حل تخزين ايكيا الصديق للميزانية الذي يبقي فوضى الحمام في الخليج

قد تكون الحمامات واحدة من أصغر المساحات في المنزل – ودائمًا ما تكون أصغر في شقة – لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدو أنيًا تمامًا ومنظمًا مثل بقية مكانك. إذا كنت لا تبحث عن إنفاق دولارات كبيرة على خزانة فاخرة أو لا تملك الوقت أو المهارة لصياغة وتثبيت رف من الجدار إلى الجدار ، فأنت محظوظ. يعد Ivösjön Minure Medicine Cabinet من Ikea حلًا مناسبًا لتخزين الحمامات الصديق للميزانية والذي يبيع بمبلغ 19.99 دولارًا فقط ، مما يجعله أكثر تكلفة من الخيارات الأخرى.

يبلغ طوله أقل من 24 بوصة وعرضه 18 بوصة ، مع ما يزيد قليلاً عن 5 بوصات من العمق ، تتضمن خزانة الأدوية المتطابقة في Ivösjön بابًا مغناطيسيًا عكسيًا للحفاظ على أغراضك الشخصية مقصورة (وخارج كونترتوبك). أسفل باب الخزانة مباشرة ، ستجد رفًا مفتوحًا مدمجًا ، يبلغ ارتفاعه يزيد قليلاً عن 5 بوصات ، وعرضه أكثر من 16 بوصة ، وهو مثالي للطي وتخزين المناشف أو تخزين مستلزمات الاستحمام التي تصل إليها يوميًا.

يتوفر الخزانة باللون الأخضر النعناع للضوء الطازج ، وتمزج بين التطبيق العملي والأناقة مع جبهةها الأنيقة المتطابقة وهيكل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره. على الرغم من أنه يجب تركيبه على الحائط ، إلا أن التجميع بسيط بشكل منعش – ثماني خطوات فقط ، والتي تتضمن معظمها النقر على القطع الصحيحة في مكانها. سهل وبأسعار معقولة وأنيقة – بصراحة ، ما الذي يمكن أن تطلبه في ترقية تخزين الحمام؟