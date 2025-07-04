حماية المصابيح المزروعة من السناجب بخدعة سريعة وسهلة

أحد أكثر الأشياء إثارة التي يتطلع إليها البستانيون في الربيع هو ظهور كل تلك المصابيح الجميلة التي زرعتها بجد في الخريف. لكن زرع حتى عدد قليل من الحنفين من المصابيح يستغرق وقتًا وجهد ، ولا يمكن أن يكون أي شيء أسوأ من العثور على كورم أو جذورك تدمرها السناجب الجياع تمامًا بين عشية وضحاها. على الرغم من أنك لا ترغب في إلحاق الأذى بالمخلوقات الصغيرة التي تزور حديقتك ، فأنت أيضًا لا تحرص على إطعامها بالمصابيح التي اشتريتها على حساب كبير – خاصة بعد قضاء بعض الوقت على يديك وركبتيك لإدخالها في الأرض.

على الرغم من أنه يمكنك ردع السناجب من الفناء الخاص بك بالنباتات التي لا يمكنها الوقوف ، إلا أن هناك خدعة سريعة وسهلة يمكنك استخدامها لحماية المصابيح المزروعة من تلك المخلوقات المتسللة ، وكل ما تحتاجه هو القليل من سلك الدجاج وبعض المخاطر أو الأوتاد المربعة. طريقة حماية المصباح هذه سهلة حقًا ولا تتطلب الكثير من الوقت. لكن ذلك سيوفر لك الكثير من الإحباط والتأكد من أنك تستمتع بمشاهدة حديقتك تنفجر في نمو جديد مع جميع الأزهار التي انتظرتها طوال فصل الشتاء. في تلك الملاحظة ، هل تعلم أن المصابيح ذات الطبقات هي أفضل طريقة للحصول على زهور رائعة على مدار السنة؟