حل Costco للترفيه الخالي من الأخطاء في الهواء الطلق لديه المتسوقين متحمسون

مع انتشار طقس الربيع الدافئ في جميع أنحاء البلاد ، بدأ الكثير من الناس في التخطيط لحفلتهم الخارجية التالية. لا يمكن أن يدمر الكثير من ليلة الصيف الجميلة والدافئة في الخارج مع الأصدقاء والطعام باستثناء … البق. إنهم دائمًا ما يأتون إلى طعامك ، ورائحة الوجبات اللذيذة التي أعدتها وتأمل في الحصول على قطعة لأنفسهم. قد يكون لدى Costco الحل الأمثل لهذه المعركة التي لا نهاية لها: عناصرها التي تسدها المشجعين. حزمة من اثنين من التجزئة مقابل 28.99 دولار فقط.

هذه المعجبين عبارة عن مخاريط صغيرة ذات شفرات ثلاثية الأبعاد تدور أفقياً للحفاظ على الحشرات بعيدًا عن طاولتك. لدى المشجعين بطاريات يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات بين الرسوم ، ووقت ما يكفي للاستمتاع بعشاءك في الخارج. يمكن وضعها على طاولة أو معلق فوقها لتخويف الحشرات الطيران بعيدًا. ونعم ، نحن نعرف ما تفكر فيه. ألا تدور الشفرات بسرعة عالية على الطاولة قليلاً من الخطر؟ ليس هؤلاء! الشفرات ناعمة وتتوقف عندما تتلامس مع الأشخاص أو حتى الأشياء ، لذلك فهي آمنة تمامًا.

السبب وراء عمل هؤلاء المعجبين هو أن النمط الثلاثية الأبعاد على الشفرات يخلط بين الحشرات. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يخلق القليل من الرياح حول الطاولة. في حين أن النسيم الصغير غير ملحوظ تقريبًا بالنسبة لك ، إلا أنه أمر مزعج للحشرات الصغيرة التي تحاول التسكع في المنطقة. هذه طريقة إنسانية وخالية من المواد الكيميائية تمامًا للحفاظ على الحشرات بعيدًا. إنها واحدة من عناصر Costco Garden التي تستحق المال.