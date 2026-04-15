حول كومة قديمة من لفات ورق التواليت إلى طريقة أنيقة للحفاظ على مكتبك منظمًا

إلى جانب البقاء منظمًا، هناك طريقة أخرى لإنشاء مساحة عمل فعالة وهي تخصيص مكتبك ليناسب ذوقك. لقد ثبت أن تخصيص إعداد العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير. يمكنك إضافة النباتات أو الزهور التي تحبها، أو دعم الصور على إطارات صغيرة، أو تضمين بعض قطع الديكور الشخصية. لذا، في محاولة لإضفاء النظام والشخصية على مكتبك، اصنع حاملًا للأقلام باستخدام لفافات ورق التواليت وبعض اللوازم الحرفية الشائعة. إنه أحد تلك المشاريع الحرفية السهلة التي يمكنك إكمالها في بضع دقائق.
تعتبر حيلة تخزين لفات ورق التواليت هذه لمنظم سطح المكتب الأنيق أنيقة للغاية، ومن الصعب أن يصدق أي شخص أنها مصنوعة من لفات ورق التواليت القديمة. ما عليك سوى جمع ما لا يقل عن ثلاث لفات ورق تواليت قديمة وقطعة من الورق المقوى وبعض الخيوط أو حبال الجوت وبعض الزخارف الزخرفية مثل الدانتيل والخرز. تشمل الأدوات التي ستحتاجها لإكمال هذه الأعمال اليدوية الممتعة والصديقة للبيئة مسدس الغراء الساخن وعصي الغراء والمقص وقلم رصاص. بعد أن أصبح كل شيء جاهزًا، يمكنك البدء في إنشاء منزل جديد لأقلامك.
كيفية صنع منظم مكتبي للأقلام باستخدام لفات ورق التواليت
فيما يلي كيفية الاستفادة من لفات ورق التواليت الفارغة باستخدام هذا التنظيم المنزلي الإبداعي. أولاً، قم بوضع الغراء الساخن على جانب أحد الأنابيب ثم قم بإرفاق أنبوب آخر بجانبه. ثم قم بلصق اللفة الثالثة على المجموعة لتكوين ترتيب على شكل البرسيم.
عندما يتماسك الغراء، قم بلف مجموعة الأنابيب بحبل من الجوت. ابدأ بوضع كمية صغيرة من الغراء الساخن، واضغط على طرف الحبل في مكانه، ثم لفه بإحكام حول الأنابيب في صفوف متقاربة. أبقِ الحبل محكمًا حتى لا يظهر الورق المقوى الموجود أسفله. أيضًا، انتبه جيدًا للشكل المنحني بين الأنابيب المجمعة، وأضف المزيد من الغراء حتى يلتصق الحبل الخشن بشكل صحيح. لف والغراء حتى يتم تغطية السطح الخارجي بالكامل.
الآن حان الوقت لبناء قاعدة من الورق المقوى الخاص بك. ضع الأنابيب الملفوفة فوق قطعة من الورق المقوى. ثم ارسم مخططًا تقريبيًا لشكل المجموعة، مع ترك مساحة كافية حول الأنابيب لتزيين الخيوط واللؤلؤ. سيبدو الشكل النهائي ناعمًا وشبيهًا بالفقاعة. اقطع قاعدة الورق المقوى، ثم ضع الغراء الساخن على الجزء السفلي من اللفائف الملفوفة واضغط عليها في منتصف القاعدة. اترك الغراء حتى يجف.
يُبهر منظم مكتب لفافة ورق المرحاض الخاص بك
هذا هو الجزء الممتع الذي يمكنك من خلاله إطلاق العنان لإبداعك أثناء تخصيص منظم مكتبك بنفسك. لإكمال المظهر الريفي لحامل القلم هذا، ستحتاج أيضًا إلى تغطية السطح العلوي للقاعدة بالحبل المجدول. اتبع نفس العملية المتمثلة في تطبيق الغراء الساخن أولاً قسمًا تلو الآخر والضغط على الخيوط حتى تلتصق. اتبع ملامح شكل القاعدة بحيث تبدو النتيجة النهائية مثل مفرش أطباق منسوج يتم ربطه بشكل أنيق باللفائف الملفوفة. الآن قم بتزيين حامل القلم الخاص بك عن طريق لصق قطع الدانتيل والعديد من حبات اللؤلؤ أعلى غلاف الخيوط.
للحصول على مظهر مختلف، يمكنك تجربة ألوان مختلفة من الخيوط واختيار خرزات ذات أشكال مختلفة أيضًا. إذا كنت ترغب في أن يحتفظ منظم مكتبك بعناصر أطول مثل المساطر، فاستبدل لفة TP واحدة بغشاء لاصق طويل مُعاد تدويره أو لفة تغليف من الألومنيوم بدلاً من ذلك. تشمل الطرق الأخرى لإعادة استخدام لفائف ورق التواليت استخدام حبل قطني مكرميه وشرابات وأصداف بحرية صغيرة بدلاً من الجوت والدانتيل واللؤلؤ. بعد ذلك، للحصول على مظهر نظيف وحديث، قم بلف اللفائف والقاعدة بورق حائط ذهبي فاخر بدلاً من ذلك، مثل ورق الحائط الرخامي CRE8TIVE القابل للتقشير واللصق من أمازون.