حل التخزين Genius Keurig K-Cup الذي يوفر مساحة سطح العمل بسلاسة

يعتمد 150 مليون أمريكي على فنجان القهوة الخاص بهم لبدء يومهم. إذا كنت أحد محبي الكافيين يوميًا، فأنت تعرف مدى أهمية تنظيم مساحة إعداد القهوة الخاصة بك في الصباح وتبسيطها. على الرغم من أن آلات صنع القهوة من ماركة Keurig مريحة، إلا أن الشكوى الشائعة هي أنها تتطلب مساحة كبيرة جدًا، ناهيك عن العدد الكبير من أكواب K التي تحتاجها لتكون في متناول يدك. إذا سئمت من الأدراج أو الخزانات المملوءة بالحجرات الصغيرة، أو سئمت منها مما يسبب فوضى على سطح العمل، فقد يكون هناك حل مبسط.
على الرغم من أنه يمكنك شراء دائري Keurig K-Cup، إلا أنها باهظة الثمن إلى حد ما ولا تزال تشغل مساحة على المنضدة. قامت منشئة TikTok @lindslanfxo بإنشاء مقطع فيديو يعرض تخزين K Cup المفضل لديها، والذي يمكن ربطه بسهولة بجانب جهاز صنع القهوة الخاص بك. يحتوي كل شريط تنظيم على خمس كبسولات، ويأتي المنتج بثلاثة شرائط، مما يجعل إجمالي 15 نقطة. توضح تعليمات التثبيت أنك تقوم بإزالة الجزء الخلفي اللاصق ووضعه على ماكينة صنع القهوة الخاصة بك، ثم احتفظ به لمدة عشر ثوانٍ قبل الاستفادة من إمكانات التخزين الخاصة به. ما عليك سوى وضع كبسولات القهوة الفردية في الفتحات المتوفرة (التنظيم الدقيق للكبسولات متروك لك تمامًا). بعد ذلك، اجلس وتنفس الصعداء لأن أسطح العمل الخاصة بك أصبحت أكثر وضوحًا. من الناحية النظرية، يعد هذا المنتج حلمًا أصبح حقيقة ويمكن أن يوفر المساحة حقًا إذا كنت من مستخدمي K-Cup، ولكن هل يؤدي أداءً جيدًا كما يسمح هذا المؤثر؟
من هم منظمو كأس K-Cup الأفضل؟
حامل جراب K-Cup الموجود في TikTok هو منظم كأس SUNGRACE K (11.90 دولارًا). نقطة سعرها المعقولة تجعل الوصول إليها سهلاً. ولكن أحد الجوانب السلبية لهذا المنتج بالذات هو أن حوالي نصف المراجعات فقط تتوهج بتقييم 5 نجوم. ويتعلق الثناء الأكثر شيوعًا باللون والتصميم اللطيفين، في حين أن الانتقاد بشأن قوة اللصق أمر شائع. كتب أحد المراجعات: “يسقط من آلة صنع القهوة حتى في حالة عدم وجود كبسولات فيها. أشعر بخيبة أمل.”
للحصول على تقييم أعلى بكثير وخيار فعال من حيث التكلفة، تحقق من حامل الأكواب STORAGENIE K (11.99 دولارًا). سعة هذا المنتج هي نفس تصميم المنتج السابق بمعدل خمسة لكل شريط. ومع ذلك، فهو يحتوي على تصميم قابل للإزالة، لذا يمكنك إعادة تعبئتها في أعمدة من الأعلى. يمكنك الاختيار من بين أربعة خيارات للألوان: الأسود، والرمادي الفاتح، والأزرق الفاتح، والوردي، أيًا كان ما يناسب ذوقك. بالإضافة إلى ذلك، وصلت تقييماته الإيجابية إلى أعلى المستويات، وقد منحه 82% من العملاء 5 نجوم، مشيدين بوظائفه الرائعة.
تقول إحدى المراجعات: “إنها تلتصق جيدًا وتبدو متينة حقًا. كما أنها تأتي مع ملصقات إضافية في حالة سقوط الملصقات الموجودة بالفعل. وهي تناسب الأكواب بشكل جيد حقًا.” إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمخزون قهوتك، يمكنك أيضًا شراء مجموعة إضافية من هذه الحوامل. بعد ذلك، لإنشاء تخزين K-Cup موفر للمساحة في خزانتك، قم بتثبيتها على الجزء الداخلي من الباب أو بين الرفوف.