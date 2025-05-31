حل DIY الذي سيبقي العشب سعيدًا وصحيًا في حرارة الصيف

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يمكن أن يكون لحرارة الصيف تأثير كبير على جودة ومظهر العشب الخاص بك. يمكن أن تشعر أنك عالق في دورة مستمرة من الري والصيانة ، فقط لتجد أنها لا تزال جافة على الرغم من اتباع جميع مهام الرعاية الصيفية الحاسمة الموصى بها. لذا ، لماذا يصبح عشبك دائمًا بني في الصيف؟ إنها مزيج من الأشياء ، بما في ذلك نوع العشب ، ونوعية التربة ، وعدم وجود مياه ثابتة. ولكن ، هناك حل DIY الذي نوصيك به في محاولة للحفاظ على صحة العشب هذا الصيف.
يعد حل DIY هذا خيارًا أكثر بأسعار معقولة من منتجات العناية بالعشب الأخرى المتوفرة ، لكنه لا يزال يقدم نفس النتائج المثيرة للإعجاب. إنه مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية: الأسمدة عشب البحر العضوية ، والتي يمكنك طلبها من Amazon مقابل حوالي 40 دولارًا ، وتركز فيتامين فائق ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 13 دولارًا ، وحمض الدبثى السائل ، والتي يمكنك الحصول عليها مقابل 37.95 دولارًا. ثبت أن عشب البحر السائل يحفز التربة ويساعد في تطور الجذر ، فائقة منتج قائم على الفيتامينات ، ويمكّن حمض الدبثى امتصاصًا أفضل من المواد الغذائية ، مما يؤدي إلى حشيش أكثر صحة.
كيفية استخدام حل DIY هذا على العشب الخاص بك
https://www.youtube.com/watch؟v=-tsfc4fknoq
لجعل الحل ، ستحتاج أولاً إلى حاوية لخلطها. مقابل 4 جالون من المحلول ، وصب في 8 أوقية من عشب البحر السائل ، و 24 أونصة من حمض الدبال ، وملعقة كبيرة من المفصل الفائق. قم بزيادة الباقي بالماء ، ثم امنحه ضجة لضمان دمج كل شيء بالكامل.
سيحدد حجم العشب الخاص بك نوع البخاخ الذي ستحتاجه. بالنسبة إلى حديقة صغيرة إلى متوسطة الحجم ، سيكون بخاخ مضخة اليد مثل أداة شحن Harbour بأسعار معقولة على ما يرام ، ولكن بالنسبة لحديقة أكبر ، قد يكون بخاخ الظهر الذي يعمل على طاقة البطارية خيارًا أفضل. بمجرد تحميل الخليط الخاص بك في البخاخ الذي اخترته ، حان الوقت لرش العشب الخاص بك. امشي لأعلى ولأسفل حديقتك مع مجموعة البخاخ الخاصة بك إلى نمط واسع لانغماس أكبر قدر ممكن من العشب ، مما يضمن وجود طلاء. حاول أن تمشي في خطوط مستقيمة وتداخل طريقك حتى تكون واثقًا من أنك غطيت مجمل العشب الخاص بك.