حماية حديقتك من الظروف الجوية المذهلة مع هذا التكتيك

يمكن أن تؤدي عاصفة مفاجئة من الرياح إلى حديقتك. قد تتخلص الشتلات الصغيرة العطاء ، ويمكن أن تسقط النباتات المنشأة ثمارها ، وقد يتم تجريدها من زهورها الحساسة ، مثل الخشخاش ، من بتلاتها. رياح ثابتة تجف التربة ، مما يزيد من الحاجة إلى الري واحتمال التآكل. تعتبر الريح دفاعًا قويًا ضد تغييرات غير متوقعة في الطقس ، حيث تعمل دون تدخلك بمجرد تشييدها. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يحافظوا على حديقتك خالية تمامًا من الرياح العاتية ، إلا أن الحواجز يمكن أن تبطئها ، وحماية نباتاتك في هذه العملية. يمكن أن تكون الرياح الطبيعية أو من صنع الإنسان ، وقد يكون لديك بالفعل في المناظر الطبيعية الخاصة بك.
إذا كنت تقود من أي وقت مضى عبر السهول الكبرى ، فقد تكون قد لاحظت أن المنازل في خضم الحقول الشاسعة محاطة أحيانًا بالأشجار. لا توفر الأشجار فقط الظل والزخرفة – فهي تحمي المنزل من الرياح التي تجتاح المروج. يعمل نفس المبدأ على نطاق أصغر في حديقتك مع عدد قليل من التحذيرات للتأكد من أن نباتاتك لا تزال تنمو بشكل جيد. يجب أن لا تغلق شمس الرياح ، سواء كانت نمت أو مصممة ، التي تحتاجها الخضار والزهور إلى الازدهار. كما أنه لا ينبغي أن تكون جذابة لآفات الحيوانات أو الحشرات أو المرض التي يمكن أن تهاجم حديقتك ، ويجب ألا تتداخل مع أشياء مثل أساس منزلك أو خطوط الطاقة العلوية أو المرافق تحت الأرض. لا يزال هناك الكثير من الخيارات التي تتناسب مع هذه الإرشادات ، على الرغم من.
طبيعية ورياح من صنع الإنسان لحديقتك
يعد زراعة حديقتك على طول سياج خصوصية قوي قوي يحمل الرياح الثقيلة حلاً سهلاً إذا كان لديك سياج بالفعل. يمكن أن يوفر سقيفة الحديقة أو المرآب أو حتى منزل جارك الحماية ، طالما أنها لا تمنع الشمس التي تحتاجها نباتاتك. سواء كنت تقوم بإنشاء مياه طبيعية أو من صنع الإنسان ، تأكد من وضعها فيما يتعلق بالاتجاه الذي تأتي منه الريح عادة. على سبيل المثال ، إذا كانت الرياح تهب من الغرب ، فضع الريح إلى الغرب من الحديقة لوقفها قبل أن تضرب نباتاتك.
تبدو شجرة أو الرياح الشجيرة دائمة الخضرة رائعة وتضيف قيمة إلى منزلك. اختر الأشجار المناسبة لمنطقة الصلابة الخاصة بك ، وزرعها المسافة الموصى بها. إذا كانوا قريبًا جدًا من بعضهم البعض ، فسيكونون غير صحيين. بعيدون جدًا ولن يكونوا عائقًا مفيدًا على الرياح. إذا كانت قريبة جدًا من الحديقة ، فقد تتنافس على العناصر الغذائية. فكر في عملية الريح الطبيعية كمشروع طويل الأجل يجب القيام به بشكل صحيح من البداية.
تستمر فوائد عمليات الريح بعد حصاد الطماطم الأخيرة أو التقطت آخر النرجس النرجس في السقوط المتأخر. سوف تحمي الريح الفناء الخاص بك من تهب الثلوج في فصل الشتاء ، لذلك يجب أن تكون الأشياء من صنع الإنسان متينة ويجب أن تكون الأشجار مناسبة لارتياح الشتاء في منطقتك المتنامية. لا تسقط دائمة الخضرة إبرها في نفس الوقت ، وبدلاً من ذلك الاحتفاظ ببعض أوراق الشجر وتؤكد أن هناك بعض الحماية على مدار السنة. الأشجار والشجيرات المتساقطة هي عارية في فصل الشتاء ، ولكن لا تزال توفر درجة أقل من الحماية من التغييرات غير المتوقعة في الطقس.