك الجانب الآخر: بعض الأغاني المغلفة سيئة للغاية.

عندما يقوم فنان بتغطية أغنية روك كلاسيكية مشهورة، فقد يتعرض لمزيد من التدقيق والانتقاد أكثر مما لو أصدر أغنية أصلية باهتة. على سبيل المثال، كانت المراجعات لألبوم بريتني سبيرز لعام 2001 “بريتني” تميل إلى إبراز أغنية “أنا أحب موسيقى الروك أند رول” لانتقادات قاسية بشكل خاص. على الرغم من أن الألبوم ككل تلقى أيضًا آراء متباينة بشكل عام، إلا أن أياً من الأغاني الأصلية لم تثير نفس النوع من الغضب. لتجميع هذه القائمة، اعتمدنا على المراجعات النقدية وتعليقات المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Reddit والمراجعات التي أرسلها المستخدمون إلى مواقع الموسيقى مثل RateYourMusic.com. لقد قمنا أيضًا بفحص الرسم البياني و/أو أداء الوسائط الاجتماعية لكل أغنية للتحقق من أنه يمكن أن يطلق عليها “نجاح” بشكل مبرر. دون مزيد من اللغط، إليك خمسة أغاني ناجحة يكرهها عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية.