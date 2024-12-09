حل مناشف اليد المتغير لحمام ضيوفك

تعد شركة الاستضافة هدية ومهارة في نفس الوقت – في حين قد تكون لديك موهبة في جعل الأصدقاء والعائلة يشعرون وكأنهم في منزلهم، إلا أن هناك دائمًا طرقًا لتحسين لعبة الاستضافة الخاصة بك. من المحتمل أنك تعرف بالفعل جميع أساسيات الاستضافة: قم بتخزين مشروباتك ووجباتك الخفيفة، وخصص مكانًا حيث يمكن للشركة وضع متعلقاتهم الشخصية جانبًا، وإنشاء حمام ترحيبي به صابون يد عالي الجودة. ولكن من المحتمل أنك لم تفكر أبدًا في تغيير أسلوبك في التعامل مع مناشف الحمام الخاصة بالضيوف. ومع ذلك، لدى أحد منشئي TikTok تكتيك منشفة اليد الذي أقسم أنه سيحدث ثورة في لعبة الاستضافة الخاصة بك ويجعل حمامك أكثر ملاءمة للضيوف في العطلات.
@MadameSweat، إحدى منشئات TikTok التي يخصص محتواها “لنصائح حول نظافة المنزل والجسم”، تقدم تحسينًا على مناشف اليد المشتركة التقليدية في حمام الضيوف. بدلاً من توقع أن يتشارك جميع ضيوفك نفس منشفة اليد التي من المحتمل أن تبتل بعد زيارة عدد قليل من الأشخاص للحمام، توصي Madame Sweat بوضع صينية تحتوي على العديد من مناشف اليد المكدسة. لا ينضح هذا الاختراق بالفخامة فحسب، بل يضمن أيضًا أن يستخدم ضيوفك منشفة نظيفة تمامًا في كل مرة يزورون فيها الحمام. من أجل الحصول على أقصى استفادة من حل مناشف اليد الذي يغير قواعد اللعبة، يوصى بشدة أن يكون لديك أيضًا سلة قريبة حيث يمكن لضيوفك رمي مناشف اليد الشخصية الخاصة بهم بعد ذلك. وإلا فإنك ستخاطر بوجود كومة فوضوية من الملابس المتسخة على المنضدة أو الأرضية.
كيفية سحب هذا الاختراق مثل المحترفين
على الرغم من أن تقديم مناشف اليد الشخصية لضيوفك يبدو أمرًا بسيطًا بما فيه الكفاية، إلا أن هناك عدة طرق لضمان نجاح هذه الحيلة. أولاً، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك ما يكفي من مناشف اليد لتتمكن من حضور أي حدث تستضيفه. إذا كانت حفلة عشاء صغيرة لا تُنسى مع الأصدقاء المقربين، فقد تتمكن من تدبر أمرها بمنشفة يد واحدة لكل شخص وبعض الإضافات في حالة حدوثها. ومع ذلك، إذا كنت ستقيم حدثًا أكبر، فستحتاج إلى تخصيص ميزانية لذلك باستخدام مناشف يد إضافية. فكر في شراء حزمة واحدة أو اثنتين من مناشف اليد الصغيرة (مثل مجموعة مناشف MOONQUEEN فائقة النعومة الفاخرة المكونة من 24 قطعة على أمازون مقابل 18.99 دولارًا) للحصول على أكبر فرصة للنجاح.
إذا كنت ترغب في منح ضيوفك معاملة النجمة الذهبية دون الالتزام بالغسيل، فيمكنك أيضًا اتباع طريق مناشف اليد التي تستخدم لمرة واحدة. سيظل هذا الأسلوب يحقق نفس النتائج الصحية ولكنه سيساعدك على تجنب الاضطرار إلى التحقق باستمرار من عدد مناشف اليد المتوفرة. يمكنك الحصول على 200 حزمة من مناشف الضيوف المصنوعة من الكتان القابل للتصرف من Servietto على أمازون مقابل 34 دولارًا تقريبًا. للحصول على اللمسة النهائية، تأكد أيضًا من شراء صينية أو سلة تتناسب مع جمالية منزلك من الخيارات اللامحدودة تقريبًا عبر الإنترنت. قم بإقرانها بسلة موجودة بالقرب من حوض الحمام الخاص بك ويجب على ضيوفك أن يعرفوا بشكل بديهي كيفية رمي منشفة اليد المستخدمة في الوعاء (على الرغم من أنه يمكنك أيضًا إضافة ملصق لتشغيلها بأمان). سواء كنت محترفًا في مجال الاستضافة أو مبتدئًا، فإن هذه الخدعة ستأخذ أحداثك إلى المستوى التالي.