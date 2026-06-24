حل كوستكو الذكي والمقاوم للطقس الذي يضيء ساحة منزلك

يمكن أن تبدو الساحة مختلفة تمامًا بمجرد غروب الشمس. من المؤكد أن الأضواء الخيطية المؤقتة يمكن أن تساعد. ومع ذلك، فإنها عادة ما تحتاج إلى تعليقها أو تعديلها أو استبدالها أو إزالتها حسب الموسم. إنها ليست مثالية حقًا لأصحاب المنازل الذين يرغبون في الحصول على حل دائم. هذا هو بالضبط المكان الذي يمكن أن تساعد فيه أضواء Enbrighten الدائمة لشبكة Wi-Fi الخارجية. تُباع الأضواء حاليًا بحوالي 200 دولار على كوستكو، ووفقًا لقائمة المنتجات، فهي مصممة للاستخدام على مدار العام.
فهي ليست مقاومة للعوامل الجوية فحسب، بل إنها مصممة أيضًا للعمل في درجات حرارة تتراوح من -4 درجات فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت. تأتي الأضواء أيضًا مع مجموعة تثبيت كاملة. أما بالنسبة للسطوع، توفر المصابيح ما يصل إلى 94 لومن لكل قرص ويمكن توصيلها بطول أقصى يبلغ 150 قدمًا. يأتي الجزء “الذكي” من تطبيق Enbrighten. تقترن الأضواء بشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز، مما يسمح للمستخدمين بضبط الألوان والأوضاع والتأثيرات والجداول الزمنية والأتمتة ومصابيح LED الفردية. وهي مدرجة أيضًا على أنها متوافقة مع Alexa وGoogle Home.
ردود فعل المستخدمين إيجابية في الغالب، ومع ذلك، لا يزال عدد المراجعات محدودًا. يذكر العديد من المراجعين أن الأضواء ساطعة ويسهل التحكم فيها من خلال التطبيق. يقول البعض أيضًا أنها مفيدة للتبديل بين الإضاءة البيضاء العادية والألوان الموسمية. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف أيضًا. على سبيل المثال، لاحظ أحد المشترين أن التعليمات كانت غير واضحة وأنهم واجهوا صعوبة في العثور على الملحقات المتوافقة. على الرغم من أن هذه الأشياء لا تفسد الصفقة، إلا أنها لا تزال تستحق أن تضعها في الاعتبار قبل شراء منتج لإضاءة حديقتك ليلاً.
حقق أقصى استفادة من مصابيح Wi-Fi الخارجية الدائمة من Enbrighten
يمكن أن تكون الأضواء المتغيرة اللون مفيدة ورائعة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج منها، فيجب عليك اختيار ألوانها بناءً على الموقف بدلاً من تركها في الإعداد الأكثر سطوعًا طوال الوقت. على سبيل المثال، عادة ما يكون اللون الأبيض الدافئ هو الخيار الأكثر عملية للأمسيات العادية. يجعل المظهر الخارجي مصقولًا. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بإضاءة الأضواء بالقرب من فناء أو سطح حيث سيجلس الناس، فإن درجات اللون الأزرق أو الأخضر الخافتة تعمل بشكل أفضل كلكنة لطيفة لأمسية مريحة. فقط تأكد من إبقاء السطوع منخفضًا.
يمكنك أيضًا استخدام أضواء Enbrighten الدائمة الخارجية لشبكة Wi-Fi Eternity Accent لتجعل عطلتك أكثر سخونة. على سبيل المثال، يمكنك فقط ضبط الأضواء على اللون الأخضر أو الأحمر في عيد الميلاد – دون الحاجة إلى شراء أضواء عيد الميلاد التقليدية. وبالمثل، يمكنك أيضًا استخدام الألوان البرتقالية والأرجوانية لعيد الهالوين. ببساطة، مع وجود هذه الأضواء في حديقتك، لن تضطر إلى تعليق وإزالة الخيوط المؤقتة في كل مرة تأتي فيها العطلة.
فقط ضع في اعتبارك أنه لكي تتمكن من التحكم في هذه الأضواء، ستحتاج إلى أن يكون لديك شبكة Wi-Fi مناسبة بتردد 2.4 جيجا هرتز. يعد هذا أمرًا مهمًا حقًا إذا كنت تريد استخدام الميزات الذكية لهذه الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من وصول إشارته إلى الأضواء. إذا كان الاتصال ضعيفًا، فقد لا تعمل عناصر التحكم بسلاسة. لذا، تأكد من أنك تعرف كيفية الحصول على إشارة Wi-Fi أقوى حتى في الفناء الخلفي لمنزلك. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك إشارات Wi-Fi في حديقتك، فتخطى هذه الإشارات وابحث عن طرق أخرى لإضاءة المساحات الخارجية.