حل Amazon Rolling Garden عالي التصنيف والذي يحمل أكثر من 250 رطلاً

يمكن أن يصبح نقل أكياس النشارة والنباتات المحفوظة في أصص والأدوات اليدوية والتربة ومستلزمات الحدائق الأخرى في جميع أنحاء الفناء متعبًا بسرعة. بعد كل شيء، هذه الأشياء يمكن أن تكون ثقيلة. الآن، يمكن لعربة اليد التقليدية أن تساعد بالتأكيد، ولكن ليس لدى الجميع مساحة للاحتفاظ بها وتخزينها. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه العربة القابلة للطي في متناول اليد، ولدى أمازون خيار جيد. رحب بعربة الخدمات الثقيلة القابلة للطي من Amazon Basics. إنها عربة قابلة للسحب مصنوعة من إطار من سبائك الصلب ومنطقة شحن من القماش ومقبض بلاستيكي. تحتوي العربة أيضًا على إطارات بدون أنابيب وتزن حوالي 19 رطلاً.

أما عن حجمه فيبلغ عمقه حوالي 20 بوصة، وعرضه 40.9 بوصة، وطوله 27.6 بوصة، ويمكنه حمل ما يصل إلى 265 رطلاً في وقت واحد. تأتي العربة أيضًا بأربعة ألوان: الأسود والأزرق والرمادي والأحمر. يمكنك اختيار خيار يناسب أدوات الحديقة اليومية الأساسية الأخرى. وإذا لم يكن لديك أي لوازم حديقة أو حديقة، يمكنك أيضًا استخدام هذه العربة للتخييم والتسوق والرياضات الخارجية. إنه أمر رائع لنقل الأشياء التي يصعب نقلها باليد.

يبدو المشترون سعداء به أيضًا. حصلت العربة على تصنيف 4.5 نجوم على أمازون بناءً على حوالي 14000 تقييم عالمي. من بين هذه المراجعات، 87% من المراجعات هي 4 نجوم أو أعلى، ويبدو أن هناك إجماعًا بين المستخدمين على جودة بنائه وفائدته واتساعه وقيمته مقابل المال. ومع ذلك، فهي لا تزال ليست العربة أو العربة المثالية للجميع. لذا، تأكد من الاطلاع على عربات الحديقة الأخرى التي تجعل العمل بالخارج أسهل أيضًا.