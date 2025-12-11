حل ايكيا الذكي للسيدات يحافظ على تنظيم مستلزمات التنظيف وإخفاء الأضرار التي تلحق بالعين

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

نحن نكره أن نكسر هذا الأمر، ولكن رمي أدوات التنظيف في زاوية الحمام أو غرفة الغسيل ليس بالأمر المثالي على المدى الطويل. إذا كان هناك سيل من أدوات التنظيف يهدد بإسقاطك في كل مرة تصل فيها إلى المكنسة، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للحصول على حل تخزين محدث. شاركت إحدى النساء طريقة ذكية لتخزين وتنظيم مستلزمات التنظيف بعيدًا عن الأنظار. يعمل هذا حتى إذا كنت تفتقر إلى خزانة تخزين مناسبة أو غرفة غسيل مخصصة. شاركت بيرجروس على TikTok كيف قامت بإنشاء خزانة تخزين مخفية في حمامها لتخزين أدوات التنظيف باستخدام خزانة ايكيا البسيطة.

إذا كان حمامك يحتوي على بعض المساحة الفارغة بجوار منضدة الزينة أو في زاوية صغيرة، فيمكنك إنشاء حل تخزين بسيط باستخدام خزانة ملابس IKEA Pax وبعض خطافات الحائط. يتم بيع الخزانة بمبلغ 260 دولارًا ويبلغ قياسها 19 بوصة × 23 بوصة ويبلغ طولها 93 بوصة. المجموعة نحيلة وتتميز بباب خزانة على شكل شاكر. من خلال إزالة الجزء الخلفي، يمكنك تعليق أدوات التنظيف على الحائط واستخدام الخزانة لإخفاء المعدات. للوصول إلى أدوات التنظيف الخاصة بك، ما عليك سوى فتح باب الخزانة. اعتمادًا على المساحة المربعة التي يتم حفظ أدوات التنظيف الخاصة بك فيها، قد لا تملأ خزانة ايكيا المساحة بسلاسة كما تريد، لذلك قد تحتاج إلى الإبداع لإخفاء فجوات الجدار. قد تفكر أيضًا في إقران هذا مع رفوف مدمجة في حمامك، وذلك باستخدام حيلة عبقرية أخرى من ايكيا لزيادة مساحة التخزين إلى أقصى حد.