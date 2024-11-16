حل تخزين الأحذية القائم بذاته والذي ينزلق في أي مكان قد تحتاجه

هل لديك مساحة صغيرة ومجموعة كبيرة من الأحذية؟ يمكن أن تبدو لعبة الأحذية الخاصة بك شيئًا مثل: أحذية رياضية وأحذية طويلة عند الباب الأمامي؛ والنعال مكدسة على أرضية غرفة المعيشة؛ والأحذية الفاخرة في الخزانة. لا تخطئ في فهمنا – من الجيد تمامًا تخزين حذائك في أجزاء مختلفة من المنزل إذا كان ذلك مناسبًا لك. ومع ذلك، سترغب في تنظيمها بحيث لا تتغلب كارثة الأحذية على أماكن معيشتك. وعندما تكون اللقطات المربعة في أعلى مستوياتها، لا شيء يتفوق على توفير المساحة، مثل منظم تخزين رف الأحذية ذو 6 طبقات من ACPOP.
نظرًا لأن معظم رفوف الأحذية واسعة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في الزوايا والزوايا الضيقة، فإن الفكرة هنا هي أن تكون عمودية (دون تثبيت أي شيء على الحائط). حجم المنظم، الذي يبلغ عرضه 9.6 بوصة فقط وعمق 10.2 بوصة، يسمح بوضعه بين الأثاث الآخر. ربما يمكنك الاستفادة من تلك الزاوية الغريبة في الردهة أو الدرج أو غرفة النوم. هذه ليست سوى عدد قليل من المساحات الميتة في منزلك التي يمكنك الاستفادة منها بهذه القطعة المدمجة.
قد ترغب أيضًا في شراء وحدات متعددة وتكديسها حسب الطول أو القصر الذي تريده. بهذه الطريقة، ستتمكن من تنظيم جميع أحذيتك في رف واحد مرن. هل يمكن أن يكون هذا هو الحل لمشكلات حذائك والمساحات الصغيرة؟ دعونا نحفر في التفاصيل لمعرفة ذلك.
إيجابيات وسلبيات منظم الأحذية هذا
تبلغ تكلفة رف الأحذية الخاص بـ ACPOP 21.95 دولارًا للخيار الرمادي و23.04 دولارًا للخيار الأبيض. التصميم البسيط (والمتعدد الاستخدامات!) ليس هو الميزة الوحيدة الفائزة. بالإضافة إلى شكلها النحيف وقدراتها القابلة للتكديس، تحتوي كل فتحة حذاء على سطح للإمساك حتى لا تنزلق أزواجك. من السهل أيضًا شطف القطعة بأكملها بالماء عندما تتسخ (لأن الأحذية لا بد أن تجمع الطين والأوساخ والأوساخ على طول الطريق). ميزة إضافية أخرى هي أنه يمكنك وضع الأساسيات الخاصة بك (مثل علبة المفاتيح أو المحفظة) في الأعلى. رمي في وعاء النبات أو اثنين للديكور.
إذن، ما الفائدة؟ بعد التمرير عبر أكثر من 2000 مراجعة (حتى لا تضطر إلى ذلك)، كانت إحدى الشكاوى المتكررة هي أن برج الأحذية متذبذب إذا قمت بتكديسه عاليًا جدًا. يقترح مراجع آخر تثبيته على الحائط إذا كنت تشتري وحدة واحدة فقط لأنها قد تسقط عند حمل الأحذية الثقيلة. أو قم بقص وحدتين معًا لتحقيق الاستقرار.
مع أخذ كل الأشياء في الاعتبار، بالنسبة للسعر، يعد هذا المنتج رائعًا إذا كنت ترغب في زيادة المساحات غير المستخدمة إلى الحد الأقصى – أو تنظيم خزانة صغيرة – أثناء إيواء أحذية بلا مأوى. نقاط إضافية إذا قمت بتضمين الصنادل والأحذية المسطحة حيث يمكنك تكديس واحدة فوق الأخرى لإفساح المجال لمزيد من أزواج الأحذية.