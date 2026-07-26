حل التخزين الخارجي الذي يأتي من رف ربطات العنق القديم

ليس هناك ما هو أسوأ من الاضطرار إلى تفادي المجارف اليدوية الصدئة والزحف المخيف غير الافتراضي في كل مرة تحتاج فيها إلى الاستيلاء على أداة البستنة. ناهيك عن الرهبة اللحظية التي تغمرك عندما تدرك أنك تركت قفازاتك عن غير قصد كعرض للعناكب. ولحسن الحظ، فإن مجتمع الإبهام الأخضر على وسائل التواصل الاجتماعي موجود دائمًا لاستدعاء حلول تخزين أكثر روعة وعملية لأدوات البستنة. ومن الأمثلة المثالية على ذلك، شاركت @whitneyleighmorris على TikTok كيف قامت بإعادة تدوير رف ربطات عنق دوار عتيق للتخزين في الهواء الطلق.
وبصرف النظر عن سحر القطعة العتيق، فإن تصميمها الدوار يجعل من السهل استرداد أدوات البستنة الأساسية دون الحاجة إلى البحث في طبقات من المعدات كما تفعل في صندوق التخزين. بهذه الطريقة، يمكنك الانتقال بسرعة إلى مهمتك أو مشروعك الخارجي التالي.
قد تؤدي المسافة بين كل علاقة فردية بالإضافة إلى التكوين الرأسي للحامل أيضًا إلى تعزيز تدفق الهواء بشكل أفضل، مما قد يساعد في تخزين أزواج من قفازات العمل جنبًا إلى جنب مع الأدوات المغسولة حديثًا والتي تحتاج إلى بعض الوقت حتى تجف. نظرًا لعدم خلطها معًا في كومة من الإمدادات، فقد تكون أقل عرضة للإصابة بالصدأ والعفن الفطري، مما يقلل من عدد المرات التي يتعين عليك استبدالها فيها.
اختيار وإعداد رف ربط دوار للتخزين في الهواء الطلق
توجد مجموعة من رفوف ربطات العنق الدوارة القديمة على مواقع مثل Etsy وeBay بأسعار متفاوتة ولكن يمكنك أيضًا تجربة متاجر التحف ومتاجر السلع المستعملة. عند البحث، تأكد فقط من أن المنتج الذي تختاره مُصنف على أنه رف مثبت على الحائط، حيث أن هناك بعض الرفوف القائمة بذاتها والرفوف المعلقة التي تتطلب منك مسح مساحة إضافية للطاولة أو وضعها حيث يوجد قضيب تثبيت.
اختر مجموعات التثبيت شديدة التحمل التي تناسب نوع حائطك للتأكد من قدرة الحامل والجدار على دعم وزن الأدوات اليدوية المتعددة في المرة الواحدة. ومع ذلك، لا تحاول إعادة استخدام حامل ربطات العنق لعرض المعدات بالحجم الكامل، لأنه في النهاية قديم ويمكن أن يكون متهالكًا بعض الشيء. بالإضافة إلى ذلك، كان الغرض الأصلي منه هو تخزين وعرض ربطات العنق المصنوعة من القماش الخفيف، لذا كن انتقائيًا للغاية فيما يتعلق بما يحدث عليها.
@whitneyleighmorris
تم إعادة استخدام رف ربط دوار قديم لتخزين أدوات الحديقة على الشرفة. حتى قطعة صغيرة من المساحة مثل هذه يمكن استغلالها في استخدامات ذكية وعملية لا حصر لها بمساعدة عناصر بسيطة ومتعددة الاستخدامات. تبدو مثل هذه الاعتبارات بسيطة عند النظر إليها بمفردها، ولكنها تتراكم لمساعدتنا على الاستخدام الكامل – والاستمتاع بشكل أفضل – بكل لقطاتنا المربعة دون الشعور بالضيق. #storagehacks #smallgarden #smallspacesolutions #smallspaceliving #upcycledhome
♬ زهرة – إيليا لو موناكو
فيما يتعلق باختيار مكان التثبيت، قم بتركيبه في أي مكان يناسبك أكثر. قد تحتاج إلى إضافة مادة مانعة للتسرب إلى الرفوف الخشبية أو المعدنية قبل تثبيتها على الجدران الخارجية أو في المناطق التي تفتقر إلى التحكم في درجة الحرارة. نظرًا لأنك ستخزن على الأرجح الأدوات المعدنية والقفازات القماشية، تأكد من تغطية المكان بسقف متدلٍ أو أي هيكل آخر لحمايتهم من المطر أو التعرض لأشعة الشمس.
وبدلاً من ذلك، يمكنك وضع المجموعة على الحائط بجوار حوض المرافق لتعليق العناصر لتجف بعد غسلها. قد يكون هذا الإعداد مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقوم بإزالة الأعشاب الضارة أو إزالة أوراق الشجر المتضررة من الآفات من حديقتك – آخر شيء تحتاجه هو البياض الدقيقي أو الأمراض الفطرية من مقصات التقليم غير المغسولة التي تنتقل إلى النباتات غير المتضررة خلال جلسة البستنة التالية.