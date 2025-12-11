حل ايكيا الذكي للسيدات يحافظ على تنظيم مستلزمات التنظيف وإخفاء الأضرار التي تلحق بالعين

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
نحن نكره أن نكسر هذا الأمر، ولكن رمي أدوات التنظيف في زاوية الحمام أو غرفة الغسيل ليس بالأمر المثالي على المدى الطويل. إذا كان هناك سيل من أدوات التنظيف يهدد بإسقاطك في كل مرة تصل فيها إلى المكنسة، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للحصول على حل تخزين محدث. شاركت إحدى النساء طريقة ذكية لتخزين وتنظيم مستلزمات التنظيف بعيدًا عن الأنظار. يعمل هذا حتى إذا كنت تفتقر إلى خزانة تخزين مناسبة أو غرفة غسيل مخصصة. شاركت بيرجروس على TikTok كيف قامت بإنشاء خزانة تخزين مخفية في حمامها لتخزين أدوات التنظيف باستخدام خزانة ايكيا البسيطة.
إذا كان حمامك يحتوي على بعض المساحة الفارغة بجوار منضدة الزينة أو في زاوية صغيرة، فيمكنك إنشاء حل تخزين بسيط باستخدام خزانة ملابس IKEA Pax وبعض خطافات الحائط. يتم بيع الخزانة بمبلغ 260 دولارًا ويبلغ قياسها 19 بوصة × 23 بوصة ويبلغ طولها 93 بوصة. المجموعة نحيلة وتتميز بباب خزانة على شكل شاكر. من خلال إزالة الجزء الخلفي، يمكنك تعليق أدوات التنظيف على الحائط واستخدام الخزانة لإخفاء المعدات. للوصول إلى أدوات التنظيف الخاصة بك، ما عليك سوى فتح باب الخزانة. اعتمادًا على المساحة المربعة التي يتم حفظ أدوات التنظيف الخاصة بك فيها، قد لا تملأ خزانة ايكيا المساحة بسلاسة كما تريد، لذلك قد تحتاج إلى الإبداع لإخفاء فجوات الجدار. قد تفكر أيضًا في إقران هذا مع رفوف مدمجة في حمامك، وذلك باستخدام حيلة عبقرية أخرى من ايكيا لزيادة مساحة التخزين إلى أقصى حد.
قم بإنشاء خزانة تخزين مخفية باستخدام خزانة ملابس من ايكيا
ابدأ هذه الحيلة من خلال شراء بعض خطافات وشماعات الحائط، مثل Command Broom وMop Hooks، لتعليق مستلزمات التنظيف على الحائط. بعد ذلك، باستخدام خزانة ملابس IKEA Pax، قم بتجميع الجزء السفلي والعلوي وجوانب الوحدة قبل وضعها في مكانها. يجب أن يحيط الإطار بمواد التنظيف المعلقة الآن. سوف تحذف دعامة الخزانة المصنوعة من الخشب الرقائقي حتى يمكن تعليق أدوات التنظيف الخاصة بك أو تركيبها على الحائط بدلاً من الخزانة نفسها. من المحتمل أن يكون هذا حلاً أكثر استدامة وطويل الأمد. وأخيرا، تثبيت باب مجلس الوزراء. لتخصيصه، يمكنك جرجره وتجهيزه وطلاءه أو إضافة أجهزة للحصول على مظهر متطور.
إذا كان لديك أي فجوات غريبة في أعلى أو جوانب الخزانة، يمكنك جعل المجموعة تبدو مدمجة أكثر باستخدام الخشب الرقائقي والزخرفة. أو يمكنك اتباع خطى بيرجروس وإضافة مرآة رفيعة بجانب الخزانة لإخفاء الفجوات. خزائن ايكيا الأخرى، مثل NYSJÖN الأقل حجمًا أو HAVBÄCK الأنيقة، يمكن أن تعمل أيضًا في هذا المشروع. فقط تأكد من حذف إضافة الرفوف الداخلية حتى تتمكن من تخزين الأدوات الأطول مثل المكانس والمماسح. بغض النظر عن الخزانة التي تختارها، فإن حل تخزين الغسيل أو الحمام البسيط هذا يمكن أن يحافظ على المساحة الخاصة بك خالية من الفوضى ويمنع تراكم مستلزمات التنظيف في الزاوية.