حل التخزين Genius Keurig K-Cup الذي يوفر مساحة سطح العمل بسلاسة

يعتمد 150 مليون أمريكي على فنجان القهوة الخاص بهم لبدء يومهم. إذا كنت أحد محبي الكافيين يوميًا، فأنت تعرف مدى أهمية تنظيم مساحة إعداد القهوة الخاصة بك في الصباح وتبسيطها. على الرغم من أن آلات صنع القهوة من ماركة Keurig مريحة، إلا أن الشكوى الشائعة هي أنها تتطلب مساحة كبيرة جدًا، ناهيك عن العدد الكبير من أكواب K التي تحتاجها لتكون في متناول يدك. إذا سئمت من الأدراج أو الخزانات المملوءة بالحجرات الصغيرة، أو سئمت منها مما يسبب فوضى على سطح العمل، فقد يكون هناك حل مبسط.

على الرغم من أنه يمكنك شراء دائري Keurig K-Cup، إلا أنها باهظة الثمن إلى حد ما ولا تزال تشغل مساحة على المنضدة. قامت منشئة TikTok @lindslanfxo بإنشاء مقطع فيديو يعرض تخزين K Cup المفضل لديها، والذي يمكن ربطه بسهولة بجانب جهاز صنع القهوة الخاص بك. يحتوي كل شريط تنظيم على خمس كبسولات، ويأتي المنتج بثلاثة شرائط، مما يجعل إجمالي 15 نقطة. توضح تعليمات التثبيت أنك تقوم بإزالة الجزء الخلفي اللاصق ووضعه على ماكينة صنع القهوة الخاصة بك، ثم احتفظ به لمدة عشر ثوانٍ قبل الاستفادة من إمكانات التخزين الخاصة به. ما عليك سوى وضع كبسولات القهوة الفردية في الفتحات المتوفرة (التنظيم الدقيق للكبسولات متروك لك تمامًا). بعد ذلك، اجلس وتنفس الصعداء لأن أسطح العمل الخاصة بك أصبحت أكثر وضوحًا. من الناحية النظرية، يعد هذا المنتج حلمًا أصبح حقيقة ويمكن أن يوفر المساحة حقًا إذا كنت من مستخدمي K-Cup، ولكن هل يؤدي أداءً جيدًا كما يسمح هذا المؤثر؟