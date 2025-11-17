حل يمكنك صنعه بنفسك سيساعدك على إخفاء معدات الصالة الرياضية المنزلية الخاصة بك بأناقة

سواء كان لديك صالة ألعاب رياضية منزلية كاملة أو إعداد بسيط لتدريب الأثقال للتمرين سريعًا، فإن معدات التمرين لا تميل إلى أن تكون الأجمل. إن العثور على طرق جديدة ومبتكرة لدمج هذه العناصر في مساحاتك اليومية دون التأثير على جماليتك بالكامل أمر صعب. من بين جميع الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك، يعد الحصول على مكان لكل شيء بداية رائعة. في حين أن هذا DIY لن يخفي جهاز المشي الذي كنت تتجنبه سرًا، إلا أنه سيسمح لك بوضع الدمبل الخاص بك بعيدًا عندما لا تستخدمه. كل ما تحتاجه هو خزانة صغيرة أو طاولة مغطاة بظهر مزيف، والتي يمكنك إنشاؤها عن طريق إعادة استخدام شاشة المدفأة (لا تقلق – إنها أسهل مما تبدو).
يتطلب المشروع إطارًا يرتكز عليه مفهوم التستر الخاص بك. على الرغم من أن حاجز المدفأة يعد خيارًا قويًا، فقد تحتاج إلى قياس إعداد الدمبل الخاص بك للتأكد من العثور على الحجم المناسب للانزلاق فوق الجزء العلوي. من هناك، تتم إضافة الألواح الخشبية لإنشاء طاولة المدخل أو الخزانة، اعتمادًا على اختيارات الديكور الخاصة بك. يجب أن ينزلق المشروع النهائي ويغلق بسهولة، ويغطي بنجاح عناصر التمرين المخالفة حتى تكون هناك حاجة إليها مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن حلول تخزين ذكية لمعدات التمرين الخاصة بك للحفاظ على منزلك مرتبًا، فهذا خيار قابل للتخصيص للغاية.
استخدم مهاراتك اليدوية لاستخدامها في صالة الألعاب الرياضية المخفية
لإكمال هذا المشروع، ستحتاج إلى اختيار شاشة مدفأة تناسب قياسات حامل الدمبل الخاص بك. تعتبر واحدة ذات سطح مربع، مثل شاشة Nouetele القابلة للطي ذات 3 ألواح، خيارًا جيدًا لأنها تجعل قطع سطح الطاولة أمرًا سهلاً. لتقليل التكاليف، فكر في مراجعة متاجر التوفير المحلية ومحلات الأثاث المستعمل بحثًا عن شاشتك. ستحتاج أيضًا إلى لوح خشبي للأعلى، وقشرة خشبية رقيقة للواجهة والجوانب، ومسامير، ومفك براغي، وغراء خشبي، وعجلات مثل عجلات Chegulu Nylon Plastic Swivel Caster. مع جمع الإمدادات، حان وقت الأعمال اليدوية.
قم بقص اللوح ليناسب الجزء العلوي ثم قم بطلائه أو صبغه. قم بلصقها في الجزء العلوي من الشاشة لتكوين شكل طاولة وحدد الجزء الداخلي من الجزء الأمامي وجوانب الشاشة بقشرة رقيقة حتى لا تكون الشاشة شفافة. قم بربط العجلات في الأسفل حتى تتمكن من وضعها في مكانها فوق شاشة الحديد الخاصة بك. إذا كان هذا بناءًا كبيرًا بالنسبة لك، فابحث عن خزانة أو طاولة جاهزة تناسب الرف الخاص بك وقم بقص الجزء الخلفي ليناسب الجزء العلوي. قم بتخصيصها بالطلاء أو البقع أو واجهات الأدراج الصناعية أو أي تفاصيل أخرى تناسب ديكور منزلك. يستغرق هذا الحل العبقري لتخزين الأثقال الذي يمكنك صنعه بنفسك لصالة الألعاب الرياضية المنزلية الخاصة بك بعض الوقت لتجميعه، لكنه يستحق ذلك. بدلاً من معدات التمرين الثقيلة، يمكنك الحصول على طاولة مدخل أنيقة.