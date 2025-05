حل هيلاري فار المذهل لإخفاء فوضى المطبخ في منازل المفاهيم المفتوحة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إن شعبية منازل المفهوم المفتوح منطقية تمامًا نظرًا لجميع الفوائد التي يقدمونها. من خلق وهم مساحة أكبر إلى السماح للضوء الطبيعي ، فإن امتيازات أسلوب التصميم المنزلي هذا جذاب لا يمكن إنكاره ، مما يضمن أن مفهوم التصميم لن يخرج عن الأسلوب أبدًا. على الرغم من كل هذه المزايا ، هناك جانب سلبي رئيسي واحد للمنازل المفتوحة. أنها تجعل من الصعب إخفاء الغرف الفوضوية. يمكن أن تكون هذه مشكلة محبطة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإخفاء فوضى المطبخ ، لم تتح لك فرصة معالجتها بعد. لحسن الحظ ، توصل هيلاري فار بحل مذهل لإخفاء فوضى المطبخ في منازل المفهوم المفتوح. أخذت النجمة “Love It Or It It” إلى Instagram للكشف عن أنها قامت بتركيب أبواب زجاجية مزخرفة أمام مدخل مطبخها.

وكتب فار في شرح المنشور: “أحب تمامًا هذه الألواح الزخرفية الرائعة المصممة كبواب منزلق لغرفة الطعام الخاصة بي”. “إنهم يخلقون الغموض والعزلة عندما يتم إغلاقهم ويطمسون مطبختي الفوضوية بشكل جيد.” تعد الأبواب التي تم اختيارها المصمم الداخلي اختيارًا رائعًا لأن الألواح المعدنية السوداء ذات الثقوب على شكل ورقة من إطلالة على المطبخ بما يكفي لتطهير ما هو وراء الباب ، ولكنها تسمح أيضًا بالضوء. يمكنك تحريكها مفتوحة بسهولة للاستمتاع بخطة قاع المفهوم المفتوح. إذا كنت تعيش في منزل مفتوح للمفهوم ولكنك لا تزال ترغب في خصوصية المطبخ قليلاً ، ففكر في إعادة إنشاء المظهر.