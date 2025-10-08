حول ايكيا kallax إلى تخزين سجل الفينيل المثالي مع إضافة واحدة بسيطة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
في لمحة ، قد يبدو Ikea Kallax الخاص بك كخزانة مثالية بأسعار معقولة لتخزين وعرض سجلات الفينيل مع إبقائها على مقربة من اللاعب. ومع ذلك ، نظرًا لأن الأرفف تزيد عمقها عن 15 بوصة ، فقد تجد أنها كبيرة جدًا ، مما يتسبب في انزلاق سجلاتك وتدفع إلى الخلف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف – ناهيك عن كابوس جمالي – عندما لا تكون سجلاتك متساوية في المقدمة. لحسن الحظ ، مع ترقية سريعة واحدة ، يمكنك الحفاظ على سجلاتك أنيقة وآمنة بميزانية محدودة. يدور هذا DIY البسيط حول إنشاء حاجز أكثر ليونة في الجزء الخلفي من رف Kallax الذي يمنع سجلاتك من الانزلاق بعيدًا جدًا.
كما أشار مستخدم Tiktok thewindjaker ، فإن سدادة تعمل عبر الرف ستساعد في الحفاظ على سجلاتك آمنة ومرتبة وسهلة الوصول عندما يحين الوقت لتشغيل أغانيك المفضلة. وأفضل جزء؟ يمكنك إجراء هذه الترقية بمنتج واحد فقط: Frost King Selffive Foam Foam Weatherseal ، والتي يمكنك شراؤها على Amazon مقابل حوالي 7 دولارات. هناك أيضًا بدائل DIY ، بحيث يمكنك إعادة إنشاء هذا المشروع مع الإمدادات التي قد تكون لديك بالفعل في متناول اليد.
كيفية ترقية ekea kallax لتخزين سجلات الفينيل بأمان
إذا اخترت استخدام شريط رغوة المطاط ، فستحتاج أولاً إلى قياسه وقطعه لإنشاء المصد الخاص بك. ثم ، ضعه بالقرب من الجزء الخلفي من الرف لتأمين سجلاتك. كل خلية في kallax بعرض 13 بوصة. للحصول على أفضل النتائج ، تريد قياس الشريط الخاص بك في أقرب وقت ممكن. إذا كان هناك أي مساحة في أي من الطرفين ، فقد لا تزال بعض سجلاتك تنزلق للخلف من خلال الثغرات.
بمجرد قطع الشريط ، تريد العثور على أفضل وضع لمجموعتك. لحسن الحظ ، عند استخدام الشريط اللاصق الذاتي ، يمكنك تجربة المدى الذي تضعه قبل إزالة الدعم اللاصق. تعد السجلات التي تبلغ 12 بوصة هي الأكثر شيوعًا ، ولكن قد يكون لديك أيضًا بعض الفينيل 7 أو 10 بوصة في مجموعتك. ولكن إذا كانت سجلاتك بنفس الحجم ، فيمكنك استخدام سجل واحد كمبدأ توجيهي للعثور على المواقع المثالية لصالحك. إذا كنت تخطط لعرض سجلات بأحجام مختلفة ، فقد تحتاج إلى قطع المصد الخاص بك إلى قطع أصغر وتدافع عن مواقفها بناءً على كيفية تخطيطك للظهور فينيل. إذا كنت تستخدم هذه الطريقة ، فقد يكون من الأفضل سحب رفك بعيدًا عن الحائط ووضع جميع سجلاتك مؤقتًا في التكوين المطلوب. وبهذه الطريقة ، يمكنك وضع علامة على المكان الذي يجب أن يتم فيه تطبيق كل مصد شريط للحصول على مظهر أنيق ومرتب.
بدائل لشريط الرغوة لعرض سجلات الفينيل
كما ذكر أعلاه ، فإن استخدام شريط الرغوة هو طريقة واحدة فقط لاستكمال ترقية Kallax هذه ، ويأتي مع إيجابيات وسلبيات. على سبيل المثال ، عندما تستخدم شريط رغوة ذاتي اللصق ، يمكنك تقليل الإمدادات اللازمة لتنظيم عرض السجل الخاص بك. لديك أيضًا حرية تخصيص موضعك ، مما يتيح لك عرض سجلات أكبر وأصغر على الرف نفسه دون التضحية بالطعن البصري الذي يأتي مع حالات محاذاة. ومع ذلك ، فإن شريط رغوة المطاط أكثر دائمة ، ويمكن أن تلحق الضرر بقرلك إذا حاولت إزالته.
نتيجة لذلك ، قد ترغب بدلاً من ذلك في استخدام المعكرونة لماتية تجمع لاختراق Kallax لسجلات الفينيل. باستخدام الأدوات المناسبة ، يمكنك قطع المعكرونة بسباق البركة لتناسب رفك لتجنب إجراء أي تعديلات دائمة على kallax. ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه الطريقة يمكن أن تكون أكبر من شريط الرغوة ، وكذلك أقل قابلية للتخصيص ، فقد تكافح لعرض سجلات بأحجام مختلفة. بالنظر إلى حجمها الأكبر وألوانها الزاهية ، قد لا تكون شعيرية البلياردو سرية مثل شريط رغوة مطاطية أيضًا.