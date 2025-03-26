حل تخزين IKEA الذي يحقق أقصى استفادة من مساحة المدخل المحدودة

يعد المدخل جزءًا لا يتجزأ من المنزل ، ويكون بمثابة ممر من مدخل المساحة الداخلية الأكثر حميمية في مسكنك. نظرًا لأنه يخدم مثل هذا الغرض الانتقالي المهم ، يمكن أن تكون مساحة المدخل المحدودة محبطًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم الفوضى والافتقار العام للترتيب (وكلاهما غير مرغوب فيه للغاية عند دخول منزلك). إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من مساحاتك الصغيرة ، فهناك قطعة تخزين IKEA ميسورة التكلفة ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تكون حلاً مثاليًا.
توفر ايكيا ستونز (39.99 دولار/حزمة) مقاربة فعالة من حيث التكلفة للتخزين للمداخل الضيق. على الرغم من أن Trones غالبًا ما يتم عرضها حصريًا مثل تخزين الأحذية من قبل المؤثرين مثل قناة Tiktok StylewithBillie ، فإن تصميمها المفتوح يعني أنه يمكنك بسهولة تكييفه مع مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. بفضل تصميمه المبسط الذي يجلس بالقرب من الجدار (يخرج فقط من سبع بوصات تقريبًا) ، يمكنك ربط جانب من مدخلك مع الأسنان ، مما يوفر لك وضيوفك سطحًا صغيرًا لوضع العناصر. وفي الوقت نفسه ، يوفر الجزء الداخلي للقطعة تخزينًا واسعًا لمجموعة واسعة من المحتويات ، مما يجعلها عنصرًا يستحق العناء إذا كنت تتوق إلى مساحة أكبر.
طرق لاستخدام اللون
صحيح أن ايكيا ستونز تجعل المكان المثالي لتخزين مجموعات الأحذية واسعة. تحتوي الخزانات المبسطة على أبواب مريحة يمكن أن تكون بمثابة تخزين للمجلات والكتب والمحافظ وحقائب الظهر الصغيرة ، أو غيرها من العناصر مثل القبعات وأكياس البقالة القابلة لإعادة الاستخدام ؛ المساعدة في الحفاظ على أرضيات المدخل واضحة. كما ذكرنا ، فإن الجزء العلوي الرقيق ولكن القوي من اللون يجعل سطحًا رائعًا لوضع العناصر في طريقك داخل المنزل أو خارجه ، مثل النظارات الشمسية أو المفاتيح. يضمن التصميم متعدد الاستخدامات للأرنين العديد من طرق DIY للاستفادة منها للتخزين.
melisugc
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♬ الصوت الأصلي – صوفيا 🙂
إذا كنت لا تحب الجمالية البلاستيكية العادية ، فيمكنك احتواء الجزء العلوي من الوحدة بقطعة خشبية عادية ستضفي جوًا من التطور الحديث إلى قطعة بسيطة. يمكنك العثور على الكثير من الإلهام لمشاريع التخصيص عبر الإنترنت ، كما هو الحال في الفيديو أعلاه ، حيث ينهي TikToker @Melisugc الجزء العلوي من الأسنان بقطعة من الخشب المقاسة تمامًا.
للحصول على ترقية أنيقة وسهلة لأشجار Ikea الأساسية ، احصل على بعض الدافع الإبداعي من Lucihelen_athome ، الذي يستخدم ورق قشر ولصوص لالتفاف أمام أبواب اللون ، وسحب الدرج المعدني الرش ، وقطعة من الخشب أعلى الوحدة. مهما كانت الجمالية المفضلة لديك ، من السهل تخصيص نمط القماش الفارغ من اللون ، بحيث يعكس الحيات الدقيقة التي ترغب في تخزينها في المدخل.
الملاحظات النهائية على اللون
حتى مع نقطة السعر المعقولة للأرنين ، فإن العملاء يهتفون بأداء وكفاءة وحدة التخزين هذه. حصلت The Trones على متوسط 4.7 نجوم من أكثر من 1500 مراجعة ، مع الهبوط في الغالبية العظمى من تلك المراجعات في فئة 5 نجوم. يثني مشترو The Strones على هذه القطعة لكونها سهلة التثبيت وكذلك مظهرها. تشير العديد من المراجعات إلى مدى بساطة القطعة التي تجعل الحفاظ على الطوابق واضحة من الأحذية ، بالإضافة إلى مدى القليل من المساحة التي تتطلبها اللون. إذا لم تتطابق White Strones إلى ديكور منزلك ، فيمكنك اختيار الإصدار الأسود ، وهو ما هو غير المنتج نفسه تمامًا.
إذا كنت مهتمًا بتثبيت منظم بأشجار في مدخلك ، تذكر اتباع تعليمات التثبيت عن كثب للحصول على أفضل النتائج – ولا تفرط في تحميلها بالعناصر الثقيلة. على الرغم من أن IKEA لا تشير إلى سعة وزن محددة ، فإن مراجعة واحدة توصي بعدم وضع أكثر من جنيهات على الأساس (من المحتمل أن تكون سعة الوزن تختلف باختلاف الجدار الذي يتم تركيبه على الجدار). يمكن أن يكون المداخل الصغيرة تحديًا ، ولكن اختيار حل التخزين الصحيح يمكن أن يوفر مساحة خالية من الفوضى.