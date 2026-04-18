حل CC Sabathia لتذاكر NJ Transit بقيمة 150 دولارًا لكأس العالم

إذا كنت تبحث عن خيار أرخص من التعرض للاحتيال من قبل شركة NJ Transit للعودة ذهابًا وإيابًا من ملعب MetLife لحضور كأس العالم FIFA العام المقبل، فقد يكون لدى CC Sabathia بديل.

في رد على منشور على X حول حقيقة أن تذكرة الذهاب والإياب ستكلف 150 دولارًا للذهاب إلى مباراة كأس العالم 2026 بدلاً من 12.50 دولارًا العادي، نشرت Hall of Famer: “150 دولارًا؟! يمكنكم ركن سياراتكم عند سريري مقابل التكلفة.”

وأنهت ساباتيا، التي تعيش في مقاطعة بيرغن، منشورها بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة.

وبغض النظر عن المزاح، فقد أثار السعر المذهل جدلاً كبيرًا.

وانتقد حاكم ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل الزيادة المقترحة وقال إن الفيفا، منظم البطولة، يجب أن يدفع.

قال شيريل: “لن ألزم ركاب نيوجيرسي بهذه البطاقة لسنوات قادمة”. “هذا ليس عدلاً. إذن هذه هي خلاصة القول: يجب على الفيفا أن يدفع ثمن الرحلات. لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن أسمح بأخذ ركاب نيوجيرسي مقابل رحلة واحدة”.