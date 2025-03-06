حقيقة بيل بيليتشيك في ولاية كارولينا الشمالية لديها شعور مألوف اتحاد كرة القدم الأميركي لذلك

بيل بيليتشيك هو مدرب جامعي رسمي.

لكن هذا لا يعني أن وظيفته الجديدة في ولاية كارولينا في ولاية كارولينا الجديدة ليس لديها شعور اتحاد كرة القدم الأميركي.

بدأ Belichick ، ​​72 عامًا ، ممارسات الربيع هذا الأسبوع مع Tar Heels وقال إن لاعبيه الشباب قد اعتنقوا اللعب له وأنه ، من وجهة نظره ، كانت هناك مقارنة مع كل شيء.

وقال بيليتشيك للصحفيين يوم الأربعاء حول تدريب لاعبي الكلية: “كان الرد رائعًا”. “إنه يشبه نوعًا ما الذي سيكون عليه المصاعد الصاعد والوقت مع الناشئين. منحت ، هؤلاء الأطفال أكبر سناً قليلاً ، لكنهم يأتون من جميع البرامج المختلفة والمواقف المختلفة.

“لذلك بدأ في وضع كل شيء معًا: إليك كيف نفعل الأشياء ، إليك ما هي توقعاتنا ، هذا ما عليك فعله لتكون ناجحًا. لقد تبنوا ذلك ، لقد حاولوا القيام بذلك “.

في ديسمبر / كانون الأول ، صدم Belichick عالم كرة القدم عندما وقع عقدًا مدته خمس سنوات ليصبح المدرب التالي في ولاية كارولينا الشمالية.

لعب كرة الكلية بنفسه في ويسليان لكنه قفز إلى صفوف المحترفين عندما انضم إلى أول فريقه في اتحاد كرة القدم الأميركي مع المهور بعد عام واحد من التخرج.

بقي بيليتشيك ، الذي كان والده ستيف مساعدًا في UNC من 1953-1955 ، في اتحاد كرة القدم الأميركي حتى عام 2023 ، وفاز بثمانية سوبر بولز ، ستة منها جاءت كمدرب رئيسي للوطنيين.

ولكن بعد أن انتقلت نيو إنجلاند منه واستأجرت جيرود مايو ، تم ترك بيليتشيك بدون وظيفة تدريب عندما فشل في الهبوط في أي عربات أخرى خلال دورة 2024.

انحنى إلى وظائف التلفزيون والإعلام ، بما في ذلك المظاهر على نسخة “Manningcast” من “Monday Night Football” و “The Pat McAfee Show”.

وقال بيليتشيك إنه كان هناك “متعة” في الحصول على فريق مرة أخرى.

وقال بيليتشيك: “هذا هو الشيء العظيم في أن أكون مدربًا رئيسيًا – يمكنني تدريب أي شخص أريده”. “يمكنني تدريب الخط ، يمكنني الصراخ في النهايات الضيقة ، يمكنني الصراخ في DBS ، يمكنني الصراخ على Kickers.

“يمكنني الذهاب إلى أي مجموعة أريدها وأدربه. وبصراحة ، هذا هو الجزء الممتع. “

ربما كان برنامج Belichick قد شعر أكثر من اتحاد كرة القدم الأميركي في هذا الموسم ، حيث تم تعيين “Hard Knocks Hard” لتوثيق المدرسة من أجل إصدارها خارج الموسم من العرض قبل أن تنهار الصفقة هذا الأسبوع.