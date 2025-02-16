حلول تخزين المطبخ العليا في إينا غارتن مريحة للغاية

سواء أكنت تضم “Barefoot Contessa” لمعرفة المزيد حول إتقان طبق جديد مفضل ، أو تحب فقط لعب لعبة “Jeffrey’s Swere” ستعب هذه “الشرب” ، فلا يوجد إنكار أن Ina Garten هي Tour de Force في المطبخ. مع 13 كتاب طبخ تحت حزامها و 10 مواسم على رأس برنامجها الشهير لشبكة الغذاء ، تعرف أكثر من مكان العثور على أفضل الفانيليا (مخزنها) أو كيفية استضافة حفل عشاء. وتشارك الكاتبة والكاتبة المشاهير في كثير من الأحيان اقتراحات التخزين الخاصة بها لكل شيء من المواد الغذائية الأساسية إلى الملاعق المذاق. بالانتقال إلى أوضان كونترتوب أوس ، فإن حلول تخزين المطبخ في إينا غارتن مريحة للغاية.
يمكن أن يكون التحديق في المطبخ المشوش أو غير المنظم أمرًا مخيفًا ، لذلك من الجيد معرفة أفضل مكان للبدء عند الترتيب. على Instagram ، يوضح Garten أن Spring هو الوقت المناسب للفرز عبر مخزنك والتخلص من أي عناصر قديمة. إنها تستخدم حاويات واضحة مثل صناديق منظم yihong البلاستيكية مع مقابض من Amazon لعقد الفاصوليا المجففة والحبوب وحتى الشوكولاتة. “من الأسهل رؤية ما لدي بالفعل عندما أقوم بعمل قائمة بقالة” ، أوضح غارتن في المنشور. على الرغم من أنها تركز على تقديم وجبات يمكن الوصول إليها لعائلتها وأصدقائها والمعجبين بها ، فقد جمعت Garten مجموعة متنوعة هائلة من المواد الغذائية والأطباق والأفران الهولندية وغيرها من العناصر الكبيرة. “لدي طعام على جانب واحد ، ولدي معدات على الجانب الآخر” ، أوضحت خلال جولة في مخزن المطبخ. إنها طريقة للتخزين التي قد ترغب في تجربتها في مساحتك الخاصة.
الفخار الخزفي والسلال المنسوجة هي أساسيات التخزين
شاركت إينا غارتن في عدد قليل من حلول تنظيم كونترتوب على منشورها في Instagram أيضًا. وكتبت: “أحب أيضًا الأواني البيضاء الكبيرة مع الأواني على المنضدة ، لذلك من السهل الوصول إليها”. اقترح Garten استخدام أكثر من الفخار ، وفرز جميع أدواتك البيضاء والخشبية في واحدة ، ثم الفولاذ المقاوم للصدأ إلى آخر. إنها تستخدم الأواني الفخارية العادية ذات الشفة الصغيرة ، ولكن هناك مجموعة واسعة من تلك الزخرفية الأكثر زخرفية على Amazon يمكنها الحفاظ على عدادات المطبخ الخاصة بك أنيقة ومنظمة. يحتوي حامل أواني السيراميك الأبيض على قاع الفلين الخشبي الذي يمكنه حماية أسطح كونترتوب الحساسة ، في حين أن مجموعة Le Tauci الأكثر مبيعًا من أمازون من أواني الطهي لها الأواني المخفوقة التي تبدو حديثة أثناء تحرير مساحة عداد المطبخ.
يوفر Garten مساحة ثمينة باستخدام رف وعاء فوق الخزانة لتعليق المقلاة الفولاذ المقاوم للصدأ ، وأواني النحاس القاع ، وحتى الهاوية الكبيرة. سيلاحظ عشاق Eagle-Eyed من “Barefoot Contessa” أيضًا بعض منظمي خزانة المطبخ الذين يجعلون التخزين نسيمًا ، من مقاطع الدرج إلى الأرفف. قد لا تكون بعض حلول الخزائن المخصصة في Garten في ميزانيتك. لحسن الحظ ، هناك حل آخر لتخزين المطبخ تستخدمه سهل للغاية في مساحتك الخاصة. جرب سلة منسوجة لتخزين ألواح القطع الخشبية أو أحجار البيتزا أو ألواح المطبخ. تستخدم Garten واحدة كبيرة ومربعة ، مع مقابض تبقي معدات المطبخ الخاصة بها مريحة عندما تحتاجها وتتحرك بسهولة عندما لا تفعل ذلك.