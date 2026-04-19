حمام الطيور الأكثر مبيعًا في Walmart أقل من 30 دولارًا

الطيور مخلوقات صغيرة ترفرف وتتحرك باستمرار. يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع حرارة أجسامهم بسرعة، خاصة خلال فترة ما بعد الظهيرة الطويلة والجافة في الصيف. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه حمامات الطيور. ومع ذلك، تكمن المشكلة في وجود الكثير من الخيارات المتاحة، ويمكن أن يربك ذلك بسهولة صاحب المنزل العادي الذي يحاول فقط مساعدة هؤلاء الزوار المجنحين. لا تقلق، رغم ذلك. لدينا خيار قوي لك: حمام الطيور Rustic Pedestal Bird من Walmart. إنه أحد حمامات الطيور الأكثر مبيعًا لدى بائعي التجزئة وهو مدرج حاليًا في متجر Best Choice Products. حوض استحمام الطيور مصنوع من بوليريسين قوي وخفيف الوزن ويتميز بزخارف فلور دي ليز المزخرفة بالإضافة إلى تفاصيل مثقوبة أنيقة، مما يضفي إحساسًا ريفيًا على المساحة الخارجية.

إنه عملي أيضًا. يحتوي على هيكل من أربع قطع ونقاط اتصال مترابطة، مما يجعل عملية الإعداد والإزالة سهلة وبسيطة. تبلغ سعته 0.8 جالون، لذا سيكون لدى الطيور الزائرة الكثير من الماء للاستحمام (فقط تأكد من تغيير الماء كل يوم للحفاظ على حمام الطيور جميلًا). ميزة أخرى لحمام الطيور هذا هو أنه ذو تصميم مجوف. لذا، إذا كنت تعيش في مكان به رياح، يمكنك ملؤه بالرمل والحصى، مما يمنحه الاستقرار.

كما أنها تأتي مع ثلاث أوتاد أرضية لمزيد من الاستقرار في المناظر الطبيعية الصعبة. أما بالنسبة لحجمه، فيبلغ عرضه حوالي 20 بوصة وارتفاعه 28 بوصة. فقط ضع في اعتبارك أن اختيار حمام جيد للطيور ليس سوى جزء من المعادلة. تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك تعرف مكان وضع حمام الطيور في حديقتك، إذا كنت تريد حقًا جذب الطيور ومساعدتها.