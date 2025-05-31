حل DIY الذي سيبقي العشب سعيدًا وصحيًا في حرارة الصيف

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حل DIY الذي سيبقي العشب سعيدًا وصحيًا في حرارة الصيف

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يمكن أن يكون لحرارة الصيف تأثير كبير على جودة ومظهر العشب الخاص بك. يمكن أن تشعر أنك عالق في دورة مستمرة من الري والصيانة ، فقط لتجد أنها لا تزال جافة على الرغم من اتباع جميع مهام الرعاية الصيفية الحاسمة الموصى بها. لذا ، لماذا يصبح عشبك دائمًا بني في الصيف؟ إنها مزيج من الأشياء ، بما في ذلك نوع العشب ، ونوعية التربة ، وعدم وجود مياه ثابتة. ولكن ، هناك حل DIY الذي نوصيك به في محاولة للحفاظ على صحة العشب هذا الصيف.

يعد حل DIY هذا خيارًا أكثر بأسعار معقولة من منتجات العناية بالعشب الأخرى المتوفرة ، لكنه لا يزال يقدم نفس النتائج المثيرة للإعجاب. إنه مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية: الأسمدة عشب البحر العضوية ، والتي يمكنك طلبها من Amazon مقابل حوالي 40 دولارًا ، وتركز فيتامين فائق ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 13 دولارًا ، وحمض الدبثى السائل ، والتي يمكنك الحصول عليها مقابل 37.95 دولارًا. ثبت أن عشب البحر السائل يحفز التربة ويساعد في تطور الجذر ، فائقة منتج قائم على الفيتامينات ، ويمكّن حمض الدبثى امتصاصًا أفضل من المواد الغذائية ، مما يؤدي إلى حشيش أكثر صحة.

كيفية استخدام حل DIY هذا على العشب الخاص بك

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لجعل الحل ، ستحتاج أولاً إلى حاوية لخلطها. مقابل 4 جالون من المحلول ، وصب في 8 أوقية من عشب البحر السائل ، و 24 أونصة من حمض الدبال ، وملعقة كبيرة من المفصل الفائق. قم بزيادة الباقي بالماء ، ثم امنحه ضجة لضمان دمج كل شيء بالكامل.

سيحدد حجم العشب الخاص بك نوع البخاخ الذي ستحتاجه. بالنسبة إلى حديقة صغيرة إلى متوسطة الحجم ، سيكون بخاخ مضخة اليد مثل أداة شحن Harbour بأسعار معقولة على ما يرام ، ولكن بالنسبة لحديقة أكبر ، قد يكون بخاخ الظهر الذي يعمل على طاقة البطارية خيارًا أفضل. بمجرد تحميل الخليط الخاص بك في البخاخ الذي اخترته ، حان الوقت لرش العشب الخاص بك. امشي لأعلى ولأسفل حديقتك مع مجموعة البخاخ الخاصة بك إلى نمط واسع لانغماس أكبر قدر ممكن من العشب ، مما يضمن وجود طلاء. حاول أن تمشي في خطوط مستقيمة وتداخل طريقك حتى تكون واثقًا من أنك غطيت مجمل العشب الخاص بك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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