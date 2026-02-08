حل DIY لإخفاء حلقة الغسالة ومضاعفة مساحة التخزين الخاصة بك

تعتبر وصلات الغسالة والمجفف قبيحة وغير جذابة ومهيبة! لا يمكن لأي قدر من الديكور أن يصرف انتباه المتفرجين عن قبيح العين. تنتقل الكابلات والأنابيب من الجزء الخلفي للآلات إلى الحائط، وعادةً ما يتم ذلك في مقطع مربع مقطوع من الجدار. يمكنك فقط تغطية الفتحة، ولكن لماذا لا تضيف مساحة رفوف أثناء قيامك بذلك؟ يخفي حل DIY هذا من @anewgo على TikTok قبيح وصلة الغسالة مع مضاعفة مساحة التخزين الخاصة بك أيضًا. من السهل القيام بذلك في المنزل، ومن الممكن صنعه باستخدام الخشب الخردة الذي تركته من مشاريع أخرى.
يستخدم المبدع الأقواس على شكل حرف L والمسامير والألواح الخشبية لصنع وحدة الرفوف. تحتوي الوحدة على لوحة توضع عموديًا وأخرى توضع أفقيًا. تغطي اللوحة الرأسية خطاف العين القبيح، بينما تعمل اللوحة الأفقية كرف فوق الغسالة والمجفف. الرف مثالي للديكور وحلول التخزين الأنيقة، مثل سلال وصناديق الخوص. إذا كنت تفتقر إلى مساحة تخزين، فما عليك سوى استخدام الرف للاحتفاظ بالصابون والمنعم وأغطية الوبر أو كرات تجفيف الصوف. سيكون من السهل الوصول إليها عندما تحتاج إليها. بصرف النظر عن الخشب والمسامير والأقواس على شكل حرف L، ستحتاج أيضًا إلى مثقاب أو مفك براغي وميزان تسوية وطلاء. يجب أن يتناسب الطلاء مع جدران منزلك، حيث سيغطي اللوحة السفلية ويساعدها على الاندماج مع الجدار.
قم بإخفاء التوصيلات وقم بتجميل غرفة الغسيل الخاصة بك
سواء كنت من ذوي الخبرة في البناء أو مالك منزل جديد، يمكنك إنشاء هذا الحل بنفسك في فترة ما بعد الظهر. ابدأ بإيجاد نقطتين على الحائط بمسامير على الجانبين المتقابلين من قبيح العين. استخدم مستواك لمساعدتك في تحديد فتحات المسامير الموجودة على المسامير، مع التأكد من أنها على نفس الارتفاع لكل مسمار. باستخدام المثقاب أو مفك البراغي، قم بتثبيت الأقواس L على الحائط على علامات القلم الرصاص التي قمت بإنشائها.
الآن، حان الوقت لإنشاء الرف نفسه! قم بطلاء القطعة الخشبية الأقصر باستخدام الطلاء المطابق للجدار أو استخدم ألوان طلاء محايدة، مثل الأبيض أو البني الداكن أو الرمادي. يمكنك طلاء كلا القطعتين من الخشب أو ترك الجزء العلوي كخشب مكشوف لوحدة رفوف على الطراز الريفي. لا توجد خيارات خاطئة هنا، لذا افعل ما تشعر أنه يعمل بشكل أفضل مع غرفة الغسيل الخاصة بك.
بمجرد أن يجف الطلاء، قم بتثبيت الألواح الخشبية ببعضها البعض باستخدام المثقاب وبعض البراغي. كن حذرًا خلال هذا الجزء، لأنك لا تريد أن تدخل البراغي ملتوية وتخرج من الجانب الآخر. ضع الرف على الأقواس، وفويلا! اكتمل حل DIY الخاص بك. اعتمادًا على حجم غسالتك، قد تحتاج إلى سحب الغسالة للخارج لتناسب الرف بشكل صحيح. اسحب أو ادفع الآلات حتى تناسبها، وافتح أغطيتها للتأكد من أنها لا تزال تفتح وتغلق بشكل صحيح.