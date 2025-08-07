حل تخزين غرفة الغسيل البسيط الذي سيحافظ على الفوضى الخالية من الفوضى

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك تبدو دائمًا وكأنها مجرد حمل واحد بعيدًا عن الفوضى الكلية ، فلا تقلق ، فأنت لست وحدك. بين زجاجات المنظفات ، وإمدادات التنظيف ، وغسيل الملابس الفعلية ، يبدو الأمر وكأنه غرفة ترتفع فيها الفوضى بسرعة. هذا هو السبب في أن المنظم فوق الباب هو وسيلة بسيطة للغاية وصديقة للميزانية لتقديم بعض الطلبات إلى الفوضى. يستفيد هذا الاختراق ذكي التخزين إلى أقصى حد من المساحة المهدرة ويمكن تخصيصه لتناسب بالضبط ما تحتاجه.

والفكرة هي استخدام نظام فوق الباب للحفاظ على الأشياء منظمة في غرفة الغسيل. اختر شيئًا بسيطًا وصديقًا للميزانية ، مثل هذا المنظم الذي يتجاوز الأبواب ، مثل هذا المنظم الذي يضم خمس أرفف مقابل 22.99 دولارًا ، أو اختر خيارًا أكثر ثباتًا ومستقطبًا ، مثل منظم مخزن الأسلاك البيضاء الموفوروكو ، مقابل 49.99 دولارًا. في بعض الحالات ، قد تجد شيئًا مصممًا خصيصًا لغرفة الغسيل ، مثل حامل لوحة الحديد والكي. بغض النظر عن الطريقة التي تذهب بها ، فإن إنشاء التخزين على بابك هو وسيلة رائعة لقهر الفوضى دون جعل غرفة الغسيل أكثر حشوًا.

قبل شراء واحدة من هذه ، تحقق من أنها ستناسب. ببساطة ، هل هناك مساحة كافية خلف بابك لإضافة بعض التخزين؟ إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك ضيقة وكنت تواجه بالفعل صعوبة في الضغط على الباب أثناء حمل سلال الغسيل الأنيقة أو أكياس الغسيل المغلقة ، فقد لا يكون المنظم فوق الباب مثاليًا. وبالمثل ، إذا لم يكن لديك غرفة غسيل الملابس ولكنك ترغب في استخدام هذا الاختراق على خزانة غسالة ومجفف ، فتأكد من إغلاقه حتى مع تثبيت المنظم. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فكر في التسلل إلى المزيد من التخزين في غرفة الغسيل الخاصة بك مع بعض الأرفف العائمة.