حول حاملي منديل Ikea إلى أفضل طريقة لعرض ألبومات الفينيل

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يستخدم بعض مالكي ألبوم الفينيل مجموعاتهم لصنع فن الجدار المذهل باستخدام طرق العرض الإبداعية. هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لإنجاز هذا. ومع ذلك ، يمكن القول إن استخدام حاملي منديل IKEA هو أفضل طريقة لعرض ألبومات الفينيل على الحائط. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تثبيت أكبر عدد من حاملي منديل Ikea Liksidig على الحائط حيث تحتاج إلى تعليق الألبومات التي تريد عرضها. يمكنك بعد ذلك تحريك ألبومات الفينيل إلى كل حامل منديل.
عند الانتهاء من ذلك ، سيكون لديك جدار مزين بأغطية ألبومك المفضلة. لضمان أن تكون هذه الشاشة ممتعة جمالية قدر الإمكان ، قد ترغب في المرور بمجموعتك واختيار ألبومات الفينيل بأغلفة تتشابك بشكل جيد مع نظام الألوان الحالي والديكور. قبل البدء في DIY هذا ، يجب عليك اختيار الغرفة التي تريد تعليق ألبوماتك فيها. سيبدو هذا الديكور رائعًا في غرفة نوم أو غرفة معيشة ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه لإعطاء مساحة للمكتب المنزلي تحولًا ممتعًا. بعد وضع ألبومات الفينيل الخاصة بك في حاملي منديل Ikea Liksidig على جدار من اختيارك ، سيكون لديك عنصر ديكور ممتع يعرض شخصيتك من خلال ذوقك الموسيقي.
قم بتخصيص وحلمي ايكيا لايكديج منديل
في الاختراق الثاني في الفيديو أعلاه ، يقوم منشئ المحتوى بتعليق حاملي منديل Ikea Liksidig على الحائط. ومع ذلك ، قد ترغب في تخصيصها أولاً إذا قررت تجربة حل تخزين سجلات الفينيل الذكي لنفسك. النظر في تطبيق الطلاء الرش على حاملي منديل المعادن لمنحهم نظرة مختلفة. فقط تأكد من القيام بذلك في الخارج على قطعة من الورق المقوى لتجنب إجراء فوضى داخل منزلك. ضع الطلاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة للحصول على أفضل النتائج. إذا كنت مهتمًا بهذا الخيار ، فإن Paint Rust-Oleum Metallic Pray هو خيار ممتع يستحق النظر فيه. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام فرشاة الطلاء وطلاء الأكريليك لإضافة تصميم أكثر تفصيلاً إلى حاملي منديل المعادن. فكر في طلاء الورود باللون الأحمر والأوراق الخضراء للعب في موضوع قطع الديكور.
بعد تخصيص حاملي منديل ، تقدم إلى الأمام مع تثبيتها. يمكنك إضافة محلول تخزين السجلات إلى الحائط الخاص بك في سطر لأسفل ، جنبًا إلى جنب ، أو في أي تصميم آخر تفضله. علقهم منشئ المحتوى على المسامير في الحائط. ومع ذلك ، للحصول على تعليق أكثر أمانًا ، يمكنك تعليق حاملي منديل على البراغي. ما عليك سوى استخدام مكتشف مسمار وعلامة لتمييز المكان الذي ستضيف فيه البراغي وتثبيتها. اترك مساحة كافية لتعليق حامل المنديل في النهاية. قد يكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كنت بحاجة إلى وضع كومة كبيرة وثقيلة من سجلات الفينيل في كل حامل منديل.