حل Amazon Rolling Garden عالي التصنيف والذي يحمل أكثر من 250 رطلاً

يمكن أن يصبح نقل أكياس النشارة والنباتات المحفوظة في أصص والأدوات اليدوية والتربة ومستلزمات الحدائق الأخرى في جميع أنحاء الفناء متعبًا بسرعة. بعد كل شيء، هذه الأشياء يمكن أن تكون ثقيلة. الآن، يمكن لعربة اليد التقليدية أن تساعد بالتأكيد، ولكن ليس لدى الجميع مساحة للاحتفاظ بها وتخزينها. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه العربة القابلة للطي في متناول اليد، ولدى أمازون خيار جيد. رحب بعربة الخدمات الثقيلة القابلة للطي من Amazon Basics. إنها عربة قابلة للسحب مصنوعة من إطار من سبائك الصلب ومنطقة شحن من القماش ومقبض بلاستيكي. تحتوي العربة أيضًا على إطارات بدون أنابيب وتزن حوالي 19 رطلاً.
أما عن حجمه فيبلغ عمقه حوالي 20 بوصة، وعرضه 40.9 بوصة، وطوله 27.6 بوصة، ويمكنه حمل ما يصل إلى 265 رطلاً في وقت واحد. تأتي العربة أيضًا بأربعة ألوان: الأسود والأزرق والرمادي والأحمر. يمكنك اختيار خيار يناسب أدوات الحديقة اليومية الأساسية الأخرى. وإذا لم يكن لديك أي لوازم حديقة أو حديقة، يمكنك أيضًا استخدام هذه العربة للتخييم والتسوق والرياضات الخارجية. إنه أمر رائع لنقل الأشياء التي يصعب نقلها باليد.
يبدو المشترون سعداء به أيضًا. حصلت العربة على تصنيف 4.5 نجوم على أمازون بناءً على حوالي 14000 تقييم عالمي. من بين هذه المراجعات، 87% من المراجعات هي 4 نجوم أو أعلى، ويبدو أن هناك إجماعًا بين المستخدمين على جودة بنائه وفائدته واتساعه وقيمته مقابل المال. ومع ذلك، فهي لا تزال ليست العربة أو العربة المثالية للجميع. لذا، تأكد من الاطلاع على عربات الحديقة الأخرى التي تجعل العمل بالخارج أسهل أيضًا.
ما يجب معرفته عند استخدام عربة الأدوات المساعدة Amazon Basics
على الرغم من أن عربة الأدوات الثقيلة القابلة للطي من Amazon Basics متينة، إلا أنه لا يزال يتعين عليك استخدامها بحذر إذا كنت ترغب في إطالة عمرها. على سبيل المثال، عند وضع الأشياء داخل العربة، يجب عليك توزيع الحمولة بالتساوي. تطلب الشركة المصنعة أيضًا على وجه التحديد أن تستخدمه فقط للتخييم والاستخدام المنزلي. يجب عليك عدم إرفاقه بأي مركبة أبدًا. علاوة على ذلك، لا ينصح بالاحتفاظ بالأشياء الحادة داخل العربة، لأنها مصنوعة من القماش ويمكن أن تتمزق بسهولة.
أما بالنسبة للصيانة، فافحص العربة بانتظام بحثًا عن أي ضرر، وتوقف عن استخدامها إذا لاحظت أي خطأ. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنظيفه بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم أي منظفات تسبب التآكل، أو فرش سلكية، أو أدوات تنظيف كاشطة، أو أدوات معدنية، أو أدوات تنظيف حادة، لأنها قد تلحق الضرر بالعربة. علاوة على ذلك، احم نفسك أيضًا عند طي العربة وفتحها، حيث يمكن أن تعلق الأصابع والأيدي بآلية الطي، مما قد يؤدي إلى الإصابة.
من المهم أيضًا أن نأخذ في الاعتبار هنا أنه على الرغم من أن العربة قد استقبلت بشكل جيد من قبل العملاء، إلا أن تعليقات المستخدمين ليست كلها إيجابية. ما يقرب من 8٪ من المشترين أعطوا عربة التسوق تقييمات بنجمة واحدة أو نجمتين. يبدو أن المراجعات السلبية تتعلق بقدرتها على المناورة واستخدامها على المدى الطويل، حيث ذكر بعض المشترين أن أجزائها تحطمت بمرور الوقت. كل هذه الأشياء تستحق بالتأكيد أن تضعها في الاعتبار قبل إجراء عملية الشراء. وإذا كنت تفضل توفير أموالك فقط، فيمكنك أيضًا إعادة استخدام عربة البار حول المنزل والحديقة. إنه سهل!