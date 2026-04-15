حول كومة قديمة من لفات ورق التواليت إلى طريقة أنيقة للحفاظ على مكتبك منظمًا

إلى جانب البقاء منظمًا، هناك طريقة أخرى لإنشاء مساحة عمل فعالة وهي تخصيص مكتبك ليناسب ذوقك. لقد ثبت أن تخصيص إعداد العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير. يمكنك إضافة النباتات أو الزهور التي تحبها، أو دعم الصور على إطارات صغيرة، أو تضمين بعض قطع الديكور الشخصية. لذا، في محاولة لإضفاء النظام والشخصية على مكتبك، اصنع حاملًا للأقلام باستخدام لفافات ورق التواليت وبعض اللوازم الحرفية الشائعة. إنه أحد تلك المشاريع الحرفية السهلة التي يمكنك إكمالها في بضع دقائق.

تعتبر حيلة تخزين لفات ورق التواليت هذه لمنظم سطح المكتب الأنيق أنيقة للغاية، ومن الصعب أن يصدق أي شخص أنها مصنوعة من لفات ورق التواليت القديمة. ما عليك سوى جمع ما لا يقل عن ثلاث لفات ورق تواليت قديمة وقطعة من الورق المقوى وبعض الخيوط أو حبال الجوت وبعض الزخارف الزخرفية مثل الدانتيل والخرز. تشمل الأدوات التي ستحتاجها لإكمال هذه الأعمال اليدوية الممتعة والصديقة للبيئة مسدس الغراء الساخن وعصي الغراء والمقص وقلم رصاص. بعد أن أصبح كل شيء جاهزًا، يمكنك البدء في إنشاء منزل جديد لأقلامك.