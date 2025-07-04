حماية المصابيح المزروعة من السناجب بخدعة سريعة وسهلة

أحد أكثر الأشياء إثارة التي يتطلع إليها البستانيون في الربيع هو ظهور كل تلك المصابيح الجميلة التي زرعتها بجد في الخريف. لكن زرع حتى عدد قليل من الحنفين من المصابيح يستغرق وقتًا وجهد ، ولا يمكن أن يكون أي شيء أسوأ من العثور على كورم أو جذورك تدمرها السناجب الجياع تمامًا بين عشية وضحاها. على الرغم من أنك لا ترغب في إلحاق الأذى بالمخلوقات الصغيرة التي تزور حديقتك ، فأنت أيضًا لا تحرص على إطعامها بالمصابيح التي اشتريتها على حساب كبير – خاصة بعد قضاء بعض الوقت على يديك وركبتيك لإدخالها في الأرض.
على الرغم من أنه يمكنك ردع السناجب من الفناء الخاص بك بالنباتات التي لا يمكنها الوقوف ، إلا أن هناك خدعة سريعة وسهلة يمكنك استخدامها لحماية المصابيح المزروعة من تلك المخلوقات المتسللة ، وكل ما تحتاجه هو القليل من سلك الدجاج وبعض المخاطر أو الأوتاد المربعة. طريقة حماية المصباح هذه سهلة حقًا ولا تتطلب الكثير من الوقت. لكن ذلك سيوفر لك الكثير من الإحباط والتأكد من أنك تستمتع بمشاهدة حديقتك تنفجر في نمو جديد مع جميع الأزهار التي انتظرتها طوال فصل الشتاء. في تلك الملاحظة ، هل تعلم أن المصابيح ذات الطبقات هي أفضل طريقة للحصول على زهور رائعة على مدار السنة؟
كيفية استخدام سلك الدجاج للحفاظ على آمنة المصابيح الخاصة بك
للحفاظ على السناجب بعيدًا عن حديقتك بمجرد زراعة جميع المصابيح ، ما عليك سوى الاستيلاء على سلك الدجاج الكافي لتغطية منطقة الزراعة بأكملها. ضعها مسطحًا فوق التربة واستخدم بعض المخاطر أو الأوتاد لإمساكها بحزم ، لذلك لا يمكن إزالتها بسهولة. ثم ، قم بتغطية المنطقة بأكملها إما ببعض التربة أو طبقة جيدة من المهاد. لا تقلق ، يمكن أن تخترق أطراف أوراق الشجر الناشئة هذا الحاجز الإضافي بسهولة – ستجد البراعم طريقها عبر الثقوب الموجودة في السلك.
إذا كانت السناجب محددة حقًا ، وكنت تخشى أن تحاول الحفر تحت السلك ، فما عليك سوى الانحناء على النهايات على كل جانب باستخدام زوج من الزردية ، كما لو كنت تصنع قفصًا ضحلًا. أدخل نهايات مدببة في التربة المحيطة بمنطقة زراعة المصباح ، ومرة أخرى ، تأمين السلك ، وتغطيها بالمهاد. يمكنك استخدام تكتيك مماثل إذا كنت قد قمت بزراعة المصابيح في الحاويات – قم بتغطية الجزء العلوي بقطعة من الأسلاك وإمساكه بشيء ثقيل ، مثل الطوب. يمكنك حتى استخدام شبكات السياج البلاستيكي لتغطية الأواني الخاصة بك. أخيرًا ، قد ترغب في معرفة الأشياء الشائعة التي تجذب السناجب إلى الفناء والحديقة الخاصة بك ، بحيث يمكنك جعل الممتلكات الخاصة بك أقل جاذبية لهؤلاء الضيوف غير المرغوب فيها.