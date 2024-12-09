حل مناشف اليد المتغير لحمام ضيوفك

تعد شركة الاستضافة هدية ومهارة في نفس الوقت – في حين قد تكون لديك موهبة في جعل الأصدقاء والعائلة يشعرون وكأنهم في منزلهم، إلا أن هناك دائمًا طرقًا لتحسين لعبة الاستضافة الخاصة بك. من المحتمل أنك تعرف بالفعل جميع أساسيات الاستضافة: قم بتخزين مشروباتك ووجباتك الخفيفة، وخصص مكانًا حيث يمكن للشركة وضع متعلقاتهم الشخصية جانبًا، وإنشاء حمام ترحيبي به صابون يد عالي الجودة. ولكن من المحتمل أنك لم تفكر أبدًا في تغيير أسلوبك في التعامل مع مناشف الحمام الخاصة بالضيوف. ومع ذلك، لدى أحد منشئي TikTok تكتيك منشفة اليد الذي أقسم أنه سيحدث ثورة في لعبة الاستضافة الخاصة بك ويجعل حمامك أكثر ملاءمة للضيوف في العطلات.

@MadameSweat، إحدى منشئات TikTok التي يخصص محتواها “لنصائح حول نظافة المنزل والجسم”، تقدم تحسينًا على مناشف اليد المشتركة التقليدية في حمام الضيوف. بدلاً من توقع أن يتشارك جميع ضيوفك نفس منشفة اليد التي من المحتمل أن تبتل بعد زيارة عدد قليل من الأشخاص للحمام، توصي Madame Sweat بوضع صينية تحتوي على العديد من مناشف اليد المكدسة. لا ينضح هذا الاختراق بالفخامة فحسب، بل يضمن أيضًا أن يستخدم ضيوفك منشفة نظيفة تمامًا في كل مرة يزورون فيها الحمام. من أجل الحصول على أقصى استفادة من حل مناشف اليد الذي يغير قواعد اللعبة، يوصى بشدة أن يكون لديك أيضًا سلة قريبة حيث يمكن لضيوفك رمي مناشف اليد الشخصية الخاصة بهم بعد ذلك. وإلا فإنك ستخاطر بوجود كومة فوضوية من الملابس المتسخة على المنضدة أو الأرضية.