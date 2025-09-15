حماية حديقتك من الظروف الجوية المذهلة مع هذا التكتيك

يمكن أن تؤدي عاصفة مفاجئة من الرياح إلى حديقتك. قد تتخلص الشتلات الصغيرة العطاء ، ويمكن أن تسقط النباتات المنشأة ثمارها ، وقد يتم تجريدها من زهورها الحساسة ، مثل الخشخاش ، من بتلاتها. رياح ثابتة تجف التربة ، مما يزيد من الحاجة إلى الري واحتمال التآكل. تعتبر الريح دفاعًا قويًا ضد تغييرات غير متوقعة في الطقس ، حيث تعمل دون تدخلك بمجرد تشييدها. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يحافظوا على حديقتك خالية تمامًا من الرياح العاتية ، إلا أن الحواجز يمكن أن تبطئها ، وحماية نباتاتك في هذه العملية. يمكن أن تكون الرياح الطبيعية أو من صنع الإنسان ، وقد يكون لديك بالفعل في المناظر الطبيعية الخاصة بك.

إذا كنت تقود من أي وقت مضى عبر السهول الكبرى ، فقد تكون قد لاحظت أن المنازل في خضم الحقول الشاسعة محاطة أحيانًا بالأشجار. لا توفر الأشجار فقط الظل والزخرفة – فهي تحمي المنزل من الرياح التي تجتاح المروج. يعمل نفس المبدأ على نطاق أصغر في حديقتك مع عدد قليل من التحذيرات للتأكد من أن نباتاتك لا تزال تنمو بشكل جيد. يجب أن لا تغلق شمس الرياح ، سواء كانت نمت أو مصممة ، التي تحتاجها الخضار والزهور إلى الازدهار. كما أنه لا ينبغي أن تكون جذابة لآفات الحيوانات أو الحشرات أو المرض التي يمكن أن تهاجم حديقتك ، ويجب ألا تتداخل مع أشياء مثل أساس منزلك أو خطوط الطاقة العلوية أو المرافق تحت الأرض. لا يزال هناك الكثير من الخيارات التي تتناسب مع هذه الإرشادات ، على الرغم من.