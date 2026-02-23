حوّل إطار الصورة القديم إلى حل تخزين مثالي لمشابك شعرك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

قد يكون من الصعب تنظيم إكسسوارات الشعر. حتى في الحمامات الأكثر أناقة، ليس من المستغرب رؤية كومة من المخالب ومشابك القوس تهدد بالانتشار على الرفوف وعلى الأرض. لحسن الحظ، لا يتعين عليك حشوها في الزوايا المظلمة لأدراجك، حيث من المحتمل أن يتم نسيانها. يمكنك صنع حل تخزين لمشابك الشعر يضيف لمسة شخصية إلى حمامك أو ديكور غرفة نومك بمجرد استخدام إطار صورة قديم.

ربما تتساءل كيف يمكن لإطار الصورة أن يتحول إلى جهاز تخزين. لكن صدقنا عندما نقول أن هذا أحد أفضل حيل تخزين TikTok التي سترغب في تجربتها في منزلك. لقد حصلنا على الإلهام من TikTok الخاص بـ @lanoraviruss، حيث قامت بإعادة تدوير إطار صورة قديم إلى حل تخزين فاخر لمشابك المخالب وربطات الشعر. تعمل هذه الطريقة اليدوية على تأطير إكسسوارات الشعر الجميلة الخاصة بك كعمل فني حقيقي، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق إبداعًا لإعادة استخدام إطارات الصور القديمة بدلاً من التخلص منها. على عكس الصناديق، فإن منظم مشبك الشعر ذو إطار الصورة يحافظ أيضًا على إكسسوارات شعرك مرتبة ويمكن الوصول إليها بسهولة. في هذا المشروع، كل ما تحتاجه هو إطار صورة قديم، وستة مسامير خشبية، وورق رمل، وحشو خشب، وشريط قياس أو مسطرة، وقلم رصاص، وبعض الطلاء بالرش.