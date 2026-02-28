حكم على لاعب MLB السابق دان سيرافيني بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والد زوجته

حكم على لاعب الدوري الرئيسي السابق دان سيرافيني يوم الجمعة بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط في إطلاق النار على والدي زوجته خلال عملية سطو في عام 2021 على منزلهم بالقرب من بحيرة تاهو.

وأُدين سيرافيني (52 عاماً) في يوليو/تموز بجريمة قتل من الدرجة الأولى لوالد زوجته، غاري سبور، ومحاولة قتل حماته، ويندي وود، والسطو من الدرجة الأولى. قُتلت سبور ونجت وود، رغم أنها توفيت بعد عام من إطلاق النار.

سيرافيني، الذي ولد في سان فرانسيسكو، تم تجنيده في عام 1992 من قبل التوائم. إلى جانب مينيسوتا، لعب الرامي الأعسر مع فريق الأشبال وبادريس وبايرتس وريدز وروكي خلال مسيرته التي استمرت 11 عامًا.

قال المدعي العام لمقاطعة بلاسر، مورجان جير، في بيان يوم الجمعة، إن سبور وود كانا أجدادًا محبين وأن جرائم سيرافيني أثرت بشكل كبير على أفراد الأسرة والأصدقاء.

وقال جير: “لقد امتد تأثير هذا الهجوم إلى ما هو أبعد من الضحايا المباشرين، حيث أثر بشكل عميق على أفراد الأسرة والمجتمع الأوسع، وسلط الضوء على الضرر الدائم الناجم عن العنف المتعمد”.

خلال جلسة النطق بالحكم في أوبورن، خاطب سيرافيني المحكمة وأصر على براءته، وفقًا لـ MyNews4 وKCRA 3. وقال إنه كان يحتفل مع زوجته ليلة إطلاق النار ووصف نفسه بأنه “رجل مكسور وغير كامل يرتكب الأخطاء”.

أثناء النطق بالحكم، قرأ القاضي غارين هورست أقوال الضحية واستمعت المحكمة إلى أدريان سبور، ابنة سبور وود.

وقالت أدريان سبور، بحسب ميشيل باندور من قناة KCRA 3: “لقد اعتقد أنه أفلت من جريمة القتل”. “كان يعتقد أنه سوف يصرف ممتلكات والدي مع زوجته في الأشهر التالية. لقد كان سعيدًا بينما كان والدي متوفى وأمي تنزف على أريكتها وهي تتشبث بالحياة”.

وطلبت وضع سيرافيني في الحبس الانفرادي لأنها كانت قلقة من أن يقتلها أحد، بحسب باندور.

وقالت أدريان سبور يوم الجمعة: “إنه وحش لا يعرف حدودًا أخلاقية وليس لديه أي تحفظات بشأن إزهاق الأرواح لمصلحته الشخصية”. “أخيرًا، أريد من المحكمة أن تتذكر هوية والدي، وليس فقط ما حدث لهما. لقد كانا أشخاصًا مغامرين يحبون مجتمعهم”.

وشجب سيرافيني نظام العدالة.

وقال، بحسب بندور: “العدالة هشة. أنا مجرد رجل”. “أنا بعيد عن الكمال، لكنني لست قاتلاً. نحن نعيش في مجتمع يفتقر إلى الرحمة والتعاطف. مجتمع يتغذى للأسف على سماع مصائب الآخرين. أجلس أمامكم اليوم، رجل مكسور، مهين، محرج، غاضب وحزين. لكنني لست قاتلاً. أنا ناجٍ، ولست قاتلاً”.

وقال أيضًا إنه “تعرض للاستجواب بشأن شخصيتي ولكن لم يتم استجوابي أبدًا بشأن براءتي في هذه المحكمة”.

وتضمنت القضية متهمًا ثانيًا: سامانثا سكوت، التي اعترفت بالذنب في تهمة ملحقة في فبراير 2025، وفقًا لموقع ABC10.com.

تم وصف سكوت بأنه صديق مقرب لزوجة سيرافيني وعشيقته، وفقًا لموقع ABC10.com، واعتقلت شرطة نيفادا الزوجين في مدينتين منفصلتين في أكتوبر 2023.

وسيقضي سيرافيني عقوبته في إدارة الإصلاحيات وإعادة التأهيل في كاليفورنيا، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة بلاسر.