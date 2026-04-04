حول قصاصات قشر البيض إلى سلسلة صناعية مذهلة من أصيص زرع اللؤلؤ على الحائط

هل لديك مساحة فارغة من الجدار في منزلك وترغب في ملئها بميزة زخرفية مذهلة؟ إذا كنت تشعر ببعض الإبداع الفني ولديك بعض وقت الفراغ ومجموعة من قشر البيض، فلماذا لا تجرب هذه الأعمال اليدوية الذكية من Instagrammer @jos_art-journal؟ في حين أن هناك الكثير من الاستخدامات غير المتوقعة لقشر البيض في جميع أنحاء منزلك وحديقتك، في هذا المشروع، يستخدم المبدع الغراء والخيط ولوحة مستديرة وقشر البيض إلى النصف لتصميم سلسلة مذهلة من اللؤلؤ على الحائط. قد تبدو معقدة أو كشيء يمكن أن يصنعه نحات محترف، ولكن مع قليل من الصبر والمعرفة الصحيحة، يمكنك بسهولة إنشاء هذه القطعة بنفسك.
أول شيء عليك القيام به هو جمع كل المواد والأدوات الخاصة بك. اعتمادًا على حجم لوحة الحائط التي تريد إنشاءها، سيتعين عليك جمع نصفين ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة بيضات. ركز على جمع قشر البيض قبل البحث عن الإمدادات الأخرى، لأن المشروع ببساطة لن ينجح بدونها. لصنع سلسلة من اللؤلؤ، احصل على قطعة طويلة من الحبل، ومسدس غراء ساخن، وطلاء رش أخضر، وحصيرة سيليكون غير لاصقة، مثل حصيرة Gartful المصنوعة من السيليكون. أخيرًا، لتجميع المشروع معًا، ستحتاج إلى أسطوانة كعكة مستديرة، مثل أسطوانة الكيك الذهبية مقاس 12 بوصة من Riccle، أو لوحة مستديرة مماثلة، وMod Podge، وورق مناديل أبيض، وخيوط سميكة أو سلك مضفر، وبعض طلاء الأكريليك الأبيض.
كيفية صنع سلسلة زائدة من خيوط اللؤلؤ
قبل البدء في صنع عقد اللؤلؤ الصناعي، عليك تحضير قشر البيض والتأكد من أنه جميل ونظيف. اشطفها جيدًا لإزالة أي بقايا، ثم انزع الغشاء الرقيق الموجود داخل كل قطعة من القشرة. انقعي الأصداف في ماء دافئ ومملح لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اتركيها جانبًا لتجف تمامًا في الهواء. استخدم هذا الوقت لصياغة الخيوط النضرة المزيفة التي ستضفي طابعًا مميزًا على هذا الفن الجداري الملتوي.
ضعي قطعة طويلة من الخيط، ولفيها من الأطراف بحيث ينتشر الطول بالكامل. استخدم مسدس الغراء الساخن لإضافة نقاط مستديرة من الغراء أسفل جانبي الخيط على فترات منتظمة إلى حد ما. يجب أن تشبه النقط الأوراق الموجودة على عقد من اللؤلؤ (Senecio Rowlyanus) – نبات منزلي زائد يملأ منزلك برائحة القرفة المنعشة إذا كنت محظوظًا بما يكفي لرؤيتها تزهر. فقط ابذل قصارى جهدك؛ لا يجب أن تكون النقط أيضًا نسخة طبق الأصل من أوراق النبات.
عندما يجف الصمغ، ارفع الخيط بالكامل – الأوراق الصناعية وكل شيء – بعيدًا عن السجادة. ينبغي أن يأتي بعيدا بسهولة. رش طلاء الخيط والنقط التي تشبه أوراق الشجر باللون الأخضر. كرر هذه العملية حتى تحصل على حزمة كبيرة من الخيوط لتعليقها من نصفين قشر البيض في منحوتة الحائط الخاصة بك. ليس لديك الصبر أو الاهتمام بهذا الجزء بالذات من المشروع؟ احصل على أربع عبوات من نباتات Palonu الاصطناعية المعلقة مقابل 20 دولارًا تقريبًا وقم بتقطيعها.
صنع قاعدة قشر البيض وإضافة اللمسات النهائية إلى لوحة الحائط الخاصة بك
لصنع قاعدة لوعاء النبات الخاص بك، قم بتغطية الجانب الأمامي من أسطوانة الكعك المستديرة أو لوح خشبي باستخدام Mod Podge والغراء على المناديل الورقية البيضاء. بعد ذلك، ألصق قشر البيض في منتصف اللوحة باستخدام مسدس الغراء الساخن، ويجب أن تكون الأكواب متجهة للخارج. قم بطلاء قشر البيض واللوحة والحدود بطلاء أكريليك أبيض، ثم ثبت طولًا من الخيوط السميكة أو الحبل المضفر المزخرف حول حافة اللوحة. آخر ما عليك فعله هو الإمساك بخيوط اللؤلؤ المزيفة ولصقها في بعض قشر البيض حتى تخرج من الأكواب.
اصنع حلقة باستخدام الحبل المجدول أو المضفر وألصقها بالجزء الخلفي من اللوحة المستديرة، ثم قم بتعليق إبداعك الرائع على الحائط. التعديلات على هذا المشروع تكاد لا تنتهي. هل حصلت على بعض بقايا قشر البيض؟ عند إضافة قشر البيض إلى الطلاء، فإنه يخلق نسيجًا يشبه الرمل يمكن أن يكون مثاليًا لقاعدة هذا المشروع. لإضفاء لمسة فاخرة، استبدل المناديل الورقية بالقماش الأبيض أو ضع طلاءًا ذهبيًا يدويًا على الحواف الخشنة لقشر البيض. في الواقع، يمكنك استخدام أي لون – للقماش أو الطلاء – يناسب أسلوبك الداخلي الحالي. فكر في القماش الأحمر مع طلاء ذهبي لمظهر احتفالي، أو القماش البني وحواف التيراكوتا لإضفاء مظهر ترابي. قم بتبديل الخيط الصناعي من خيوط اللؤلؤ باستخدام كرمة الأوكالبتوس الاصطناعية من ميزي للحصول على جمالية أكثر نعومة.