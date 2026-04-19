حمام الطيور الأكثر مبيعًا في Walmart أقل من 30 دولارًا

الطيور مخلوقات صغيرة ترفرف وتتحرك باستمرار. يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع حرارة أجسامهم بسرعة، خاصة خلال فترة ما بعد الظهيرة الطويلة والجافة في الصيف. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه حمامات الطيور. ومع ذلك، تكمن المشكلة في وجود الكثير من الخيارات المتاحة، ويمكن أن يربك ذلك بسهولة صاحب المنزل العادي الذي يحاول فقط مساعدة هؤلاء الزوار المجنحين. لا تقلق، رغم ذلك. لدينا خيار قوي لك: حمام الطيور Rustic Pedestal Bird من Walmart. إنه أحد حمامات الطيور الأكثر مبيعًا لدى بائعي التجزئة وهو مدرج حاليًا في متجر Best Choice Products. حوض استحمام الطيور مصنوع من بوليريسين قوي وخفيف الوزن ويتميز بزخارف فلور دي ليز المزخرفة بالإضافة إلى تفاصيل مثقوبة أنيقة، مما يضفي إحساسًا ريفيًا على المساحة الخارجية.
إنه عملي أيضًا. يحتوي على هيكل من أربع قطع ونقاط اتصال مترابطة، مما يجعل عملية الإعداد والإزالة سهلة وبسيطة. تبلغ سعته 0.8 جالون، لذا سيكون لدى الطيور الزائرة الكثير من الماء للاستحمام (فقط تأكد من تغيير الماء كل يوم للحفاظ على حمام الطيور جميلًا). ميزة أخرى لحمام الطيور هذا هو أنه ذو تصميم مجوف. لذا، إذا كنت تعيش في مكان به رياح، يمكنك ملؤه بالرمل والحصى، مما يمنحه الاستقرار.
كما أنها تأتي مع ثلاث أوتاد أرضية لمزيد من الاستقرار في المناظر الطبيعية الصعبة. أما بالنسبة لحجمه، فيبلغ عرضه حوالي 20 بوصة وارتفاعه 28 بوصة. فقط ضع في اعتبارك أن اختيار حمام جيد للطيور ليس سوى جزء من المعادلة. تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك تعرف مكان وضع حمام الطيور في حديقتك، إذا كنت تريد حقًا جذب الطيور ومساعدتها.
ماذا يقول العملاء عن حمام الطيور
يحتوي Walmart’s Rustic Pedestal Bird Bath حاليًا على حوالي 1400 تقييمًا و802 تقييمًا على Walmart. أكثر من 70% من تقييماته هي 5 نجوم، وبشكل عام، يحمل تقييم 4.3، مما يوضح مدى استقبال المشترين له. ما نال إعجاب الكثير من العملاء في حمام الطيور هذا هو تصميمه الكلاسيكي الذي يجعله يبدو كقطعة معدنية قديمة في الحديقة. ذكر العديد من المشترين أيضًا مدى سهولة التجميع والإعداد. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يأتي بمجموعة من الألوان، فإنه يجعل من السهل مطابقة حمام الطيور مع أنماط الحديقة المختلفة.
ومع ذلك، ليست كل المراجعات إيجابية. ما يقرب من 4% من تقييماتها هي نجمة واحدة. تشير معظم تلك الشكاوى إلى مشاكل في التسليم، وتقشير الطلاء، وعدم انجذاب الطيور إليه. أيضًا، قد لا يكون الخيار الأمثل للجميع، خاصة للأشخاص الذين يريدون أن تحتوي حمامات الطيور الخاصة بهم على ميزات خاصة. وإذا كنت في هذه الفئة، فيجب عليك بالتأكيد التحقق من حمامات الطيور الذكية الأعلى تقييمًا.
لا تساعد حمامات الطيور الذكية هذه الطيور فحسب، بل تلتقط أيضًا صورًا ومقاطع فيديو لها، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، تحدد أيضًا أنواع الطيور المختلفة. يمكن لبعضهم أيضًا أن ينبهك عندما تجلس الطيور أو تستحم في حوض الطيور، لذلك لن تفوتك أي رؤية. كل ما تحتاجه هو التأكد من أنه عند اختيار حمام الطيور، فإنك لا تختار المظهر بدلاً من الوظيفة. إنه خطأ فادح يرتكبه الكثير من الناس عند اختيار حمام الطيور.