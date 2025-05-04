حول حاملي منديل Ikea إلى أفضل طريقة لعرض ألبومات الفينيل

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يستخدم بعض مالكي ألبوم الفينيل مجموعاتهم لصنع فن الجدار المذهل باستخدام طرق العرض الإبداعية. هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لإنجاز هذا. ومع ذلك ، يمكن القول إن استخدام حاملي منديل IKEA هو أفضل طريقة لعرض ألبومات الفينيل على الحائط. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تثبيت أكبر عدد من حاملي منديل Ikea Liksidig على الحائط حيث تحتاج إلى تعليق الألبومات التي تريد عرضها. يمكنك بعد ذلك تحريك ألبومات الفينيل إلى كل حامل منديل.

عند الانتهاء من ذلك ، سيكون لديك جدار مزين بأغطية ألبومك المفضلة. لضمان أن تكون هذه الشاشة ممتعة جمالية قدر الإمكان ، قد ترغب في المرور بمجموعتك واختيار ألبومات الفينيل بأغلفة تتشابك بشكل جيد مع نظام الألوان الحالي والديكور. قبل البدء في DIY هذا ، يجب عليك اختيار الغرفة التي تريد تعليق ألبوماتك فيها. سيبدو هذا الديكور رائعًا في غرفة نوم أو غرفة معيشة ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه لإعطاء مساحة للمكتب المنزلي تحولًا ممتعًا. بعد وضع ألبومات الفينيل الخاصة بك في حاملي منديل Ikea Liksidig على جدار من اختيارك ، سيكون لديك عنصر ديكور ممتع يعرض شخصيتك من خلال ذوقك الموسيقي.