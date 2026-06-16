حول قطعتين من منتجات ايكيا بأسعار معقولة إلى مقعد بوهو مذهل في الفناء باستخدام أداة ذكية

عادةً ما يعني التنقل في متجر ايكيا البحث عن شيء ميسور التكلفة، أو عملي، أو أنيق، أو مزيج من الثلاثة. وبينما نطلع على ما يقدمه المتجر، نحاول في أغلب الأحيان التفكير في طرق يمكننا من خلالها صنع قطعة أثاث تم شراؤها من المتجر بأنفسنا. في بعض الأحيان، تجدها على TikTok، وهي عبارة عن حيلة متعددة الخطوات من IKEA، ولكنها قد تكون أيضًا بسيطة مثل الجمع بين قطعتين من الأثاث معًا.
على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر بوهيمية وأنيقة مما هو موجود في الكتالوج، يمكنك صنع مقعد على الطراز البوهيمي باستخدام مقعد الأطفال FLISAT من ايكيا ووسادة ألياف الموز ALSEDA – مثالية للجلوس الإضافي في الفناء أو في غرفة المعيشة الخاصة بك. مع توفر مقعد FLISAT بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا ومقعد ألياف الموز ALSEDA بسعر 64.99 دولارًا أمريكيًا، فإن تكلفة هذين العنصرين ستبلغ أقل بقليل من 100 دولار أمريكي. للجمع بين الاثنين، ستحتاج إلى بعض الأربطة المضغوطة أو مقص أو مقلمة أظافر ومثقاب كهربائي لقمة ربع بوصة بالإضافة إلى قلم رصاص ومسطرة لإنشاء علامات متساوية.
قم بدمج كرسيين من ايكيا في مقعد فناء بوهو أنيق
سنبدأ بشكل بسيط من خلال تجميع مقعد FLISAT أولاً – ما عليك سوى اتباع التعليمات المقدمة من ايكيا. بمجرد الانتهاء من الجزء الأسهل، أمسك المسطرة والقلم الرصاص، وأدر المقعد إلى وضع مستقيم، وارسم خطًا أفقيًا وعموديًا لتحديد مركز المقعد. من المركز المحدد، قم بقياس بوصتين إلى ثلاث بوصات للخارج على كل جانب. بعد ذلك، قم بإنشاء علامتي حفر متباعدتين بمقدار بوصة واحدة، مما يؤدي إلى إنشاء ما مجموعه ثماني علامات حفر – يجب أن تبدو كما لو قمت بوضع علامة على زوايا حافة صليب سميك. حفر من خلال كل ثقب بعناية، ثم إزالة أي حطام.
أخيرًا، سنضع مقعدي ايكيا معًا. خذ وسادة ALSEDA، واقلبها رأسًا على عقب حيث يمكنك رؤية الإطار المعدني، ثم ضع مقعد FLISAT لأسفل في المنتصف. بعد ذلك، سوف نستخدم أربعة أربطة مضغوطة، ونمرر كل واحدة منها بشكل غير محكم من خلال كل زوج من علامات الحفر إلى الإطار المعدني لـ ALSEDA. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بربط السحابات وقص الطول الزائد باستخدام مقص أو مقص أظافر.
اقلب القطعة النهائية في وضع مستقيم وستحصل على مقعد بوهو أنيق. لمزيد من الراحة، حاول وضع وسادة ناعمة أو وسادة كرسي مثل لبادة الكرسي الخارجي KUDDARNA في الأعلى. عند عدم الاستخدام، يمكنك وضع بطانية مريحة على المقعد. يمكنك أيضًا وضعه بجانب الأثاث التكميلي مثل الخزانات الخشبية أو ذات الألوان الترابية، أو وضعه بجوار بعض المساحات الخضراء لإضافة المزيد من الجمال إلى الفناء الخاص بك.