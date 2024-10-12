حلول تخزين ذكية لمعدات التمرين الخاصة بك للحفاظ على منزلك مرتبًا

أوه، أن يكون لديك غرفة لصالة الألعاب الرياضية المنزلية. ربما تكون قد أمضيت ساعات في تخيل غرفة التمرين المثالية التي ستجمعها إذا فزت بلعبة Powerball. ومع ذلك، كما تعلم، فإن فرصة الفوز ضئيلة بشكل مخيب للآمال، ولا يمكنك الاستمرار في الرغبة في الحصول على لقطات مربعة إضافية لا تملكها. بدلًا من ذلك، كن مبدعًا في المساحة الإضافية المتوفرة لديك في منزلك. يمكنك ممارسة التمارين الرياضية في غرفة المعيشة أو غرفة النوم الخاصة بك مع الحفاظ على أجواء مريحة وخالية من الفوضى. أو دع زاوية الغسيل أو جدار الخزانة يقوم بواجب مزدوج لإزالة معدات التمرين. مع حلول التخزين المبتكرة، يمكنك إنشاء صالة الألعاب الرياضية المنزلية المثالية في أي نوع من المساحة. بشكل عام، يمكنك استخدام رفوف التخزين لحفظ المعدات، أو إخفاء العناصر في السلال أو خلف الشاشات المتحركة، أو إعادة استخدام حلول التخزين المصممة لأغراض أخرى.
تحقق من بعض المنتجات المصممة خصيصًا لتخزين المستلزمات الرياضية بأناقة، وانظر إلى ما هو أبعد من الاستخدام المقصود لأدوات المطبخ أو الخزانة، أو دع سلال التخزين الرائعة متعددة الأغراض تحافظ على المعدات تحت الأغطية. سواء كانت استخدامات ذكية لعناصر غير متوقعة أو تخزين رياضي هادف، ستلهمك هذه الأفكار للتمرين وكذلك الاسترخاء وإعادة شحن طاقتك في غرفة مزدوجة الغرض.
استخدم رف التخزين
يبيع موقع أمازون، أشهر مزود لكل شيء في العالم، الكثير من المنتجات رفوف تخزين مصنوعة خصيصًا لتنظيم أدوات التمرين. اطلب رفًا رفيعًا مخصصًا لأدوات التمرين فقط مثل VOPEAK Home Gym Storage Rack مقابل 50 دولارًا. يحتوي هذا الرف على مساحة صغيرة والعديد من الأرفف للأوزان وأجراس الكيتل بيل وسجادات اليوجا وبكرات الرغوة. توجد مجموعة من الخطافات ورف إضافي على الجانب لحبال القفز وأشرطة التمرين والمزيد. إنها جذابة بما فيه الكفاية لأي منطقة كما أنها تبتعد عن الطريق إذا كنت مسليًا أو تحتاج فقط إلى مساحة أكبر. يمكنك أيضًا إعادة استخدام عربة البار المتينة الموجودة لديك بالفعل إذا كنت لا ترغب في إنفاق أي أموال.
يعد التخزين العمودي طريقة رائعة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من العقارات غير المستخدمة. تتمثل إحدى طرق تحقيق أقصى استفادة من مساحة الحائط في تثبيت رف تمرين معلق على الحائط مثل BRTGYM Gym Rack Organizer الذي يكلف أقل من 30 دولارًا. قم بإخفائها خلف الأبواب أو داخل الخزانة أو في أي مكان تستخدمه لإكمال تمرينك. علاوة على ذلك، في حين أن كرات الثبات هي وسيلة لإضافة الكثير من التنوع إلى التمرين، إلا أنها كبيرة الحجم ويمكن أن تعترض طريقك بسهولة. إذا كنت تبحث عن مكان لتخزين هذه العناصر، فاختر رفًا كرويًا ثابتًا مثل رف الحائط الكبير DNYLHRKLZ بسعر أقل من 35 دولارًا. قم بتركيبه عالياً في الخزانة أو خلف الباب أو في غرفة الغسيل لإبعاد هذا المنتج عن الطريق.
إخفاء المعدات الخاصة بك
يعد إخفاء معدات اللياقة البدنية الخاصة بك في أماكن سرية أيضًا حلاً رائعًا، ولكن القيام بذلك بطريقة جذابة قد يكون أمرًا صعبًا. قم بوضع حبال القفز، والأوزان اليدوية، وأشرطة التمرين، وغيرها من الأشياء الصغيرة في السلال لتخزين منزلي أنيق على مرأى من الجميع. ضعها على أرفف مفتوحة في أي غرفة، أو ضعها في وحدة رفوف مكعبة، أو صفها فوق مركز ترفيهي.
تعتبر السلال الجذابة أو صناديق القماش مثالية للأغراض الصغيرة، ولكن ماذا عن التركيبات الكبيرة مثل أجهزة التمرين البيضاوية والدراجات وأجهزة المشي التي لا يمكن طيها بعيدًا؟ يمكن أن تكون الشاشة المتحركة حلاً رائعًا، مثل Ambition Land Room Divider. اختر من بين أربع أو خمس أو ست لوحات بمجموعة من الألوان، بدءًا من 130 دولارًا. قم بتقسيم زاوية أي غرفة باستخدام هذا الحل الذي يمكنه أيضًا حمل المزيد من المعدات على رفوفه الصغيرة.
لا تتجاهل أيضًا الحوامل المصممة لأغراض أخرى. يمكن للأرفف المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء والمواد الصالحة للأكل والمشروبات أن تحل محل المزيد من التخزين الرياضي “الرسمي”. على سبيل المثال، يمكنك ترتيب أوزان يدوية في رف النبيذ أو تعليق حامل أحذية على الجزء الخلفي من الباب لحبال السرعة وأشرطة TRX والمناشف وبالطبع بعض الأحذية نفسها. أخيرًا، يمكن لخزانة تخزين المطبخ الفولاذية هذه من Nobilsteel بسعر 90 إلى 120 دولارًا أن تخفي حتى المزيج الأكثر خليطًا من الملحقات الرياضية خلف الأبواب المغطاة بألواح شفافة.