حوض السمك على شكل شجرة الدولار مليء بالاستخدامات الإبداعية

تعتبر Dollar Tree جنة للحرفيين وتوفر طريقة سهلة لإنشاء مشاريع وفيرة صديقة للميزانية. يعد المتجر مثاليًا لكل من الحرفيين المتحمسين وأولئك الذين يختبرون الأمور فحسب، حيث يتيح لك استكشاف جانبك الإبداعي دون إنفاق الكثير. يعد “حوض السمك” على شكل شجرة الدولار، والذي يبلغ سعره 1.25 دولارًا أمريكيًا، عنصرًا أساسيًا في العديد من المشاريع، وغالبًا ما يتحول إلى ديكور راقي مثل القطع المركزية وحاملات الشموع والمزهريات الراقية. على الرغم من أن الكثيرين يطلقون عليه اسم حوض السمك، إلا أنه لا ينبغي استخدامه مطلقًا للأسماك وهو مخصص فقط للأغراض الزخرفية أو الحرفية. يتم بيعها تقنيًا تحت اسم Clear Round Glass Floral Vase، لذلك ستجدها في ممر الأواني الزجاجية. بغض النظر عن ما تسميه، هناك شيء واحد مؤكد: هذه قطعة متعددة الاستخدامات يمكنك إضافتها إلى ترسانتك الحرفية.

تعتبر أدوات Dollar Tree الزجاجية مثالية للتخزين أو الديكور الذكي، حيث أن التصميم البسيط للقطع يعني أنه يمكن طلاؤها أو تركيبها أو لصقها أو إعادة صياغتها بطريقة أخرى إلى شيء جديد. تتطلب معظم استخدامات حوض السمك الإبداعية الحد الأدنى من الإمدادات، مثل الشريط والكتل الخشبية والقطع الأخرى التي يمكن العثور عليها أيضًا في Dollar Tree أو Amazon. مثل العديد من المشاريع التي تقوم فيها بتحويل المزهريات الزجاجية Dollar Tree إلى ديكور عصري، فإنها لن تؤثر على ميزانيتك أيضًا، وغالبًا ما تأتي بسعر أقل من 5 دولارات لكل منها.