حوادث سعيدة أعادت هذه العجائب إلى الحياة

بالنسبة للعديد من العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا، فإن الوقت القصير الذي يقضونه في الشمس يتبعه سريعًا تلاشي في الضجيج اللامتناهي للإصدارات الجديدة، حتى لو كنت تعتقد أن المسار يستحق أكثر من 15 دقيقة من الشهرة. ولكن، بالنسبة لقلة محظوظة، يمكن للظروف المناسبة أن تعيد الأغنية المفعمة بالحياة إلى الحياة. يمكن أن تشمل هذه الحوادث السعيدة مشرفًا موسيقيًا ذكيًا يختار مفضلاته الشخصية لمشهد سينمائي أو أن يقرر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جماعي أن شيئًا قديمًا مثالي للاتجاه الفيروسي التالي. لا يمكنك دائمًا التنبؤ بما سيهبط، ولكن عندما يحدث ذلك، سترى أن العجائب التي تم تحقيقها مرة واحدة لا يزال لديها الكثير من الحياة فيها حتى الآن.

في بعض الأحيان، تكون هذه الحوادث السعيدة قوية جدًا لدرجة أنها لا تؤدي إلى إحياء أغنية فحسب؛ يقومون بشحنها. The Proclaimers، ثنائي البوب ​​الاسكتلندي الذي حظي باهتمام أوسع في الثمانينيات والتسعينيات (اعتمادًا، ربما على أي جانب من المحيط الأطلسي كنت فيه)، مرتبطان إلى الأبد بأغنية “I’m Gonna Be (500 Mile)”. على الرغم من أنهم ما زالوا يؤدون عروضهم حتى اليوم وسجلوا العديد من الألبومات الرائعة منذ ذلك الحين، إلا أن شعبية هذه الأغنية – التي تعززت من خلال استخدامها في “بيني وجون” عام 1993 – تعني أن إدراجها في كل قائمة مجموعة Proclaimers أصبح قانونًا بشكل أساسي الآن. وهذا النوع من الحياة الثانية للأغنية (والبقايا التي نأمل أن يحصل عليها المرء) لا يجب أن يكون سيئًا للغاية. قد يكون القليل من الحظ هو كل ما تحتاجه لتعود أغنية منسية إلى دائرة الضوء مرة أخرى.