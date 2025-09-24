حل شجرة الدولار بأسعار معقولة للحفاظ على فوضى الأحذية مدسوس ومرتب

لا يوجد إنكار أن فوضى الأحذية – أو أي فوضى ، لهذه المسألة – يمكن أن تكون مرهقة. الخطوة الأولى لإصلاحها هي إزالة الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها ، ولكن إذا كنت تعيش في شقة صغيرة ، فقد لا يساعد التبرع ببعض العناصر كثيرًا. في بعض الأحيان ، فإن المشكلة أقل علاقة بالعناصر وأكثر من ذلك مع كيفية تنظيمها. هذا ما يجعل حل شجرة الدولار بأسعار معقولة مثل هذا الفوز. قد تعتقد أن أرفف ايكيا مثالية لتخزين الأحذية المنظمة ، ولكن إذا لم توافق ميزانيتك ، فكل ما تحتاجه حقًا هو سلال الدولار Tree القابلة للطي ومجموعة من روابط الرمز البريدي للكابل لربطها جنبًا إلى جنب في إعداد مكعب التخزين. (تحتوي السلال المذكورة هنا على مقابض ستحتاج إلى ربطها في مكانها ، لكنها ستصبح في متناول يدي إذا اضطررت إلى الانتقال إلى المنزل.) إنها تحل على الفور فوضى الأحذية دون أي أدوات فاخرة أو نفقات مالية كبيرة. اعتمادًا على مقدار تخزين الأحذية الذي تحتاجه ، قد تنفق أقل من 15 دولارًا لكل شيء.
إن الشيء الرائع في هذا الاختراق لتخزين الأحذية هو أنه يمكنك تكييفه مع المنطقة التي توفرها. قد تصطف أربعة سلال في صف واحد ، أو استخدامها لتصميم cubby على شكل 2 × 2. استفد من المساحة الرأسية عن طريق تكديسها في ممر ضيق ، أو قم بتخزينها بعيدًا عن الأنظار في خزانة معطف. إذا كان لديك عائلة كبيرة مع الحد الأدنى من خيارات التخزين ، فيمكنك إضافة ثمانية سلال أو أكثر لاستيعاب جميع أحذيةك. القيد الوحيد هو لقطاتك المربعة. إذا كنت قد حاولت بالفعل تحرير مساحة التخزين من خلال رف أحذية مثبت على الحائط ولم يكن من السهل DIY كما يبدو ، فهذا بالتأكيد بالنسبة لك.
حل فوضى الحذاء مع هذه الشجرة الدولار DIY
وضع منظم الأحذية DIY DIY DIY DIY معًا لا يمكن أن يكون أسهل. ما عليك سوى وضع السلال الخاصة بك على جانبيها ، وربطها بجوار بعضها البعض في الترتيب المفضل لديك ، وانضم إليهم معًا من قبل جميع الزوايا الأربع باستخدام روابط الرمز البريدي. يجعل التصميم المحدود لهذه السلال من السهل إرفاق روابط الرمز البريدية بشكل آمن عبر الثقوب ، لتأمين كل شيء. وبمجرد قصك من نهايات الذيل ، لن تلاحظ وجودهم هناك. هذا كل شيء: لا توجد أجهزة مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، دون الحاجة إلى البراغي والحفر ، هذا DIY صديق للمستأجرين ولن يضر جدرانك.
ليس فقط من السهل تجميعها بشكل يبعث على السخرية ، بل يمكنك أيضًا أن تجعلها ملكك بالكامل. ليس من محبي سلال شجرة الدولار البلاستيكية؟ المضي قدما واختر نوع مختلف. يمكنك أن ترسم أو تلطخ بعض الصناديق الخشبية المبطنة وتكديسها بشكل خلاق (لا يوجد حاجة إلى روابط zip). يمكنك أيضًا اختيار سلال قابلة للطي – 6.00 دولارات في Dollar Tree – مما يجعل تخزينها أسهل إذا قمت بتسهيل حجم مجموعة الأحذية الخاصة بك (حدثت الأشياء الغريبة). بالطبع ، من المحتمل أن ترفع شيء آخر السعر ، ولكن إذا كنت تحب الفكرة الأساسية وتريد تبديلها ، فلماذا لا؟ هذه هي الفائدة من السير في طريق DIY ، بعد كل شيء. وإذا كان لا يزال لديك أحذية تركت على الأرض بعد تنفيذ ذلك ، فهناك طريقة ذكية لاستخدام المرآب الخاص بك كمساحة إضافية لتخزين الأحذية.