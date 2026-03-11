حول وعاء ممل إلى قطعة ديكور أنيقة باستخدام شجرة الدولار هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في أبسط صورها، يمكن لمشاريع الديكور المنزلي التي تصنعها بنفسك أن توفر لك فرصة لاستغلال طاقتك الإبداعية. ومع ذلك، إذا تعاملت معهم بالطريقة الصحيحة، فسيكون لديهم الكثير ليقدموه. في كثير من الأحيان، تكون إبداعاتك هي الاختراق النهائي لتصميم الميزانية. بفضل سلاسل البيع بالتجزئة المخفضة مثل Dollar Tree، ما عليك سوى القيام بنزهة عبر الممرات للحصول على العديد من الأفكار لتحسين التصميمات الداخلية لمنزلك دون إنفاق الكثير من المال. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة هذا الوعاء البلاستيكي البيضاوي الشفاف ذو الحواف المقطوعة من Dollar Tree 2 دولار فقط. قد يبدو الأمر مملاً كما هو، ولكن مع القليل من المعرفة الحرفية، يمكنك تحويله إلى قطعة مركزية أنيقة تشبه وعاء الزخرفة الراقي – وغالبًا ما يكون باهظ الثمن.
إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل ديكور شجرة الدولار الرخيص يبدو باهظ الثمن، فالسر يكمن في الاستخدام الذكي للطلاء والزخارف. هناك أيضًا مساحة كبيرة للتخصيص في هذا المشروع، بحيث يمكنك بسهولة الحصول على وعاء فريد يعكس ذوقك الشخصي. لصياغة قطعة ديكور DIY الخاصة بك، ستحتاج إلى الوعاء البلاستيكي Dollar Tree المذكور أعلاه، وحوض من طلاء DecoArt Americana Chalky Finish، ومانع تسرب شفاف غير لامع من مادة البولي يوريثين. احصل أيضًا على حلقتي مناديل Frjjthchy المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطرزة بالخرز وحزمة من الخرز الفضي المسطح ذاتي اللصق. أما بالنسبة للأدوات، قم بإعداد مسدس الغراء وأعواد الغراء وفرشاة إسفنجية وفرشاة طلاء عادية (إذا لم تكن قد اشتريت بخاخ مانع للتسرب). إذا كنت تريد توفير المال، يمكنك أيضًا إعادة استخدام الطلاء المتبقي بدلاً من تعفنه في المرآب. ما عليك سوى مزجه مع ملعقتين من صودا الخبز للحصول على طلاء محكم.
كيفية تحويل وعاء شجرة الدولار هذا إلى ديكور أنيق لسطح الطاولة
قبل البدء، قم بتغطية سطح عملك بأوراق من الصحف أو قصاصات الورق لحمايته من قطرات الطلاء. نظف الوعاء باستخدام صابون الأطباق والماء، وأزل أي ملصقات أثناء القيام بذلك. ضعه رأسًا على عقب على سطح عملك حتى يجف. بعد ذلك، استخدم الفرشاة الإسفنجية لتطبيق طلاء الطباشير على الجزء الخارجي للوعاء بالكامل، ثم قم بالتربيت بدلاً من الفرك لضمان الحصول على سطح محكم. ضع الوعاء جانبًا حتى يجف مرة أخرى، الأمر الذي سيستغرق حوالي 30 دقيقة، اعتمادًا على ماركة الطلاء. بمجرد أن تتمكن من لمسه دون أن يتساقط الطلاء على أصابعك، ضع مادة مانعة للتسرب من البولي يوريثين واترك الوعاء حتى يجف مرة أخيرة.
قم بتثبيت حلقات المناديل في قاع الوعاء كأقدام باستخدام مسدس الغراء. ستحتاج إلى تثبيت واحدة على جانبي القاعدة البيضاوية للوعاء، مع التأكد من أنها متباعدة بشكل متساوٍ وأن الوعاء يتوازن بشكل جيد عليها. اضغط لأسفل على حلقات المناديل بقوة بعد لصقها. إذا كنت تفضل طلاء القدمين بطبقة من الطلاء بدلًا من تركها غير مكتملة، قم بلصقها على الوعاء بعد تنظيفه. الخطوة الأخيرة في هذا المشروع هي إضافة الزينة. اقلب الوعاء على الجانب الأيمن لأعلى وألصق الخرزات ذاتية اللصق حول الحافة الخارجية. يمكنك أيضًا الإمساك بها بيد واحدة إذا كنت تفضلين ذلك، مع تدويرها قليلًا أثناء وضع كل خرزة. الوعاء جاهز للاستخدام بمجرد الانتهاء من وضع الخرز.
نصائح التخصيص لوعاءك المزخرف الجديد الأنيق
بالنسبة لأي مشروع ديكور DIY، يعد التخصيص هو المفتاح لتجنب النتيجة غير المتوقعة وإنشاء عنصر فريد من نوعه سيلاحظه الجميع. على سبيل المثال، بدلًا من استخدام طلاء الطباشير الأبيض العادي، اختر لونًا يناسب لوحة الألوان الداخلية الموجودة لديك. أو استبدلي الخرز البسيط ذو الظهر المسطح بحلي صغيرة من الراتنج ذات الظهر المسطح من Wdartg، أو أزرار مُعاد استخدامها في قوس قزح من الألوان، أو الدانتيل الرقيق. بالنسبة للقدمين، يمكنك استخدام حاويات التخزين الصغيرة المربعة من Dollar Tree Crafters بدلاً من حلقات المناديل. تذكر أنه لا يوجد شيء مصبوب في الحجر، لذا اختر ما يلفت انتباهك أو يمتزج جيدًا مع ديكور منزلك الآخر.
اللمسة الأخيرة لجعل هذه القطعة المركزية الرائعة حقًا هي ما تضعه داخل الوعاء. هناك الكثير من الطرق ذات الأسعار المعقولة لملء وتصميم ديكور الوعاء الضحل؛ مهما كانت الزينة التي تختارينها، اهدفي إلى خلق مظهر مصقول. يمكنك إضافة مجموعة من ثلاث كرات زخرفية معدنية ذهبية من Yiya لتتباين مع الأقدام الفضية والحافة المطرزة أو املأها بالزهور الاصطناعية المفضلة لديك، أو الكرات الحجرية المزخرفة، أو حتى الفاكهة الطازجة. تم تصميم الوعاء بهذه الطريقة، ويمكن وضعه على طاولة القهوة أو جزيرة المطبخ. وبدلاً من ذلك، ضعه في منطقة المدخل الخاصة بك للمفاتيح والتغييرات السائبة أو في غرفة نومك للمجوهرات. باختصار، هذه واحدة من حيل ديكور Dollar Tree التي توفر مساحة تخزين أنيقة لأي مكان في المنزل.