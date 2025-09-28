حماية منزلك أثناء العواصف الاستوائية عن طريق القيام بمهمة صيانة أساسية واحدة

إذا كنت تعيش في المنطقة الساحلية الجنوبية للولايات المتحدة ، فأنت لست غريباً على العواصف الاستوائية. هناك احتمالات ، لديك خطة جاهزة للذهاب بمجرد سماعها عن الاكتئاب الاستوائي على قناة الطقس المحلية. من المحتمل أن يكون التخزين على الماء والطعام والبطاريات وغيرها من أساسيات العواصف الطبيعة الثانية. لكن هل فكرت في تسرب العواصف في الفناء الخاص بك؟ واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية منزلك وعائلتك قبل موسم العاصفة هو من خلال صيانة الفناء. إن تقليم أشجارك مهم بشكل خاص. إذا لم تهتم بهذه المهمة قبل العاصفة ، فسوف تتعلم بسرعة من المسؤول عن إزالة شجرة الأضرار في منطقتك.
يتساءل أصحاب المنازل دائمًا عما يجب عليهم أو لا ينبغي أن يفعلوه أثناء العاصفة بمجرد أن تسقط. يتساءل بعض الناس: هل من الآمن الاستحمام أثناء العاصفة؟ يريد الآخرون أن يعرفوا: هل يجب عليك تشغيل مكيف الهواء أثناء العاصفة؟ قليل من السكان يتوقفون عن السؤال عما ينبغي عليهم فعله حول فناءهم قبل وصول العاصفة. لهذا السبب فإن تقليم الأشجار هو مهمة يتم تجاهلها في كثير من الأحيان. إنه أيضًا عمل روتيني يندم معظم مالكي المنازل على تخطيه بمجرد أن تموت الرياح والشجرة ملقاة على سطحها. ترك الأشجار مخاطر غير متوفرة تساقط الأطراف التي يمكن أن تلحق الضرر بمنزلك أو سياراتك أو المرافق الحيوية القريبة مثل خطوط الطاقة ، والتي يمكن أن تسبب انقطاعًا.
كيف تقاوم الفناء الخاص بك مع صيانة الأشجار الذكية
في كثير من الأحيان ، لا يوجد تحذير كبير لعاصفة استوائية لأنه قد يكون من الصعب التنبؤ بمسارها. لهذا السبب من الجيد اعتبار صيانة الأشجار جزءًا من إعداد موسم العاصفة. ابدأ بتفتيش الأشجار القريبة من منزلك ، بشكل مثالي خلال موسمها النائم أو في أوائل الربيع قبل ظهور الأعاصير. هذا هو أفضل وقت لتقليم أشجارك أيضًا. إذا كانت ضمن ميزانيتك ، فاطلب من أحد المرتبات الخروج إلى الممتلكات الخاصة بك لإجراء فحص. قم بإزالة أي فروع ميتة أو يموت من الأشجار ، وخاصة أي من السقف أو الممر أو خطوط الطاقة القريبة. يجب إزالة الأشجار الضعيفة أو المريضة أو التي تموت ، حيث من المحتمل أن تسقط أثناء الرياح الشديدة.
إذا كانت أشجارك كبيرة أو لم يكن لديك المعدات المناسبة للقيام بالإزالة بنفسك ، فاتصل بخدمة تشذيب الأشجار. إن استدعاء المحترف يستحق الاستثمار عندما يكون فواتير الإصلاح أغلى من رسومها. ستكون مزيل الأشجار الاحترافية قادرة أيضًا على اكتشاف المشكلات التي قد فاتتك. تتراوح تكاليف إزالة الأشجار من 200 دولار إلى 2000 دولار ، في حين أن الأضرار التي لحقت بمنزلك من شجرة قد تبدأ في الآلاف. إذا كان عليك استبدال سقفك ، فقد تصطدم فاتورتك بعشرات الآلاف. شركة المرافق المحلية الخاصة بك مسؤولة عن تقليم أو إزالة الأشجار حيث تتداخل مع أو تشكل خطرًا على خطوط الطاقة. بغض النظر عن النهج الذي تختاره ، من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم العاصفة.