حلول تخزين كوب القهوة التي لا تتطلب شراء أي شيء

من منا لا يحب كوب القهوة؟ إنها ليست فقط وعاء المشروب المفضل لدى الأمريكيين (هذه هي القهوة، في حالة عدم تخمينك)، ولكنها متوفرة أيضًا في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجام والأشكال والألوان والأنماط. لسوء الحظ، هذا يعني أنه من الصعب في بعض الأحيان مقاومة الرغبة في التقاط كوب آخر عندما تكون بالخارج في رحلات التسوق الخاصة بك، أو مجرد تصفح الإنترنت بعد ظهر يوم الأحد الخامل. وتميل مجموعة كبيرة من أكواب القهوة إلى شغل مساحة لا بأس بها. لذا، إذا كنت تبحث عن نصائح بسيطة لترتيب مطبخك، ولكن لا يمكنك تحمل فكرة الانفصال بكوب واحد، فإن حلول التخزين البسيطة هذه تناسبك. من تخزين الأكواب في الأدراج إلى إعادة استخدامها في أجزاء أخرى من المنزل، تساعد هذه الأفكار في توفير المساحة دون التخلص من أي شيء.
ولا داعي للقلق بشأن إنفاق المال أيضًا، حيث أن كل هذه الأفكار تستخدم العناصر التي يمتلكها معظم الناس بالفعل في منازلهم. لذا، إذا كان مطبخك مليئًا بأكواب القهوة وتخشى أن تتكاثر بين عشية وضحاها، فإن أفكار التخزين البسيطة هذه ستساعد في جعل حياتك أكثر انسيابية – خاصة عندما يكون أول شيء في الصباح وأنت تتعثر في البحث عن كوب القهوة المناسب.
تخزينها في الدرج
تخزين الأكواب في الدرج هو الحل الذي يغفل عنه الجميع، على الرغم من أنه أحد أبسط الحلول. تعتبر الأدراج العميقة مكانًا رائعًا لتخزين أكواب القهوة الخاصة بك. أولاً، يجعل الوصول إلى الأكواب أكثر سهولة ويبقيها مجمعة في مكان واحد. ثانيًا، فهو يزيل خطر الوصول إلى الكوب وكسره عند الإمساك بكوب من خزانة أعلى قبل الحقنة الأولى للكافيين. نقترح أيضًا تخزين الأكواب بشكل مقلوب في الدرج لأن هذا يعني تقليل احتمال أن تصبح غبارًا أو اتساخًا.
عرضها في سوزان كسول
نحن على استعداد للمراهنة على أن الكثير منكم لديه سوزان كسولة كامنة في مكان ما في المنزل، ربما ورثتها من والديها أو تم التقاطها كاكتشاف قديم لطيف. يعد استخدامه لتخزين الأكواب طريقة رائعة لإعادة استخدام سوزان الكسولة، مما يوفر وسيلة بسيطة وفعالة لتخزين الأكواب في الخزانات العميقة. من خلال وضع الأكواب على Susan الكسولة، يمكنك إنشاء قرص دوار يجعل من السهل تدويرها بانتظام، مما يضمن عدم فقدان أي شيء في أعماق خزانة عميقة للغاية. إنها بسيطة ولكنها فعالة للغاية.
أشر جميع المقابض في نفس الاتجاه
في كثير من الأحيان، نخلق مشاكلنا الخاصة عندما يتعلق الأمر بتخزين كوب القهوة، ويمكن أن يكون هذا شيئًا بسيطًا مثل عدم التفكير في اتجاه المقبض. إن ترتيب مقابض فناجين القهوة الخاصة بك يعمل على تحسين مظهر الخزائن ومناطق التخزين الخاصة بك على الفور، مما يخلق مظهرًا جماليًا أكثر إمتاعًا. ولكنها أيضًا عملية للغاية لأنها ستساعد في توفير مساحة أكبر. مع محاذاة المقابض في نفس الوضع، يكون من الأسهل تقريب الأكواب من بعضها البعض دون أن يعيق المقبض الطريق ويقلل من كمية التخزين المتاحة.
استخدم شجرة حامل الكوب
كما هو الحال مع سوزان الكسولة أعلاه، نعلم أن الكثير منكم سيكون لديه حامل أكواب قديم بشكل خيالي يكمن في الجزء الخلفي من الخزانة. أو ربما كنت قد استخدمت إحدى هذه الطرق العبقرية لإعادة استخدام حامل كوب القهوة القديم في الماضي، لكنه الآن أصبح قديمًا؟ لقد حان الوقت لإعادة هذا المؤمن القديم إلى العمل للغرض المقصود منه واستخدامه لتخزين أكواب القهوة. لا تشغل شجرة الكوب مساحة كبيرة، لذا ستتمكن من تخزين المزيد من الأكواب بحجم أصغر بهذه الطريقة.
حامل رول المطبخ
يُعد حامل لفافات المطبخ المتواضع طريقة رائعة أخرى لإنشاء مساحة تخزين لأكوابك. كل ما عليك فعله هو تثبيت حامل مناديل المطبخ عموديًا باستخدام شريط التحكم الذي يمكنه دعم الوزن المجمع لثلاثة أو أربعة أكواب. اترك هذا للالتزام بالمدة الموصى بها من الوقت، وقمت على الفور بإنشاء مساحة تخزين يمكن لأكواب القهوة الخاصة بك أن تنزلق عليها ببساطة. إذا قررت أن فكرة التخزين تعجبك، فيمكنك أيضًا استخدام التركيبات والتركيبات الدائمة بدلاً من شريط الأوامر البسيط.
علقهم من الخطافات
تعتبر الأكواب المعلقة طريقة سهلة لتوفير المساحة، كما أنها طريقة رائعة لعرض أكوابك المفضلة وعرضها بشكل دائم. تحتوي العديد من المطابخ بالفعل على خطافات مثبتة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فحاول إعادة استخدام بعض الخطافات الموجودة في منزلك. يمكن بسهولة نقل مجموعة خطافات رفوف المعاطف القديمة التي لم تعد قيد الاستخدام إلى المطبخ وربطها بأي مساحة ميتة للمساعدة في إنشاء زاوية معلقة لأفضل أكوابك.
كومة أكوابك
يؤدي تكديس الأكواب إلى تقليل مساحة السطح التي تشغلها على الفور، ولكن يجب الحرص والتفكير في هذه العملية. يمكن تكديس الأكواب الأصغر حجمًا من نفس الحجم داخل بعضها البعض، لكن يمكنك أيضًا وضع أحد الأكواب رأسًا على عقب فوق الآخر. يمكنك شراء أرفف تكديس الأكواب، ولكن للحصول على حل باستخدام العناصر الموجودة لديك بالفعل في المنزل، ضع صحنًا صغيرًا أو قاعدة أكواب بين كل كوب لتوفير سطح ثابت ليجلس عليه الكوب المقلوب. هذا يعني أنك لن تتعرض لخطر انهيار كل شيء.
قم بإنشاء رف مخصص للأكواب
بالنسبة لأولئك منكم الذين لديهم مجموعات رائعة من أكواب القهوة، فإن الحل الأفضل هو بذل قصارى جهدهم وإنشاء رف مخصص للأكواب في إحدى خزاناتكم. وهذا يعني أنه سيكون من السهل دائمًا العثور على أكوابك، ولن تضطر إلى البحث عن أكوابك المفضلة. قم بتخزين الأكواب رأسًا على عقب على الرف الذي اخترته للمساعدة في منع دخول الأوساخ والغبار إلى داخلها. تأكد أيضًا من استخدام نصيحتنا المذكورة أعلاه بشأن ترتيب المقابض حتى تتمكن من وضع أكبر عدد ممكن من الأكواب في المساحة.
خطافات ملعقة DIY
إذا كنت لا تكره القليل من الأعمال اليدوية، فإن الطريقة البسيطة حقًا لتخزين أكواب القهوة هي استخدام بعض ملاعق الشاي القديمة أو الممزقة قليلاً. ستحتاج ببساطة إلى مسمار لتثبيت الملاعق على رف خشبي أو لوح في مطبخك، بحيث يكون جانب الملعقة لأعلى. يمكنك بعد ذلك تعليق أكواب القهوة على نهاية الملعقة. إذا لم تكن الملعقة مثنية في النهاية، يمكنك استخدام مطرقة لثنيها للأعلى بلطف لتكوين نقطة تعليق. يمكنك أيضًا بسهولة إنشاء رف تخزين فريد بنفسك.
حزمها في صناديق التخزين
في بعض الأحيان، حان الوقت للاعتراف بأن مجموعة الأكواب الخاصة بك خارجة عن نطاق السيطرة قليلاً. بدلاً من التخلص من الأكواب الثمينة، قم ببساطة بوضعها في المخزن. يمكنك استخدام شيء بسيط مثل صندوق من الورق المقوى، ولكن للحصول على طريقة أسهل لتتبع ما هو موجود في المخزن، فكر في استخدام صندوق تخزين بلاستيكي أو سلة. تحتوي معظم المنازل بالفعل على صناديق تخزين، وهذه طريقة بسيطة للحفاظ على أكوابك منظمة في مكان آمن حتى ترغب في استخدامها مرة أخرى.