حوّل إطار الصورة القديم إلى حل تخزين مثالي لمشابك شعرك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
قد يكون من الصعب تنظيم إكسسوارات الشعر. حتى في الحمامات الأكثر أناقة، ليس من المستغرب رؤية كومة من المخالب ومشابك القوس تهدد بالانتشار على الرفوف وعلى الأرض. لحسن الحظ، لا يتعين عليك حشوها في الزوايا المظلمة لأدراجك، حيث من المحتمل أن يتم نسيانها. يمكنك صنع حل تخزين لمشابك الشعر يضيف لمسة شخصية إلى حمامك أو ديكور غرفة نومك بمجرد استخدام إطار صورة قديم.
ربما تتساءل كيف يمكن لإطار الصورة أن يتحول إلى جهاز تخزين. لكن صدقنا عندما نقول أن هذا أحد أفضل حيل تخزين TikTok التي سترغب في تجربتها في منزلك. لقد حصلنا على الإلهام من TikTok الخاص بـ @lanoraviruss، حيث قامت بإعادة تدوير إطار صورة قديم إلى حل تخزين فاخر لمشابك المخالب وربطات الشعر. تعمل هذه الطريقة اليدوية على تأطير إكسسوارات الشعر الجميلة الخاصة بك كعمل فني حقيقي، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق إبداعًا لإعادة استخدام إطارات الصور القديمة بدلاً من التخلص منها. على عكس الصناديق، فإن منظم مشبك الشعر ذو إطار الصورة يحافظ أيضًا على إكسسوارات شعرك مرتبة ويمكن الوصول إليها بسهولة. في هذا المشروع، كل ما تحتاجه هو إطار صورة قديم، وستة مسامير خشبية، وورق رمل، وحشو خشب، وشريط قياس أو مسطرة، وقلم رصاص، وبعض الطلاء بالرش.
اجمع مستلزماتك وأعدها لمشروع DIY لتخزين مشبك الشعر
للبدء، قم بإزالة إطار الصورة القديم الموجود في المخزن. ليس لديك أي شيء؟ إن الحصول على إطار صورة Dollar Tree لاختراق التخزين المنزلي هذا لن يكلفك سوى 1.25 دولارًا. يعتمد الحجم المثالي للإطار على كمية مشابك الشعر الموجودة لديك، لكن الإطار المتوسط مقاس 11 × 14 بوصة يعد حجمًا جيدًا لهذا المشروع. الآن قم بقياس أبعاد الإطار الخاص بك حتى تعرف حجم المسامير التي تحتاجها. سيحدد قطر الجدران الداخلية لإطارك طول مساميرك. إذا قمت بشراء المسامير من متجر الأجهزة المحلي لديك، فقد تتمكن من قطع القطع إلى الحجم المثالي هناك (فقط اتصل واسأل). يمكنك أيضًا طلبها عبر الإنترنت، مثل قضبان الأوتاد الخشبية من متجر هابي، ثم قصها حسب مقاسك باستخدام المنشار.
الآن بعد أن أصبحت المواد الأساسية الخاصة بك لهذا DIY في متناول اليد، ابدأ في إعداد الإطار الخاص بك. اقلبها وأخرج لوحة التثبيت والزجاج والمسامير التي تثبتها في مكانها، إن وجدت. إذا أعجبك إطارك كما هو، فيمكنك تخطي الخطوة التالية. ولكن إذا كان الإطار الخاص بك يحتوي على أي رقائق أو خدوش عميقة ولم تكن راضيًا عن مجرد تركه بمفرده أو الطلاء فوقه، فاستخدم حشو الخشب لتغطية الضرر. اتركها حتى تجف، ثم استخدم ورق الصنفرة لتنعيم البقع المملوءة. بعد ذلك، مسح كل الغبار بعيدا. أنت الآن جاهز لتجميع مخزن مشبك الشعر الخاص بإطار الصورة الذي تصنعه بنفسك.
إنشاء حل تخزين مشبك الشعر بإطار الصورة الرائع الخاص بك بنفسك
استخدم المسطرة والقلم الرصاص لتحديد البقع في الجزء الخلفي من الإطار حيث تنوي وضع المسامير. كن حذرًا لتباعدها لتناسب مقاطعك في كل صف. إذا كان لديك أحجام مختلفة من إكسسوارات الشعر، فستحتاج إلى وضع عدد قليل من المسامير بالقرب من بعضها البعض لمشابكك الصغيرة، ثم أعط المسامير التي ستحمل مشابك المخالب الكبيرة أو الأقواس مساحة أكبر.
بعد ذلك، قم بفتحة في المسامير الخاصة بك. باتباع العلامات التي قمت بوضعها، اضغط على أطراف المسامير لأسفل على الأخدود الموجود في الجزء الخلفي من الإطار الذي يحمل الزجاج ولوحة التثبيت. إذا لم يكن المقاس مناسبًا بما يكفي ليبقى هناك بمفرده، فستحتاج إلى لصقه في مكانه. وفويلا! أصبح الآن حل التخزين الإبداعي لمشابك الشعر وديكور غرفة النوم جاهزًا عمليًا. بالنسبة لبعض اللمسات النهائية، يمكنك طلاءه. ضع الإطار فوق بعض الصحف القديمة ورش اللون الذي تختاره. تأكد من أن طلاء اللون ناعم، ثم اتركه حتى يجف. أخيرًا، يمكنك تثبيت وتدين في الجزء السفلي من الإطار لتعليق عصابات الرأس عليهما. إذا كنت تفضل إبقاء مشروعك خاليًا من الأدوات، فأضف بعض الخطافات الزخرفية اللاصقة في الجزء السفلي من الإطار بدلاً من تعليق ربطات الشعر وربطات الشعر.