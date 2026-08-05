حوادث سعيدة أعادت هذه العجائب إلى الحياة

بالنسبة للعديد من العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا، فإن الوقت القصير الذي يقضونه في الشمس يتبعه سريعًا تلاشي في الضجيج اللامتناهي للإصدارات الجديدة، حتى لو كنت تعتقد أن المسار يستحق أكثر من 15 دقيقة من الشهرة. ولكن، بالنسبة لقلة محظوظة، يمكن للظروف المناسبة أن تعيد الأغنية المفعمة بالحياة إلى الحياة. يمكن أن تشمل هذه الحوادث السعيدة مشرفًا موسيقيًا ذكيًا يختار مفضلاته الشخصية لمشهد سينمائي أو أن يقرر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جماعي أن شيئًا قديمًا مثالي للاتجاه الفيروسي التالي. لا يمكنك دائمًا التنبؤ بما سيهبط، ولكن عندما يحدث ذلك، سترى أن العجائب التي تم تحقيقها مرة واحدة لا يزال لديها الكثير من الحياة فيها حتى الآن.
في بعض الأحيان، تكون هذه الحوادث السعيدة قوية جدًا لدرجة أنها لا تؤدي إلى إحياء أغنية فحسب؛ يقومون بشحنها. The Proclaimers، ثنائي البوب الاسكتلندي الذي حظي باهتمام أوسع في الثمانينيات والتسعينيات (اعتمادًا، ربما على أي جانب من المحيط الأطلسي كنت فيه)، مرتبطان إلى الأبد بأغنية “I’m Gonna Be (500 Mile)”. على الرغم من أنهم ما زالوا يؤدون عروضهم حتى اليوم وسجلوا العديد من الألبومات الرائعة منذ ذلك الحين، إلا أن شعبية هذه الأغنية – التي تعززت من خلال استخدامها في “بيني وجون” عام 1993 – تعني أن إدراجها في كل قائمة مجموعة Proclaimers أصبح قانونًا بشكل أساسي الآن. وهذا النوع من الحياة الثانية للأغنية (والبقايا التي نأمل أن يحصل عليها المرء) لا يجب أن يكون سيئًا للغاية. قد يكون القليل من الحظ هو كل ما تحتاجه لتعود أغنية منسية إلى دائرة الضوء مرة أخرى.
مدمن مخدرات على الشعور – السويدي الأزرق
شهد فيلم “Hooked on a Feeling”، كما سجله Blue Swede، زيادة فلكية في المبيعات بنسبة 700٪ بعد استخدامه في مقطع دعائي للفيلم الأول “Guardians of the Galaxy” الذي أخذ العرض الترويجي إلى مستوى جديد تمامًا. لكنها ظهرت لأول مرة على الساحة في عام 1968، عندما سجلها بي جي توماس. وصلت الأغنية الأصلية، التي تبدو مختلفة بشكل ملحوظ عن النسخة الدعائية لـ “Guardians”، إلى المركز الخامس على قوائم بيلبورد في عام 1969. تغيرت الأغنية عندما وضع المغني البريطاني والمدير التنفيذي للترفيه والمضيف التلفزيوني جوناثان كينج يديها عليها. إنه أول من قدم الترنيمة الافتتاحية، حيث وصل إلى المرتبة 23 في المملكة المتحدة عام 1972.
من هناك، طلب المدير التنفيذي للتسجيلات السويدية بينجت بالمرز من أعضاء فرقة Blue Swede أن يضعوها في عروضهم. حقق غلافها نجاحًا كبيرًا في الأسواق الإقليمية وفتح الطريق لإصدارها في الولايات المتحدة، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في أبريل 1974. حسنًا، من الناحية الفنية، اقتحم Blue Swede المراكز العشرة الأولى مرة أخرى بأغنية “Never My Love” في وقت لاحق من ذلك العام، ولكن هل يمكنك غناء تلك النغمة؟ ربما لا، ولكننا على استعداد للمراهنة على أن البعض منكم كان يتمتم بـ “oogachoka” لنفسه طوال الدقيقة الماضية أو نحو ذلك.
حتى عندما تفككت فرقة Blue Swede، لم يكن الأمر قد انتهى بعد بالنسبة لـ “Hooked on a Feeling”، حتى لو كانت “Guardians of the Galaxy” مجرد بريق في عين الشاب جيمس غان. شهدت النسخة السويدية الزرقاء نهضة سابقة عندما ظهرت في مقطع “الطفل الراقص” الشهير من حلقة “Ally McBeal” عام 1998 (على الرغم من أنها وصلت إلى رقم 71 فقط).
جريمة قتل على حلبة الرقص – صوفي إليس بيكستور
إذا شاهدت فيلم المخرج إيميرالد فينيل “Saltburn” لعام 2023، فمن المحتمل أنك شعرت ببعض الصدمة من التجربة. ويبلغ ذروته في مشهد أخير يضم عرضًا راقصًا، إذا جاز التعبير، للممثل باري كيوغان (على الرغم من أن الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يكررون الحركات كانوا يرتدون ملابس أكثر بكثير). كان اللعب فوق كل ذلك هو أغنية “Murder on the Dancefloor”، وهي نغمة خشخاش محمومة تجعل من الصعب سماعها. لا تمثال نصفي للتحرك على الرغم من التهديد.
من الناحية الغنائية، كان “القتل على حلبة الرقص” عبارة عن سطر حشو كان كاتب الأغاني جريج ألكساندر ينوي استبداله. فقط، لم يتعرف عليها أبدًا أو قرر أنها تعمل بشكل جيد، تاركًا الأغنية سليمة لإصدار Sophie Ellis-Bextor عام 2002. لقد حققت نجاحًا كبيرًا ثم، مثل العديد من الأغاني التي تتصدر المخططات، تلاشت في الخلفية في المستقبل المنظور. من الناحية الفنية، كانت Ellis-Bextor جزءًا من أغنية ناجحة سابقة، حيث ظهرت في أغنية Spiller لعام 2000، “Groovejet”، والتي حققت أداءً جيدًا على قوائم الرقص. ومع ذلك، لم يكن هذا هو النوع الذي حقق نجاحًا واسع النطاق على وجه التحديد الذي حققه فيلم “Murder on the Dancefloor” بعد إصداره الأولي ومعاودة ظهوره عبر “Saltburn”.
كان ألكساندر أيضًا جزءًا من فرقة New Radicals، التي حققت نجاحًا آخر في عام 1998 بعنوان “You Get What You Give”. وبعد سنوات، عزفها باراك أوباما خلال حملته الرئاسية، وأعاد ألكساندر تشكيل فرقة “الراديكاليون الجدد” لفترة وجيزة ليؤديها في حفل تنصيب جو بايدن عام 2021. كان المسار هو المفضل لدى عائلة بايدن أثناء علاج ابنه بو من السرطان.
سأكون (500 ميل) – المناديون
تم تشكيل فرقة Proclaimers على يد الأخوين التوأم تشارلي وكريج ريد، وكانا ثنائيين يتمتعان بمظهر متواضع لافت للنظر في الثمانينيات، وبرزا بين قائمة من الأعمال المعروفة بالمذهلة. كما قالت مقدمة برنامج “The Tube” باولا ييتس خلال أول ظهور لها على القناة الرابعة: “الآن حان الوقت لشيء غريب وغير عادي تمامًا”. وبحلول منتصف العقد، كان نجمهم في صعود، على الرغم من أنهم لم يكونوا خائفين من الإدلاء بتصريحات جريئة بموسيقاهم.
قاوم المُعلنون تغيير لهجاتهم الاسكتلندية للتوزيع على نطاق أوسع، حتى أنهم ذهبوا إلى حد كتابة أغنية “Throw the R Away” كأول أغنية فردية لهم. وفي وقت لاحق، انتقدت “رسالة من أمريكا”، المكتوبة في عام 1984، صراحة نهج حكومة تاتشر في التعامل مع النقابات العمالية. ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن فرقة The Proclaimers معروفة بأغنيتها المنفردة الناجحة، وهي أغنية الحب الرائعة المبهجة والمفيدة التي تعود إلى حقبة التسعينيات “I’m Gonna Be (500 Mile)”.
على الرغم من كل ما هو محبوب اليوم – قال تشارلي لبي بي سي “لن نخرج على قيد الحياة إذا لعبنا حفلة موسيقية بدونها” – عند إصدارها الأول، لم تصل أغنية “I’m Gonna Be” إلى الولايات المتحدة، حتى لو حققت نجاحًا كبيرًا في كل مكان آخر. وبعد سنوات، في عام 1993، وصلت الأغنية أخيرًا إلى المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة بعد ظهورها في فيلم “بيني وجون” بطولة الشاب جوني ديب. بعد أكثر من عقد من الزمن، شهدت الأغنية انتعاشًا آخر عندما أعادت فرقة The Proclaimers تسجيلها لصالح مؤسسة Comic Relief الخيرية في عام 2007، وبعد ذلك وصلت إلى المرتبة الأولى.
يا! طفل – قناة بروس
مرة أخرى في مارس 1962، حصلت أغنية “Hey! Baby” على مكانة ناجحة لأول مرة عبر قناة بروس، التي شاركت في كتابة الأغنية مع مارغريت كوب. شارك منتج التسجيلات “الرائد بيل” سميث في مسيرة القناة المهنية المزدهرة، بما في ذلك ترتيب جلسة التسجيل التي تم فيها قطع أغنية “Hey! Baby” في 15 دقيقة فقط وثلاث لقطات. واقترح أيضًا تبديل مقدمة الجيتار الأصلية لعزف هارمونيكا منفردًا بواسطة ديلبرت ماكلينتون. عند الترويج للعرض التجريبي للقناة في ناشفيل، بدأ سميث التسجيل عن طريق الخطأ في أغنية “Hey! Baby”، ولكن ثبت أن ذلك كان مصادفة، حيث أثار اهتمام أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة التسجيلات الرئيسية. أثبتت هذه الغرائز أنها جيدة، حيث وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة وبقيت هناك لمدة ثلاثة أسابيع محترمة.
من المفترض أن استراحة الهارمونيكا أثارت اهتمام جون لينون، الذي أدى مع فرقة البيتلز في جولة عام 1962 لدعم قناة بروس. إن Scuttlebutt هو أنه ألهم بت الهارمونيكا الذي يفتح “Love Me Do،” على الرغم من أن هذا غير مثبت. حتى لو بدا للبعض أنه إدخال غير ملحوظ في الكتالوج اللامتناهي لموسيقى البوب روك في الستينيات، فقد اكتسب حياة ثانية مهمة عندما ظهر في الفيلم المحبوب “Dirty Dancing” الذي يميز الثمانينيات. يُظهر المشهد الذي يظهر فيه شخصية معلم الرقص باتريك سويزي وهي تعلم جينيفر جراي الرقصة على جذع شجرة في الغابة من أجل التوازن، ثم يواصل اللعب بينما يمارس الزوجان دون جدوى مصعدهما الذي سيصبح قريبًا مبدعًا في أحد الحقول.
عالق في المنتصف معك – عجلة اللصوص
ستكون العديد من الفرق الموسيقية سعيدة جدًا بالحصول على نجاح كبير باسمها، ولكن حدث شيء سحري تقريبًا عندما اختار كوينتين تارانتينو “Stuck in the Middle With You” لمشهد سيئ السمعة في فيلمه الأول عام 1992، “Reservoir Dogs”. سنرفض إعطائك كافة التفاصيل، لكن من المؤكد أنك تربط الأغنية بالفيلم.
تم إصدار المسار قبل ما يقرب من عقدين من الزمن في أبريل 1973، من إنشاء جيري رافيرتي وجو إيجان، اللذين أدارا Stealers Wheel بشكل أساسي كثنائي مع سلسلة من الموسيقيين الداعمين. ذهب Rafferty إلى حفلة للاحتفال بتوقيعهم مع A&M Records، حيث أُجبر على خوض تجربة محبطة تتمثل في التعامل مع المديرين التنفيذيين غير المبدعين. بإلهام كتب الأغنية بعد فترة وجيزة.
ادعى رافيرتي أن أي تلميحات إلى بوب ديلان هي من قبيل الصدفة، أو على الأقل مستوحاة فقط من حضور ديلان الساحق في عالم موسيقى الروك وصوت رافيرتي المشابه إلى حد ما. الشائعات التي تقول إن Stealers Wheel كتب “Stuck in the Middle With You” كوسيلة لإزعاج ديلان ليست صحيحة.
في الفترة التي سبقت فيلم “Reservoir Dogs”، ذكر تارانتينو الأغنية على وجه التحديد في نصه وعرض استخدامها على الممثلين الذين يقومون باختبار الأداء في المشهد. وقد عزز هذا إحساسه بأنه الاختيار الأمثل، حتى إلى حد تعزيز الأداء المتواضع. كما ترون على الشاشة، فإن الاقتران بين الموسيقى والمشهد ليس أقل من الإثارة. أوه، وقد ساعد في ذلك أن ترخيص الأغنية كان رخيصًا على ما يبدو.