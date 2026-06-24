حل كوستكو الذكي والمقاوم للطقس الذي يضيء ساحة منزلك

يمكن أن تبدو الساحة مختلفة تمامًا بمجرد غروب الشمس. من المؤكد أن الأضواء الخيطية المؤقتة يمكن أن تساعد. ومع ذلك، فإنها عادة ما تحتاج إلى تعليقها أو تعديلها أو استبدالها أو إزالتها حسب الموسم. إنها ليست مثالية حقًا لأصحاب المنازل الذين يرغبون في الحصول على حل دائم. هذا هو بالضبط المكان الذي يمكن أن تساعد فيه أضواء Enbrighten الدائمة لشبكة Wi-Fi الخارجية. تُباع الأضواء حاليًا بحوالي 200 دولار على كوستكو، ووفقًا لقائمة المنتجات، فهي مصممة للاستخدام على مدار العام.

فهي ليست مقاومة للعوامل الجوية فحسب، بل إنها مصممة أيضًا للعمل في درجات حرارة تتراوح من -4 درجات فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت. تأتي الأضواء أيضًا مع مجموعة تثبيت كاملة. أما بالنسبة للسطوع، توفر المصابيح ما يصل إلى 94 لومن لكل قرص ويمكن توصيلها بطول أقصى يبلغ 150 قدمًا. يأتي الجزء “الذكي” من تطبيق Enbrighten. تقترن الأضواء بشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز، مما يسمح للمستخدمين بضبط الألوان والأوضاع والتأثيرات والجداول الزمنية والأتمتة ومصابيح LED الفردية. وهي مدرجة أيضًا على أنها متوافقة مع Alexa وGoogle Home.

ردود فعل المستخدمين إيجابية في الغالب، ومع ذلك، لا يزال عدد المراجعات محدودًا. يذكر العديد من المراجعين أن الأضواء ساطعة ويسهل التحكم فيها من خلال التطبيق. يقول البعض أيضًا أنها مفيدة للتبديل بين الإضاءة البيضاء العادية والألوان الموسمية. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف أيضًا. على سبيل المثال، لاحظ أحد المشترين أن التعليمات كانت غير واضحة وأنهم واجهوا صعوبة في العثور على الملحقات المتوافقة. على الرغم من أن هذه الأشياء لا تفسد الصفقة، إلا أنها لا تزال تستحق أن تضعها في الاعتبار قبل شراء منتج لإضاءة حديقتك ليلاً.