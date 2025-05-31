حل DIY الذي سيبقي العشب سعيدًا وصحيًا في حرارة الصيف

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

يمكن أن يكون لحرارة الصيف تأثير كبير على جودة ومظهر العشب الخاص بك. يمكن أن تشعر أنك عالق في دورة مستمرة من الري والصيانة ، فقط لتجد أنها لا تزال جافة على الرغم من اتباع جميع مهام الرعاية الصيفية الحاسمة الموصى بها. لذا ، لماذا يصبح عشبك دائمًا بني في الصيف؟ إنها مزيج من الأشياء ، بما في ذلك نوع العشب ، ونوعية التربة ، وعدم وجود مياه ثابتة. ولكن ، هناك حل DIY الذي نوصيك به في محاولة للحفاظ على صحة العشب هذا الصيف.

يعد حل DIY هذا خيارًا أكثر بأسعار معقولة من منتجات العناية بالعشب الأخرى المتوفرة ، لكنه لا يزال يقدم نفس النتائج المثيرة للإعجاب. إنه مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية: الأسمدة عشب البحر العضوية ، والتي يمكنك طلبها من Amazon مقابل حوالي 40 دولارًا ، وتركز فيتامين فائق ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 13 دولارًا ، وحمض الدبثى السائل ، والتي يمكنك الحصول عليها مقابل 37.95 دولارًا. ثبت أن عشب البحر السائل يحفز التربة ويساعد في تطور الجذر ، فائقة منتج قائم على الفيتامينات ، ويمكّن حمض الدبثى امتصاصًا أفضل من المواد الغذائية ، مما يؤدي إلى حشيش أكثر صحة.