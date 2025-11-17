حل يمكنك صنعه بنفسك سيساعدك على إخفاء معدات الصالة الرياضية المنزلية الخاصة بك بأناقة

سواء كان لديك صالة ألعاب رياضية منزلية كاملة أو إعداد بسيط لتدريب الأثقال للتمرين سريعًا، فإن معدات التمرين لا تميل إلى أن تكون الأجمل. إن العثور على طرق جديدة ومبتكرة لدمج هذه العناصر في مساحاتك اليومية دون التأثير على جماليتك بالكامل أمر صعب. من بين جميع الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك، يعد الحصول على مكان لكل شيء بداية رائعة. في حين أن هذا DIY لن يخفي جهاز المشي الذي كنت تتجنبه سرًا، إلا أنه سيسمح لك بوضع الدمبل الخاص بك بعيدًا عندما لا تستخدمه. كل ما تحتاجه هو خزانة صغيرة أو طاولة مغطاة بظهر مزيف، والتي يمكنك إنشاؤها عن طريق إعادة استخدام شاشة المدفأة (لا تقلق – إنها أسهل مما تبدو).

يتطلب المشروع إطارًا يرتكز عليه مفهوم التستر الخاص بك. على الرغم من أن حاجز المدفأة يعد خيارًا قويًا، فقد تحتاج إلى قياس إعداد الدمبل الخاص بك للتأكد من العثور على الحجم المناسب للانزلاق فوق الجزء العلوي. من هناك، تتم إضافة الألواح الخشبية لإنشاء طاولة المدخل أو الخزانة، اعتمادًا على اختيارات الديكور الخاصة بك. يجب أن ينزلق المشروع النهائي ويغلق بسهولة، ويغطي بنجاح عناصر التمرين المخالفة حتى تكون هناك حاجة إليها مرة أخرى. إذا كنت تبحث عن حلول تخزين ذكية لمعدات التمرين الخاصة بك للحفاظ على منزلك مرتبًا، فهذا خيار قابل للتخصيص للغاية.