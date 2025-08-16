حلقة مشاهير أندريه جونسون سرقت في السطو على المنزل

تم “تنهب” منزل أندريه جونسون خلال عملية سطو في أواخر يوليو ، حسبما ذكرت KPRC 2 يوم الجمعة.

سُرقت العديد من الأشياء في الحادث – نصحت الشرطة الواسعة بالشرطة المحلية بأنه يريد متابعة التهم الجنائية – بما في ذلك خاتم قاعة مشاهير كرة القدم في المتلقي السابق ، لكل KPRC 2.

عند وصولهم إلى مكان الحادث ، قالت الشرطة إنها وجدت باب غرفة نوم جونسون مفتوحًا مع تحطيم نافذة الغرفة ، لكل KPRC 2.

قام مغني الراب Lil ‘Keke لأول مرة بجمهور السطو عندما شارك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي في 27 يوليو ، حيث طلب المساعدة في استرداد العناصر التي سُرقت.

“أندريه جونسون هو أخي” ، قال ليل كيك على Instagram. “إنه أول قاعة هيوستن تكساس في فامير. لقد كرس حياته هنا ، ومسيرته هنا ، كما أنه يقيم هنا على أنه هيوستن. هذا يجعل الأمر أكثر أهمية بكثير. رجل ، نحن العائلة.

“خلال عطلة نهاية الأسبوع ، اقتحم شخص ما منزل أخي وأخذ بعض العناصر التي تمثل إرثه ، ويمثل تفانيه ، وعمله الشاق ، وعائلته. نحتاج إلى استعادة ذلك واستعادة ذلك. هذا ليس مثل سيارة أو قميص يتسكع. هذا يمثل حياته المهنية وعائلته ،” حقيقية. “

وفقًا لـ KPRC 2 ، بالإضافة إلى الحلبة ، تم أخذ أشياء عاطفية أخرى متعلقة بكرة القدم من مقر إقامة جونسون إلى جانب مجوهراته.

تم تجنيد جونسون ، 44 عامًا ، في قاعة مشاهير كرة القدم المحترفين في عام 2024 ، ليصبح أول لاعب في تكساس في تاريخ الفريق يحصل على هذا الشرف.

أمضى فريق Pro Bowler سبع مرات غالبية مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي في هيوستن ، حيث حصل على 13597 ياردة و 64 لمس أرض خلال فترة 12 عامًا مع تكساس.

بعد مغادرته هيوستن بعد موسم 2014 ، كان لدى جونسون فترات قصيرة مع المهور وجبابها قبل التقاعد في عام 2016.