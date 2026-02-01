حوض السمك على شكل شجرة الدولار مليء بالاستخدامات الإبداعية

تعتبر Dollar Tree جنة للحرفيين وتوفر طريقة سهلة لإنشاء مشاريع وفيرة صديقة للميزانية. يعد المتجر مثاليًا لكل من الحرفيين المتحمسين وأولئك الذين يختبرون الأمور فحسب، حيث يتيح لك استكشاف جانبك الإبداعي دون إنفاق الكثير. يعد “حوض السمك” على شكل شجرة الدولار، والذي يبلغ سعره 1.25 دولارًا أمريكيًا، عنصرًا أساسيًا في العديد من المشاريع، وغالبًا ما يتحول إلى ديكور راقي مثل القطع المركزية وحاملات الشموع والمزهريات الراقية. على الرغم من أن الكثيرين يطلقون عليه اسم حوض السمك، إلا أنه لا ينبغي استخدامه مطلقًا للأسماك وهو مخصص فقط للأغراض الزخرفية أو الحرفية. يتم بيعها تقنيًا تحت اسم Clear Round Glass Floral Vase، لذلك ستجدها في ممر الأواني الزجاجية. بغض النظر عن ما تسميه، هناك شيء واحد مؤكد: هذه قطعة متعددة الاستخدامات يمكنك إضافتها إلى ترسانتك الحرفية.
تعتبر أدوات Dollar Tree الزجاجية مثالية للتخزين أو الديكور الذكي، حيث أن التصميم البسيط للقطع يعني أنه يمكن طلاؤها أو تركيبها أو لصقها أو إعادة صياغتها بطريقة أخرى إلى شيء جديد. تتطلب معظم استخدامات حوض السمك الإبداعية الحد الأدنى من الإمدادات، مثل الشريط والكتل الخشبية والقطع الأخرى التي يمكن العثور عليها أيضًا في Dollar Tree أو Amazon. مثل العديد من المشاريع التي تقوم فيها بتحويل المزهريات الزجاجية Dollar Tree إلى ديكور عصري، فإنها لن تؤثر على ميزانيتك أيضًا، وغالبًا ما تأتي بسعر أقل من 5 دولارات لكل منها.
طبق حلوى الآيس كريم غريب الأطوار
حرفة رائعة للفصول الدراسية أو الحفلات، يستخدم طبق الحلوى هذا حوض سمك شجرة الدولار، وأصيص زهور من التراكوتا، وصحنًا، وكرة خشبية. لا تبيع Dollar Tree أواني التيراكوتا، ولكن يمكنك العثور على أواني مماثلة في Walmart، مثل Artevasi Round Terracotta Clay مقاس 2 بوصة. يتطلب هذا المشروع طلاء وعاء الزهور المستقيم ليشبه مخروط الآيس كريم، ثم لصق حوض السمك في الأعلى. تم طلاء الصحن ليشبه مغرفة الآيس كريم وتعلوه كرة خشبية مطلية باللون الأحمر (جرب كرات Luomorgo الخشبية الطبيعية غير المكتملة).
مزهرية بوهو صامتة طويلة ومتعرجة
أصبح الحصول على مظهر بوهو الراقي بتكلفة أقل أمرًا سهلاً مع مزهرية حوض السمك المزينة بمظهر مزخرف. بعد تكديس ولصق ثلاث مزهريات لحوض السمك، ستخلط كوبًا واحدًا من صودا الخبز مع كوب واحد من الطلاء الملون الذي اخترته. سيؤدي الجمع بين الاثنين إلى إضفاء مظهر غير لامع على الطلاء. بمجرد أن تجف، تأخذ المزهرية مظهر الفخار المصنوع يدويًا. للحصول على لمسة إضافية، يمكنك نحت أنابيب بيضاء من Curiosity Modeling Clay، ثم تشكيلها على شكل مقابض على الجانب قبل طلاء القطعة بأكملها.
قطعة مركزية أو حامل شموع من الزجاج الزئبقي اللامع
يتضمن إنشاء قطعة مركزية استخدام طلاء رذاذ Krylon Looking Glass، وطلاء الرش الملون المفضل لديك، ومزهرية حوض السمك، والغراء، وفلوت الشمبانيا الزجاجي المدبب. ستحتاج أيضًا إلى زجاجة رذاذ مملوءة بأجزاء متساوية من الخل الأبيض المقطر والماء. يتم لصق حوض السمك على مزمار مقلوب، ثم يتم طلاءه من الداخل برذاذ الطلاء الزجاجي. يؤدي رش رذاذ الطلاء بمحلول الخل والماء إلى حدوث تفاعل يمنحه مظهر الزجاج الزئبقي، ثم يمكنك إضافة رذاذ الطلاء الملون المفضل لديك قبل تزيينه بالأحجار الكريمة.
مزهرية مزخرفة بحجر الراين
يمكن أن تكون مزهريات حوض السمك هذه طريقة رائعة لإضفاء لمسة جذابة. يشكل طبقان من الأسماك قاعدة هذه المزهرية المصنوعة من حجر الراين. تم طلاء الأجزاء الداخلية بطلاء أكريليك، ثم تم تزيين الجوانب الخارجية بخرز لؤلؤ حديقة الزهور من Dollar Tree. بمجرد أن تجف المزهريات، ستقلب إحداها رأسًا على عقب لتلصق ببعضها البعض، ثم لف شريطًا من شرائط حجر الراين ذاتية اللصق حول المنتصف. والنتيجة النهائية هي مزهرية أنيقة مناسبة لعرض الرف أو سطح الطاولة.
لهجة ساحلية مزخرفة
يحتاج الحمام ذو الطراز الساحلي إلى ديكور مناسب، وهذا شيء “الشاطئ”. يستخدم المشروع السريع حبلًا بحريًا مزخرفًا لحديقة الزهور من Dollar Tree، ورمالًا بيضاء مزخرفة، وزارعًا من أي حجم أو شكل من قسم الحديقة، وحقيبة من الأصداف البحرية، وبعض الغراء الحرفي. تبيع Dollar Tree أحيانًا الأصداف البحرية، ولكن إذا كنت ترغب في القيام بذلك في غير موسمها، فجرّب حزمة معدة مسبقًا مثل مجموعة أصداف المحيط الطبيعية المختلطة. بعد لصق الأصداف حول حوض السمك، ستثبته في أصيص مقلوب باستخدام الحبل لإخفاء بقع الصمغ قبل ملئه بالرمل.
قطع مركزية رائعة بطابع الربيع
يمكن عرض الأرانب وبيض عيد الفصح والأزهار بشكل جميل مع هذه القطع المركزية الربيعية. يستخدم المشروع مزهرية حوض السمك، وحامل الشموع العمودي عالي الدقة، بالإضافة إلى أغطية علب Jot Small Magnetic Round Tins. إذا لم يكن متجرك متوافرًا في مخزونك، فمن المفترض أن يعمل غطاء الشمعة الصغيرة المضغوطة أيضًا. ستحتاج أيضًا إلى طلاء أكريليك بظلال الباستيل. بعد طلاء الأغطية وحامل الشموع، ألصق الجزء السفلي من وعاء السمك بحامل الشمع، ثم اصنع شكل زنبركي قبل وضعه فوق الغطاء.
حامل عصاري مرتفع حديث
عندما تحتاج إلى منزل للنباتات العصارية، قم بزيارة Dollar Tree للحصول على مزهريتين لحوض السمك وألعاب Tumbling Tower. ستحتاج أيضًا إلى علبة من طلاء الخشب الداكن، والتي ستغطي كل كتلة في اللعبتين. يتضمن المشروع إنشاء إطارات من الكتل الخشبية الملونة، وبناء ثلاث كتل عالية وثلاثة عرضية، مع ارتفاع الكتل الستة الأخرى وثلاثة عرضية لرفع الأوعية. يتطلب لصقها غراءًا جيدًا للخشب، وستقوم بإنشاء علامة “X” مع كل مجموعة من الكتل. يمكنك اختياريًا إضافة بعض أحجار الرخام الأبيض لتزيين الجزء الداخلي.
مزهرية أو زارع أبيض مرتفع حديث
من السهل صنع مجموعة أنيقة من المزهريات البيضاء مع لمسة من الحبال إذا كنت تريد عرض نبات بأسلوب عصري. ستحتاج إلى مزهريتين لوعاء سمكة Dollar Tree، واثنتين من حاملات الشموع الزجاجية الشفافة، ولفافة من مجموعة Garden Collection Jute Twine. يتم تثبيت حامل شموع صغيرة في الجزء السفلي من كل وعاء سمك باستخدام غراء حرفي، ثم يتم طلاءه بالكامل باللون الأبيض مع لمسة لطيفة. بمجرد أن يجف الطلاء، يمكنك لف الخيوط حول قاعدة الوعاء أو أعلى الوعاء، ثم أضف نباتك المفضل في الأصيص. يمكن أن يبدو هذا المشروع فاخرًا باللون الأسود أو الذهبي الغني.
حامل هدايا ذكي وقابل لإعادة الاستخدام
إذا كنت ترغب في ممارسة تقديم الهدايا المستدامة، فاستبدل اختيارك المعتاد من أكياس أو صناديق الهدايا بمزهرية حوض السمك. سيساعد وضع طبقات من حشو الورق الممزق والورود المزخرفة وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير على إبراز الشمعة أو المستحضر أو العناصر الصغيرة الأخرى. قم بإنهاء الأمر عن طريق لف كل شيء بقطعة قماش جميلة وربطه بشريط أو خيوط. الآن أصبح لدى المستلم هديته، ومزهرية عملية، وقماش يمكنه إعادة استخدامه.
مزخرفة في مزهرية أنيقة
يتيح لك وضع مناديل الديكوباج أو أي ورق آخر داخل حوض السمك إنشاء مزهرية أو وعاء زخرفي جميل. إن اختيار منديل يحتوي على رقائق أو لهجات معدنية أخرى يضيف نمطًا لامعًا إلى القطعة النهائية ويساعد على حجب الزجاج الشفاف بالضباب. بمجرد أن يجف الديكوباج، يمكنك ترتيب باقة زاهية من الزهور في المزهرية لإضفاء لمسة ربيعية أنيقة.
حامل شموع ريفي مغطى بالجوت
يمكن العثور على كل ما تحتاجه تقريبًا لصنع حامل شموع من الجوت الطبيعي في Dollar Tree. ستبدأ بحزمتين من الحبل البحري، ولفة واحدة من شريط الدانتيل، ولفة واحدة من شريط الخيش، بالإضافة إلى الغراء. بعد نسج الحبل على شكل جديلة كبيرة، ستلفه حول مزهرية حوض السمك، وتلصقه في مكانه. تؤدي إضافة لمسات من الخيش وشريط الدانتيل إلى إنشاء حامل ريفي وأنيق لشمعة LED.
مزهرية كرة ديسكو ذات مرآة ممتعة
عندما تريد إضفاء القليل من سحر السبعينيات على الديكور الخاص بك، حاول صنع ديكور كرة الديسكو الخاص بك باستخدام مزهرية حوض السمك ذات شجرة الدولار. تتضمن هذه الحرفة السهلة تغطية الوعاء بالكامل بملصقات ذات مرايا. عند الانتهاء، ستبدو مثل مزهرية كرة الديسكو المتلألئة، مثالية للزهور أو شموع LED أو التخزين. حاول استخدام خيار مثل ملصقات المرآة Bertok ذاتية اللصق لإنشاء المظهر.