حول قصاصات قشر البيض إلى سلسلة صناعية مذهلة من أصيص زرع اللؤلؤ على الحائط

هل لديك مساحة فارغة من الجدار في منزلك وترغب في ملئها بميزة زخرفية مذهلة؟ إذا كنت تشعر ببعض الإبداع الفني ولديك بعض وقت الفراغ ومجموعة من قشر البيض، فلماذا لا تجرب هذه الأعمال اليدوية الذكية من Instagrammer @jos_art-journal؟ في حين أن هناك الكثير من الاستخدامات غير المتوقعة لقشر البيض في جميع أنحاء منزلك وحديقتك، في هذا المشروع، يستخدم المبدع الغراء والخيط ولوحة مستديرة وقشر البيض إلى النصف لتصميم سلسلة مذهلة من اللؤلؤ على الحائط. قد تبدو معقدة أو كشيء يمكن أن يصنعه نحات محترف، ولكن مع قليل من الصبر والمعرفة الصحيحة، يمكنك بسهولة إنشاء هذه القطعة بنفسك.

أول شيء عليك القيام به هو جمع كل المواد والأدوات الخاصة بك. اعتمادًا على حجم لوحة الحائط التي تريد إنشاءها، سيتعين عليك جمع نصفين ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة بيضات. ركز على جمع قشر البيض قبل البحث عن الإمدادات الأخرى، لأن المشروع ببساطة لن ينجح بدونها. لصنع سلسلة من اللؤلؤ، احصل على قطعة طويلة من الحبل، ومسدس غراء ساخن، وطلاء رش أخضر، وحصيرة سيليكون غير لاصقة، مثل حصيرة Gartful المصنوعة من السيليكون. أخيرًا، لتجميع المشروع معًا، ستحتاج إلى أسطوانة كعكة مستديرة، مثل أسطوانة الكيك الذهبية مقاس 12 بوصة من Riccle، أو لوحة مستديرة مماثلة، وMod Podge، وورق مناديل أبيض، وخيوط سميكة أو سلك مضفر، وبعض طلاء الأكريليك الأبيض.