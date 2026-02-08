حل DIY لإخفاء حلقة الغسالة ومضاعفة مساحة التخزين الخاصة بك

سواء كنت من ذوي الخبرة في البناء أو مالك منزل جديد، يمكنك إنشاء هذا الحل بنفسك في فترة ما بعد الظهر. ابدأ بإيجاد نقطتين على الحائط بمسامير على الجانبين المتقابلين من قبيح العين. استخدم مستواك لمساعدتك في تحديد فتحات المسامير الموجودة على المسامير، مع التأكد من أنها على نفس الارتفاع لكل مسمار. باستخدام المثقاب أو مفك البراغي، قم بتثبيت الأقواس L على الحائط على علامات القلم الرصاص التي قمت بإنشائها.

الآن، حان الوقت لإنشاء الرف نفسه! قم بطلاء القطعة الخشبية الأقصر باستخدام الطلاء المطابق للجدار أو استخدم ألوان طلاء محايدة، مثل الأبيض أو البني الداكن أو الرمادي. يمكنك طلاء كلا القطعتين من الخشب أو ترك الجزء العلوي كخشب مكشوف لوحدة رفوف على الطراز الريفي. لا توجد خيارات خاطئة هنا، لذا افعل ما تشعر أنه يعمل بشكل أفضل مع غرفة الغسيل الخاصة بك.

بمجرد أن يجف الطلاء، قم بتثبيت الألواح الخشبية ببعضها البعض باستخدام المثقاب وبعض البراغي. كن حذرًا خلال هذا الجزء، لأنك لا تريد أن تدخل البراغي ملتوية وتخرج من الجانب الآخر. ضع الرف على الأقواس، وفويلا! اكتمل حل DIY الخاص بك. اعتمادًا على حجم غسالتك، قد تحتاج إلى سحب الغسالة للخارج لتناسب الرف بشكل صحيح. اسحب أو ادفع الآلات حتى تناسبها، وافتح أغطيتها للتأكد من أنها لا تزال تفتح وتغلق بشكل صحيح.