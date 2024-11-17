حقوق التفاخر على الخط في مواجهة بيتينو في مباراة سانت جون ونيو مكسيكو

ستكون عائلة منقسمة بعد ظهر يوم الأحد في الحديقة.

خلف مقعد سانت جون ستجلس جاكلين ابنة ريك بيتينو وابنه رايان. في الطرف الآخر من الأرضية خلف مقعد نيو مكسيكو ستكون زوجة بيتينو، جوان، وشقيقتها وصديقتها المفضلة، تدعم ريتشارد ابن ريك.

قال ريك: “(جوان) أخبرت ابني في ذلك اليوم أن ريتشارد ليس هناك شك في من أشجعه، إنه أنت”. “أنت دمي وهو ليس كذلك. إنه يظهر لك كم تحبني وكم تحب ريتشارد.

إنها حبكة فرعية ممتعة للعبة مثيرة للاهتمام في بداية الموسم، حيث لم يهزم مضيفو سانت جون رقم 22 نيو مكسيكو في NYC Hoops for Heroes Classic. سيذهب جزء من العائدات إلى مؤسسة Tunnel to Towers.

تحدث بيتينو الأكبر عن نيو مكسيكو خلال الأسبوع الماضي، قائلاً إن سانت جون (3-0) سيتعين عليه أن يلعب بشكل رائع ليظل دون هزيمة. لقد سمع ريتشارد هذا من قبل. يختار ريك دائمًا أول خصم رئيسي خارج المؤتمر ليبنيه. مؤخرًا، جاء ريتشارد إلى المدينة لحضور إحدى مباريات بطولة يانكيز العالمية مع والده، حامل التذاكر الموسمية. عند وصوله إلى مدينة نيويورك، أخبره ريك أن يأتي إلى سانت جون لمقابلته. وكان الفريق لا يزال يتدرب.

يتذكر ريتشارد ضاحكًا: “أستطيع أن أقول إن جميع اللاعبين كانوا ينظرون إلي، وكأننا لا نحب هذا الرجل، لأن كل ما يفعله (ريك) هو إثارة الضجيج لفريقك مثل بوسطن سيلتيكس”. “أنا متأكد من أن اللاعبين والجهاز الفني سئموا وتعبوا من السماع عن نيو مكسيكو.”

ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتدرب فيها الاثنان ضد بعضهما البعض. فاز ريك في أول لقاءين عندما كان لا يزال في لويزفيل (مقابل فريق ريتشارد فلوريدا الدولي في عام 2012 ثم مينيسوتا في عام 2014). وفاز ريتشارد (42 عاما) بالمواجهة الثالثة في 2022 مع نيو مكسيكو. بعد تلك المباراة، تناولت العائلة العشاء، وكان ريك، المعروف بتركه للخسائر تأكله، كريمًا في الهزيمة.

“ذهبنا جميعًا إلى منزل ريتشارد بعد ذلك. لقد كان رياضيًا رائعًا في هذا الشأن. قال كريس بيتينو، أحد أبناء ريك الخمسة: “لقد كان سعيدًا جدًا من أجله”. “يمكنك أن تقول في أعماقك أنه لم يكن على السحابة التاسعة. عندما يخسر عادة، لا تقول له كلمتين لبضعة أيام.

لا تزال العائلة تمزح بشأن اللقاء الثاني، الذي كان بمثابة انتصار من جانب واحد لريك. قال ريك مازحًا: “مر ريتشارد من أمامه مباشرة، وأعطاه ضربة جيم بوهايم القديمة”. وقد ذكّرت العائلة ريتشارد بذلك هذا الأسبوع في الدردشة الجماعية.

لم يرغب ريك أبدًا في أن يتبعه أي من أبنائه في التدريب. لقد كانت معزولة للغاية. قضاء الكثير من الوقت بعيدًا عن العائلة. لم يكن ريتشارد يخطط لتدريب نفسه حتى طلب منه مايك هارت المساعدة في مدرسة سانت أندروز أثناء التحاقه بكلية بروفيدنس.

لقد جربها ريتشارد ولم ينظر إلى الوراء أبدًا. بدأ مسيرته في كلية تشارلستون كمساعد إداري تحت إدارة توم هيرون في عام 2004 وعمل لدى والده في لويزفيل في الفترة من 2007 إلى 2009 ومن 2011 إلى 2012 قبل أن يحصل على أول وظيفة كمدرب رئيسي في وحدة الاستخبارات المالية في عام 2012. وهو الآن في موسمه الرابع في نيو مكسيكو بعد ثماني سنوات قضاها في مينيسوتا، مع فرصة لقيادة لوبوس إلى NCAA المتتاليين الظهور في البطولة لأول مرة منذ 2013–14.

قال ريك: “لقد حاولت تثبيط هممهم جميعًا، واستمع معظمهم باستثناء ريتشارد”، وأضاف لاحقًا: “لقد كان لديه بعض الوظائف الجيدة حقًا، لكنه قام بعمل رائع. لقد ترك بصمته في كل مكان ذهب إليه. لقد عمل معي. لقد عمل مع بيلي دونوفان. لقد كان مدربًا شابًا في وحدة الاستخبارات المالية. والآن استقر (في نيو مكسيكو).”

الاثنان متشابهان في ذكائهما الساخر الجاف وحبهما للتدريب. عند سؤاله عن احتمالية الخسارة يوم الأحد، قال ريتشارد إنه غير قلق، لأنه ليس قلقًا بشأن دخول قاعة المشاهير يومًا ما. وبخ ريك ابنه لأنه لم يشكره أبدًا على نيللي جونيور جوزيف، مهاجم نيو مكسيكو الذي أمضى أول عامين له في الكلية وهو يلعب مع بيتينو الأكبر في جامعة إيونا. لم يقم ريك بتجنيده في سانت جون لأنه ورث جويل سوريانو العام الماضي.

“لم أفكر قط في التبرأ من ابني. قال ريك مازحا: “لكن الأمر قد يصل إلى ذلك”.

الاثنان أيضًا مختلفان تمامًا، وفقًا لكريس. ريتشارد هو مدرب اللاعبين أكثر، وليس بقوة ريك. انه يحفز بشكل مختلف. إنه أكثر خضوعًا في الممارسة. إنه منفتح مثل والده، لكنه ليس صراخًا. قال شقيقه إن ريتشارد ينسجم مع الجميع.

وقال كريس: “أحد الأشياء التي أحترمها أكثر بشأنه هو أنه قادر على تحقيق النجاح بينما يكون مختلفًا تمامًا (عن والدي).”

ردد ريتشارد وريك صدى بعضهما البعض عندما يتعلق الأمر باللعبة الفعلية. إنه أمر مهم لفريقهم، ولكن بسبب مستوى الخصم، وليس المدرب الآخر. بمجرد أن يتم رمي الكرة، سيكون الأمر مثل لعبة أخرى. لن يراقبوا بعضهم البعض، بل سيحاولون الفوز. ليس الأمر كما لو أن هذه هي المرة الأولى التي يقومون فيها بالتدريب على الجانب الآخر.

قال ريك: “يعتقد الناس أن هذه لعبة صعبة، ولكنها في الواقع ليست لعبة صعبة”. “إذا خسرنا، سيصاب فريقي بخيبة أمل، لكنني سأكون سعيدًا جدًا من أجل ابني. أتمنى أن يفوز سانت جون، ولكن إذا لم نفعل ذلك، سأكون أبًا فخورًا.