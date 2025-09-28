حماية منزلك أثناء العواصف الاستوائية عن طريق القيام بمهمة صيانة أساسية واحدة

إذا كنت تعيش في المنطقة الساحلية الجنوبية للولايات المتحدة ، فأنت لست غريباً على العواصف الاستوائية. هناك احتمالات ، لديك خطة جاهزة للذهاب بمجرد سماعها عن الاكتئاب الاستوائي على قناة الطقس المحلية. من المحتمل أن يكون التخزين على الماء والطعام والبطاريات وغيرها من أساسيات العواصف الطبيعة الثانية. لكن هل فكرت في تسرب العواصف في الفناء الخاص بك؟ واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية منزلك وعائلتك قبل موسم العاصفة هو من خلال صيانة الفناء. إن تقليم أشجارك مهم بشكل خاص. إذا لم تهتم بهذه المهمة قبل العاصفة ، فسوف تتعلم بسرعة من المسؤول عن إزالة شجرة الأضرار في منطقتك.

يتساءل أصحاب المنازل دائمًا عما يجب عليهم أو لا ينبغي أن يفعلوه أثناء العاصفة بمجرد أن تسقط. يتساءل بعض الناس: هل من الآمن الاستحمام أثناء العاصفة؟ يريد الآخرون أن يعرفوا: هل يجب عليك تشغيل مكيف الهواء أثناء العاصفة؟ قليل من السكان يتوقفون عن السؤال عما ينبغي عليهم فعله حول فناءهم قبل وصول العاصفة. لهذا السبب فإن تقليم الأشجار هو مهمة يتم تجاهلها في كثير من الأحيان. إنه أيضًا عمل روتيني يندم معظم مالكي المنازل على تخطيه بمجرد أن تموت الرياح والشجرة ملقاة على سطحها. ترك الأشجار مخاطر غير متوفرة تساقط الأطراف التي يمكن أن تلحق الضرر بمنزلك أو سياراتك أو المرافق الحيوية القريبة مثل خطوط الطاقة ، والتي يمكن أن تسبب انقطاعًا.