حول وعاء ممل إلى قطعة ديكور أنيقة باستخدام شجرة الدولار هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

في أبسط صورها، يمكن لمشاريع الديكور المنزلي التي تصنعها بنفسك أن توفر لك فرصة لاستغلال طاقتك الإبداعية. ومع ذلك، إذا تعاملت معهم بالطريقة الصحيحة، فسيكون لديهم الكثير ليقدموه. في كثير من الأحيان، تكون إبداعاتك هي الاختراق النهائي لتصميم الميزانية. بفضل سلاسل البيع بالتجزئة المخفضة مثل Dollar Tree، ما عليك سوى القيام بنزهة عبر الممرات للحصول على العديد من الأفكار لتحسين التصميمات الداخلية لمنزلك دون إنفاق الكثير من المال. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة هذا الوعاء البلاستيكي البيضاوي الشفاف ذو الحواف المقطوعة من Dollar Tree 2 دولار فقط. قد يبدو الأمر مملاً كما هو، ولكن مع القليل من المعرفة الحرفية، يمكنك تحويله إلى قطعة مركزية أنيقة تشبه وعاء الزخرفة الراقي – وغالبًا ما يكون باهظ الثمن.

إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل ديكور شجرة الدولار الرخيص يبدو باهظ الثمن، فالسر يكمن في الاستخدام الذكي للطلاء والزخارف. هناك أيضًا مساحة كبيرة للتخصيص في هذا المشروع، بحيث يمكنك بسهولة الحصول على وعاء فريد يعكس ذوقك الشخصي. لصياغة قطعة ديكور DIY الخاصة بك، ستحتاج إلى الوعاء البلاستيكي Dollar Tree المذكور أعلاه، وحوض من طلاء DecoArt Americana Chalky Finish، ومانع تسرب شفاف غير لامع من مادة البولي يوريثين. احصل أيضًا على حلقتي مناديل Frjjthchy المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطرزة بالخرز وحزمة من الخرز الفضي المسطح ذاتي اللصق. أما بالنسبة للأدوات، قم بإعداد مسدس الغراء وأعواد الغراء وفرشاة إسفنجية وفرشاة طلاء عادية (إذا لم تكن قد اشتريت بخاخ مانع للتسرب). إذا كنت تريد توفير المال، يمكنك أيضًا إعادة استخدام الطلاء المتبقي بدلاً من تعفنه في المرآب. ما عليك سوى مزجه مع ملعقتين من صودا الخبز للحصول على طلاء محكم.