حل تخزين IKEA الذي يحقق أقصى استفادة من مساحة المدخل المحدودة

يعد المدخل جزءًا لا يتجزأ من المنزل ، ويكون بمثابة ممر من مدخل المساحة الداخلية الأكثر حميمية في مسكنك. نظرًا لأنه يخدم مثل هذا الغرض الانتقالي المهم ، يمكن أن تكون مساحة المدخل المحدودة محبطًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم الفوضى والافتقار العام للترتيب (وكلاهما غير مرغوب فيه للغاية عند دخول منزلك). إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من مساحاتك الصغيرة ، فهناك قطعة تخزين IKEA ميسورة التكلفة ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تكون حلاً مثاليًا.

توفر ايكيا ستونز (39.99 دولار/حزمة) مقاربة فعالة من حيث التكلفة للتخزين للمداخل الضيق. على الرغم من أن Trones غالبًا ما يتم عرضها حصريًا مثل تخزين الأحذية من قبل المؤثرين مثل قناة Tiktok StylewithBillie ، فإن تصميمها المفتوح يعني أنه يمكنك بسهولة تكييفه مع مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. بفضل تصميمه المبسط الذي يجلس بالقرب من الجدار (يخرج فقط من سبع بوصات تقريبًا) ، يمكنك ربط جانب من مدخلك مع الأسنان ، مما يوفر لك وضيوفك سطحًا صغيرًا لوضع العناصر. وفي الوقت نفسه ، يوفر الجزء الداخلي للقطعة تخزينًا واسعًا لمجموعة واسعة من المحتويات ، مما يجعلها عنصرًا يستحق العناء إذا كنت تتوق إلى مساحة أكبر.