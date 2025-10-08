حول ايكيا kallax إلى تخزين سجل الفينيل المثالي مع إضافة واحدة بسيطة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

في لمحة ، قد يبدو Ikea Kallax الخاص بك كخزانة مثالية بأسعار معقولة لتخزين وعرض سجلات الفينيل مع إبقائها على مقربة من اللاعب. ومع ذلك ، نظرًا لأن الأرفف تزيد عمقها عن 15 بوصة ، فقد تجد أنها كبيرة جدًا ، مما يتسبب في انزلاق سجلاتك وتدفع إلى الخلف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف – ناهيك عن كابوس جمالي – عندما لا تكون سجلاتك متساوية في المقدمة. لحسن الحظ ، مع ترقية سريعة واحدة ، يمكنك الحفاظ على سجلاتك أنيقة وآمنة بميزانية محدودة. يدور هذا DIY البسيط حول إنشاء حاجز أكثر ليونة في الجزء الخلفي من رف Kallax الذي يمنع سجلاتك من الانزلاق بعيدًا جدًا.

كما أشار مستخدم Tiktok thewindjaker ، فإن سدادة تعمل عبر الرف ستساعد في الحفاظ على سجلاتك آمنة ومرتبة وسهلة الوصول عندما يحين الوقت لتشغيل أغانيك المفضلة. وأفضل جزء؟ يمكنك إجراء هذه الترقية بمنتج واحد فقط: Frost King Selffive Foam Foam Weatherseal ، والتي يمكنك شراؤها على Amazon مقابل حوالي 7 دولارات. هناك أيضًا بدائل DIY ، بحيث يمكنك إعادة إنشاء هذا المشروع مع الإمدادات التي قد تكون لديك بالفعل في متناول اليد.